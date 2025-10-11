Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormenta en el AMBA y hay probabilidad de granizo

Además, el SMN emitió advertencias por fuertes vientos durante el fin de semana en el interior. Cómo seguirá el tiempo durante

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para la noche de este sábado, tras una jornada que inició con altas temperaturas y cielo despejado.

Las autoridades anticiparon lluvias de variada intensidad y recomendaron a la población reforzar medidas de precaución. En algunas zonas, sobre todo al norte y oeste bonaerense, hay probabilidad de granizo.

Durante el primer día del fin de semana largo, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores disfrutaron de un clima cálido y soleado. Sin embargo, las previsiones meteorológicas experimentaron un brusco cambio.

El avance veloz de una ciclogénesis alteró el pronóstico inicial, anticipando el arribo de fuertes tormentas hacia la noche del sábado y que continuarían durante el domingo, según el pronóstico del SMN.

La probabilidad de precipitaciones para la noche oscila entre el 70% y el 100%, con una temperatura de 21 grados. El organismo nacional, durante la tarde, emitió varias alertas de corto plazo por “tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo”.

Sin embargo, por el momento la única que se mantiene hasta la noche implica a zonas de la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires. Las localidades afectadas son Balcarce, General Alvarado, Lobería, Necochea y Tandil.

Las recomendaciones para este caso, según aconsejó el SMN, son: permanecer en edificaciones cerradas como casas o edificios públicos, mantenerse alejado de artefactos eléctricos, evitar circular por calles inundadas, cortar el suministro eléctrico en caso de que haya alguna posibilidad de que la vivienda se inunde y evitar actividades al aire libre de todo tipo.

Los pronósticos del organismo nacional advierten que el mal tiempo persistirá durante el domingo. Aunque se prevé una atenuación en la intensidad de las lluvias, las condiciones estarán marcadas por chubascos intermitentes y una notable baja térmica con fuertes vientos.

Las temperaturas mínimas descenderán a 14 grados y el termómetro solo alcanzará 18 grados de máxima. Desde la madrugada, las ráfagas de viento oscilarán entre 42 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones son del 10% al 40%.

La alerta amarilla por tormenta repercute en el AMBA, el suroeste de la provincia, la costa atlántica, norte y parte del centro-oeste.

Sin embargo, el alcance de las advertencias no se limita únicamente a Buenos Aires. En el sur de la provincia de Entre Ríos, la alerta por tormentas también estará en vigencia, según datos oficiales.

Durante el domingo, la alerta amarilla por tormenta en Entre Ríos pasa a ubicarse sobre el norte provincial. En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, la advertencia pasa a ser por viento y el AMBA no se encuentra afectada.

Cómo son las alertas en el resto del país

En cuanto a lo que resta de la jornada del sábado, en Tierra de Fuego hay una alerta amarilla por viento. De igual manera sucede con provincias del centro del país: Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

En esta zona además rige un peligro extremo de incendios, de acuerdo con las advertencias que realiza el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que se publica en el SMN.

El mapa muestra con rojo las zonas del país donde hay un riesgo considerablemente grande por focos ígneos. Para el domingo, la situación permanecerá similar en cuanto a las advertencias del SNMF.

En cuanto al tiempo, el Servicio Meteorológico mantiene la alerta amarilla por viento en Tierra del Fuego, Santa Fe y Santiago del Estero. Además, para la jornada se adhieren Salta, La Pampa y la mayor parte de la Provincia de Buenos Aires.

Luego, en el Litoral la advertencia es por tormenta. En el norte de Corrientes y Misiones es de color naranja, mientras que en el norte de Santa Fe y Entre Ríos, y el este de Formosa y Chaco es de color amarillo.

