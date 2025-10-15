Sociedad

Los Hells Angels llegaron a La Plata: quiénes son y por qué se los vincula con el crimen organizado

En los últimos días, varios integrantes de la organización fueron vistos por el centro platense. Con sus icónicos chalecos bordados, su presencia generó misterio en la comunidad

Se espera el arribo de, al menos, tres mil integrantes de la histórica banda de motoqueros (X: @hechosanderecho)

La llegada de varios miembros de los Hells Angels a La Plata despertó inquietud en la ciudad, luego de que fueran vistos en las calles del centro. Tras conocerse que más integrantes arribarían en los próximos días, las fuerzas de seguridad locales, provinciales y federales desplegaron un operativo de monitoreo y seguimiento tanto en la capital bonaerense como en sus alrededores.

Se trata de los Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), un club que fue fundado en California, Estados Unidos, en 1948. Desde ese entonces, se consolidó como una de las agrupaciones de motociclistas más reconocidas y polémicas a nivel global.

Su origen se remonta a una hermandad conformada entre veteranos de guerra apasionados por las motocicletas marca Harley-Davidson, quienes forjaron una identidad distintiva basada en chaquetas de cuero, tatuajes y un estricto código interno.

Con el paso de las décadas, el club evolucionó hacia una organización contracultural, expandiéndose a partir de los años 60 hasta contar en la actualidad con cientos de sedes en más de 50 países. De hecho, en la Argentina sentó sus bases en 1999, siendo la sede de los Hells Angels en Buenos Aires la primera en abrirse en todo el territorio.

De acuerdo con el sitio oficial de la asociación de motoqueros, en estos 26 años se expandieron a otras ciudades. Entre ellas, se encuentran las sedes Mendoza (2004), Luján (Buenos Aires, 2021), San Isidro (Buenos Aires, 2019), Cipolletti (Río Negro, 2017), Venado Tuerto (Santa Fe, 2017), Córdoba (2014), y la agrupación nómade (2006).

La membresía en los Hells Angels es sumamente exclusiva y exige atravesar un proceso de iniciación prolongado. Los integrantes deben acatar normas rígidas de lealtad y jerarquía, y abandonar el club implica consecuencias severas. El lema que los identifica, “Cuando hacemos el bien, nadie lo recuerda. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida”, sintetiza la postura desafiante que mantienen frente a la opinión pública.

El hotel de La Plata
El hotel de La Plata en donde habrían reservado las habitaciones los Hells Angels

A lo largo de su historia, la organización ha sido objeto de investigaciones por parte de diversas agencias internacionales, que los han vinculado con tráfico de drogas y armas. No obstante, desde el club rechazaron cualquier relación con el crimen organizado.

Pese a su participación en eventos públicos y desfiles benéficos, la percepción global sobre el club está marcada por un halo de misterio, violencia y códigos de silencio, lo que refuerza su carácter controvertido y difícil de clasificar en términos sociales.

S egún información recabada por El Editor Platense, la presencia de los Hells Angels podría estar asociada a la realización de un encuentro anual que la organización celebra en distintos países, y que este año tendría como sede la capital bonaerense.

De esta manera, se estima que podrían arribar hasta 3.000 miembros para formar parte de este evento. Un dato llamativo es que, hasta el momento, no se ha observado a los integrantes circular en sus tradicionales motocicletas, ya que muchos estarían desplazándose en combis o vehículos particulares.

No obstante, el mismo medio local constató que la totalidad de las habitaciones del Hotel Grand Brizo, situado en la calle 51 entre 9 y 10, habrían sido reservadas por personas que estarían vinculadas al club. Asimismo, indicaron que la reunión duraría entre el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre.

Según la información publicada por el medio platense 0221, el club aún estaría en busca de un predio donde celebrar su reunión anual. Aparentemente, la organización habría intentado alquilar el predio del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), situado sobre Camino Rivadavia, en Villa Catella, pero las negociaciones no habrían prosperado entre las partes.

A pesar de la negativa, el evento de los Hells Angels continuaría en pie. Mientras se definen los últimos detalles de la reunión, las autoridades se mantienen alerta por el movimiento del club en la región.

