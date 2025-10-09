Sociedad

Una familia viajaba en moto, fueron embestidos por una camioneta y un hombre murió

La víctima de 53 años estuvo dos días en terapia intensiva hasta que se constató su fallecimiento. Iba en el rodado acompañado de su pareja y sus hijas de 1 y 2 años

Una camioneta chocó una moto en la que iba una familia en La Plata: murió el padre

Un accidente de tránsito registrado en Ensenada, en La Plata, dejó como saldo la muerte de Mauricio Brites, de 53 años, luego de pasar dos días internado en terapia intensiva. El siniestro entre una camioneta y una moto ocurrió en Bossinga, entre Zabala y Camino Alternativo, el pasado martes alrededor de las 14 horas. El hombre era el conductor del vehículo de menor rodado y viajaba junto a su esposa y sus dos hijas, de 1 y 2 años.

Instantes previos al choque fueron captados por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo del municipio, donde se observa que la moto intentó doblar justo frente al camino de la camioneta, cuyo conductor no logró evitar el impacto y la embistió desde detrás.

Ahora, las autoridades investigan las imágenes del caso para intentar determinar las responsabilidades del conductor de la camioneta.

Tras el siniestro, la madre de la familia y las dos menores también resultaron lesionadas, aunque solo presentaron heridas leves. Ambas niñas, como la mujer, fueron asistidas en el lugar del hecho y posteriormente trasladadas al Hospital Cestino, donde con el paso de la horas recibieron el alta médica, indicaron desde el medio local 0221.

Las cámaras de seguridad captaron el momento previo al choque, donde la moto intentó doblar frente a la camioneta (0221)

Por su parte, Brites fue llevado de urgencia a la misma institución sanitaria y permaneció internado en terapia intensiva casi dos días. El desenlace se conoció a las 6:30 de la mañana de este miércoles, cuando un doctor de la Clínica de la Comunidad constató el fallecimiento y comunicó la novedad a las autoridades judiciales. Ante el cuadro, se solicitó intervención de la policía científica y el traslado del cuerpo a la morgue.

Según supo Infobae, La causa fue recaratulada como “Homicidio culposo/Lesiones culposas”. El conductor de la camioneta figura como imputado y la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10. Mientras tanto, el barrio permanece consternado tras la tragedia que enlutó a una familia y reavivó la preocupación por la siniestralidad vial en arterias urbanas de la región.

Otro accidente fatal que involucró a una moto en La Plata

Otro accidente fatal en La Plata: una mujer de 34 años murió tras chocar en moto contra un camión en Lisandro Olmos

Una mujer de 34 años, identificada como Estefanía Núñez, perdió la vida este miércoles por la noche tras verse involucrada en un choque sobre la avenida 44, entre las calles 203 y 204 en la localidad de Lisandro Olmos, al oeste de La Plata. El accidente, que generó una rápida respuesta de las autoridades locales, involucró una moto Zanella ZR de 150cc y un camión Mercedes Benz 1726 blanco con cisterna.

La secuencia se desarrolló cerca de las 20, cuando la mujer viajaba como acompañante en la motocicleta, que era conducida por un hombre identificado como E.M.G., de 35 años. Por causas todavía sujetas a investigación, la moto colisionó contra la parte trasera del camión, el cual estaba al mando de otro hombre identificado como P.D.H.

La Policía tomó conocimiento del accidente a través de una comunicación radial y arribó al lugar con personal del Subcomando Oeste. Los agentes hallaron a la mujer tendida e inconsciente sobre la calzada.

Minutos después, llegó una ambulancia de la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos y un médico confirmó el fallecimiento de la mujer en el sitio, sin posibilidad de intervención médica.

Por su parte, el conductor de la moto resultó con heridas leves tras el impacto. La investigación penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial La Plata, que caratuló el hecho como “homicidio culposo”.

Las autoridades ordenaron la realización de peritajes para determinar las circunstancias precisas del hecho y esclarecer la mecánica del accidente.

