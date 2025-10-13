Una familia regresaba a Mendoza tras ver la final por el ascenso y volcaron: un joven de 18 años y una beba murieron

Así quedó el auto que trasladaba a la familia que chocó

La final por el ascenso a la primera división del fútbol argentino tuvo un capítulo trágico este domingo después de un trágico accidente que se cobró la vida de un joven hincha de Gimnasia de Mendoza y de una bebé de dos meses.

El fatídico hecho ocurrió en la tarde del domingo, a la altura de la Autopista de las Serranías Puntanas, en la provincia de San Luis, cuando una familia estaba en pleno regreso desde Buenos Aires hasta de nuevo a su ciudad tras ver el partido que le permitió al lobo mendocino regresar a la máxima división del fútbol local.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, las autoridades señalaron que el siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 827 de la autopista, cuando el Honda Fit en donde viajaban cinco personas, perdió el control y terminó volcando en medio de la calzada. Todavía son motivo de investigación las razones del accidente que terminó con el techo del auto sobre el asfalto.

Producto del brutal incidente, se constató la muerte de un joven de 18 años identificado como Lautaro Godoy, mientras que la menor tenía a penas dos meses de vida y también falleció. En tanto, ademáss de los fallecidos, dos mujeres que también estaban dentro del vehículo, una de 23 y otra de 40 años, y un hombre de 44 años, resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.

El trágico episodio fue confirmado por el propio club, que a través de sus redes sociales envió un comunicado para solidarizarse con la familia.

"Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento“, señala el comunicado en la cuenta de X.

Todo se dio menos de 24 horas después del festejado ascenso que obtuvo el Lobo mendocino tras vencer a Deportivo Madryn por penales luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular. Así, regresó a la máxima categoría tras 41 años.

La tanda de penales que definió el ascenso de Gimnasia de Mendoza a la Liga Profesional

Otro fatal choque en la ruta 3

Un accidente fatal en la ruta nacional 3, en el partido bonaerense de Villarino, dejó como saldo a una persona fallecida y al menos tres heridos en las primeras horas de este lunes, según confirmaron fuentes policiales. El episodio involucró a un micro de larga distancia, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Peugeot 307 en el kilómetro 798 de la carretera, lo que motivó el corte total del tránsito entre Bahía Blanca y Viedma, Río Negro.

Trágico accidente en la ruta 3

El siniestro vial, registrado poco después de las 5.30, tuvo lugar en una recta con buena visibilidad y el pavimento en condiciones adecuadas, de acuerdo con la información brindada por voceros policiales. El impacto causó la muerte inmediata del conductor del Peugeot, Gabriel Omar Silisqui, de quien se informó que viajaba solo en el vehículo. Las dos ocupantes de la camioneta Ford Ranger, ambas mujeres, así como el chófer del micro que operaba bajo la empresa de transporte Ceferino, sufrieron heridas y requirieron traslado en ambulancia a distintos centros asistenciales de la región.

El operativo de emergencia contó con la presencia de bomberos voluntarios, personal de Seguridad Vial y unidades médicas, enfocados en la atención y evacuación de los accidentados. Simultáneamente, agentes de la Policía Bonaerense procedieron a desviar la circulación vehicular por caminos alternativos, específicamente a través de la zona de La Salada, debido a la persistencia de las pericias y las tareas necesarias para remover los vehículos involucrados.

Actualmente, la Ayudantía Fiscal de Villarino lleva adelante la causa bajo la carátula de homicidio y lesiones culposas.