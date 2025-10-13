Sociedad

La primera imagen de dos de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días de cautiverio

Aquel 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista secuestró a 21 argentinos: cinco fueron asesinados y 13 lograron sobrevivir. Este lunes regresarán a Israel los últimos tres que continuaban cautivos en la Franja de Gaza. Los hermanos Cunio pudieron hablar con su familia antes de ser entregados a la Cruz Roja

Así se comunicaron los hermanos Cunio con sus familiares

En la madrugada de este lunes, pasadas las 08:00 en Tel Aviv, el grupo terrorista Hamas liberó el primer grupo de rehenes en Gaza: Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa ya se encuentran bajo custodia del Ejército de Israel. El resto de los cautivos serán liberados alrededor de las 10:00, hora local. Dentro de este grupo de rehenes se encuentran tres argentinos: los hermanos Cunio y Eitan Horn, secuestrados en comunidades cercanas a la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023. Los dos primeros ya pudieron hablar con su familia antes de ser entregados a la Cruz Roja.

Pasaron más de dos años en cautiverio hasta que un acuerdo promovido por Donald Trump y los Estados Unidos logró ponerle fin a su horror.

Minutos antes de ser entregados para su traslado, el grupo terrorista Hamas le permitió a los hermanos Ariel y David Cunio hablar con sus familiares por videollamada.

La historia de los tres argentinos que fueron liberados por Hamas luego de más de dos años en cautiverio

La madre fue entrevistada por la televisión israelí y sus declaraciones fueron escuchadas en la Plaza de los Rehenes, donde miles de ciudadanos se concentraron para vivir la liberación.

“Usted pudo hablar con su hijo por videollamada. ¿Qué le dijo?”, consultó el reportero. La madre, entre lágrimas de alegría: “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido, no me importa, está libre”.

“Al principio rechacé la llamada porque no reconocía el número. Se ven perfectamente bien; la barba de David es un poco más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, detalló Sylvia Cunio.

Además, el grupo terrorista Hamas entregará los cuerpos de los 26 rehenes que murieron y permanecieron en Gaza. Allí se encuentra el argentino Lior Rudaeff.

Hamas entregó el cuerpo del argentino Lior Rudaeff

Quiénes son Ariel y David Cunio y Eitar Horn

Ariel y David, los hermanos Cunio

David fue secuestrado junto a sus hijas mellizas Yuli y Emma, de 3 años, y su esposa Sharon Aloni Cunio. Las tres mujeres fueron liberadas a fines de noviembre durante la primera tregua.

El argentino David Cunio, con su familia que fue liberada en 2023 (REUTERS)

Por otro lado, Ariel fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud. Antes de ser capturado, logró enviar un mensaje a su hermano: “Estamos en una película de terror”, escribió. Yehud fue liberada en febrero, pero el joven continuó en cautiverio.

Tanto a Ariel como a David Cunio se los llevaron del kibutz Nir Oz (en hebreo Pradera de la Fuerza).

El argentino Ariel Cunio

La familia Cunio, de origen argentino, reside en Israel desde que José Luis y Silvia emigraron a Medio Oriente en 1986. La abuela, Ester, estuvo a punto de ser secuestrada en el kibutz Nir Oz cuando dos miembros de Hamas irrumpieron en su casa y le exigieron información sobre su familia. Al no poder comunicarse fluidamente en hebreo ni en inglés, Ester respondió: “Le dije que yo hablo en argentino, en castellano”. El terrorista, sorprendido, preguntó: “¿¡Qué es Argentina!?”.

La situación cambió cuando Ester mencionó: “Yo soy de donde es Messi”. El hombre reaccionó de inmediato: “¡¿Messi!? A mí me gusta Messi…”. Tras escuchar el nombre del futbolista, el secuestrador modificó su actitud, le apoyó un brazo en el hombro, le entregó sus armas y posaron juntos para una fotografía.

Hoy el dolor de toda una familia encontrará algo de paz.

La abuela argentina junto al terrorista de Hamas en su casa del kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023

Eitan Horn

Eitan fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair Horn en el kibutz Nir Oz. Ese 7 de octubre, los hermanos se preparaban para una festividad religiosa cuando comenzó el ataque.

Al escuchar las primeras alarmas, Iair y Eitan se metieron en el cuarto de seguridad y se comunicaron por teléfono con su papá Itzkin. “¿Te olvidaste que en el kibutz los misiles siempre pasan por encima de nuestras casas?”, le preguntó Iair medio en broma como para restarle importancia a los momentos de tensión.

Esa fue la última vez que escuchó la voz de uno de sus hijos.

Itzkin Horn llevaba más de dos años a la espera de su hijo Eitan, secuestrados en Gaza por Hamas

“Esa mañana me la pasé todo el día pegado a la TV para ver las noticias sin saber nada de mi hijo. Recién el domingo me enteré por amigos que Eitan también estaba en Nir Oz. Ahí me enteré de que habían sido capturados por los terroristas de Hamas y llevados a la Franja de Gaza, que quedaba a apenas 15 cuadras del kibutz”, recordó Itzkin en una entrevista con Infobae.

Iair fue liberado en febrero, pero Eitan continuó en manos de Hamas hasta este lunes 13 de octubre.

Iair Horn fue liberado en febrero pasado, Eitan continuó en cautiverio hasta este lunes

Los argentinos que había sido liberados anteriormente

  • Karina Engelbert
  • Mika Engelbert
  • Yuval Engelbert
  • Yuli Cunio
  • Emma Cunio
  • Yarden Bibas
  • Gabriela Leimberg
  • Mia Leimberg
  • Clara Marman
  • Fernando Marman
  • Luis Har
  • Ofelia Feler de Roitman
  • Iair Horn

Los cinco argentinos asesinados por Hamas

  • Kfir Bibas
  • Ariel Bibas
  • Shiri Silberman
  • Ron Sherman
  • Lior Rudaeff

