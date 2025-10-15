Sociedad

Tiempo en el AMBA: cuándo volverá a llover y qué pasará con la temperatura

Tras un fin de semana largo con lluvias intensas y tormentas, el AMBA atravesará una semana con temperaturas en ascenso y cielo mayormente nublado, mientras el viernes podría traer precipitaciones débiles

Guardar
Un frente frío avanza desde
Un frente frío avanza desde el sur con lluvias dispersas en provincias del centro y noreste del país (IStock)

Luego de un fin de semana largo marcado por las lluvias intensas y las tormentas, la semana inició en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un cambio rotundo en las condiciones. Las precipitaciones dieron paso a días más templados, y el regreso del calor se hizo sentir con más fuerza. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala un repunte térmico sostenido hasta el jueves, mientras crecen las probabilidades de nuevas lluvias hacia el cierre de la semana.

Tras otro día en donde el cielo se presentó ligeramente nublado y las temperaturas oscilaron entre los 16 y los 23 grados, hoy mantendrá una dinámica similar, aunque con un incremento térmico que se reflejará en una mínima de 15 grados y una máxima de 25. Durante el día, el cielo estará mayormente nublado y se espera que las condiciones se mantengan estables.

La jornada más cálida de la semana será el jueves. Con cielo mayormente a parcialmente nublado, la temperatura mínima rondará los 17 grados y la máxima trepará hasta los 27, completando así una secuencia de días marcados por el buen tiempo en la región del AMBA. No obstante, el panorama comenzaría a modificarse hacia el viernes, aunque de forma leve.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes se presentaría con cielo mayormente nublado durante todo el día, y un leve descenso térmico: las temperaturas se ubicarían entre los 16 y los 23 grados. El organismo oficial, en su pronóstico extendido que llega hasta el domingo, no prevé lluvias para el cierre de la semana ni para el fin de semana. Es decir, al menos hasta ese momento, no se esperarían precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires ni en el Conurbano.

La semana comenzó con cielo
La semana comenzó con cielo nublado y sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano (Bloomberg)

Pero el panorama cambia si se observa el pronóstico elaborado por el portal Meteored. En su informe actualizado, el sitio especializado en meteorología proyecta un 40% de probabilidad de lluvias débiles para el viernes 17 de octubre, con mayor incidencia durante las horas de la tarde. Aunque no se trata de un evento de gran magnitud, las chances de precipitaciones representan un quiebre respecto de los días anteriores, en los que predominó la estabilidad atmosférica.

El ingreso de un sistema frontal frío desde el sur comenzó a modificar la situación desde el miércoles, con inestabilidad y lluvias breves en sectores del sudoeste bonaerense y el centro de La Pampa.

Ese frente frío continuará desplazándose hacia el centro y norte del país durante el jueves, aunque la limitada humedad en la atmósfera reducirá la posibilidad de tormentas importantes.

Se esperan lluvias débiles y dispersas en San Luis, Córdoba, Santa Fe, el norte de Buenos Aires y Entre Ríos, aunque de carácter aislado y sin acumulados significativos.

El SMN no anticipa precipitaciones
El SMN no anticipa precipitaciones para el fin de semana en el pronóstico extendido hasta el domingo

El foco principal de actividad se trasladará al noreste argentino, con tormentas localmente intensas previstas para Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Estas provincias podrían registrar lluvias más relevantes en comparación con el resto del territorio.

Para el viernes, la tendencia muestra una expansión de las precipitaciones hacia una franja más amplia. Se anticipan lluvias de diversa intensidad en el noreste y noroeste, además de chaparrones y tormentas puntuales sobre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En paralelo, también se prevé una disminución progresiva de la inestabilidad de cara al fin de semana.

“El sistema frontal perderá fuerza y se alejará hacia Brasil, permitiendo un mejoramiento paulatino de las condiciones en todo el centro y norte del país”, indicó el informe de Meteored. Además, con la llegada de aire más seco y estable desde el sur, se espera un descenso de la nubosidad y de las temperaturas mínimas, especialmente en la zona central, durante las mañanas del sábado y domingo.

Temas Relacionados

ClimaLluviasAMBAServicio Meteorológico NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

La ANMAT prohibió la venta de una conocida golosina y una serie de productos keto

La autoridad sanitaria nacional dispuso el retiro de los productos tras comprobar que carecen de autorización y presentan información apócrifa en sus envases, lo que representa un riesgo para la salud pública

La ANMAT prohibió la venta

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko

El último contacto que los familiares y amigos tuvieron con la mujer fue el 25 de septiembre. La señal de su celular se registró por última vez en la intersección de Chocón y Paimún

Encontraron un cadáver envuelto en

Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

Quien era titular de la Jefatura Departamental marplatense había sido detenido a principios de este año, tras investigarse la existencia de una presunta estructura ilícita conformada entre agentes y civiles

Elevaron a juicio la causa

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el acceso noreste de Rosario

El cuerpo fue encontrado dentro del canal Ibarlucea y su cruce con la ruta nacional 34 en el barrio Cristalería

Hallaron un cadáver en avanzado

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén y consideraron que fue en legítima defensa

El fallo fue unánime. El Tribunal argumentó que “eran dos personas vulnerables” y que se había probado que el hecho ocurrió “en un contexto de violencia de género”

Absolvieron por segunda vez a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ANMAT prohibió la venta

La ANMAT prohibió la venta de una conocida golosina y una serie de productos keto

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko

Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén y consideraron que fue en legítima defensa

En medio de la tensión financiera, el Gobierno enfrenta hoy una licitación para renovar vencimientos por $4 billones

INFOBAE AMÉRICA
Israel identificó a tres de

Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos de rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas

Israel reabrirá el cruce fronterizo de Rafah para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza y canceló las sanciones previstas para Hamas

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona