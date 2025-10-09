Sorprendente accidente en Córdoba: un colectivo impactó contra un contenedor y una pasajera terminó herida

El accidente ocurrió en barrio San Pablo y dejó daños materiales en la unidad de Sibus (La Voz)

La mañana del jueves trajo inquietud en el barrio San Pablo, al sudeste de la ciudad de Córdoba, tras un incidente vial que terminó con un colectivo urbano de la empresa Sibus embistiendo un contenedor metálico.

El episodio se registró poco después de las ocho, cuando la unidad circulaba por la intersección de Pehuajó y Morón. Las imágenes capturadas muestran la contundencia del impacto: el contenedor quedó literalmente incrustado en el lateral trasero del colectivo, en el sector de la puerta. Además, se ve como lo levantó y deformó por la misma violencia del choque.

De acuerdo con la información de medios locales, a raíz del siniestro, una pasajera manifestó dolores cervicales y en la cadera. Personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente al lugar para brindarle asistencia inicial.

Las autoridades investigan si el choque se debió a una falla mecánica o una maniobra del chofer (La Voz)

Más tarde, la mujer fue derivada a la Clínica Aconcagua con el propósito de realizarse estudios médicos exhaustivos. Por otra parte, ni el conductor de la unidad ni el resto de los pasajeros presentaron lesiones ni precisaron atención sanitaria en el lugar.

En el sitio intervinieron efectivos policiales y agentes de tránsito, quienes se encargaron de regular la circulación y coordinar los peritajes necesarios. Las autoridades se encuentran abocadas a esclarecer qué provocó el choque, contemplando distintas hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica o una maniobra inesperada por parte del chofer.

Otro episodio insólito que involucró a un colectivo en Córdoba

Detuvieron a un hombre por romper un colectivo luego de que no quiso pagar el pasaje

Días atrás, la mañana en Nueva Córdoba se vio sacudida por un violento accidente a bordo de un colectivo, cuando un hombre de 40 años, tras una fuerte discusión con el conductor por el pago del pasaje, desencadenó una serie de hechos que terminaron en destrozos, una detención e instantes de temor entre los pasajeros.

El incidente tuvo lugar sobre el boulevard Illia, en el número 650. El colectivo afectado, una unidad de la Línea 11 de Coniferal, quedó con daños materiales considerables.

Según la versión oficial, todo comenzó al subir el pasajero, quien, adoptando una actitud agresiva, gritó que no iba a pagar porque trabajaba como guardia de seguridad. En medio de amenazas, el conductor tomó la decisión de cerrar las puertas, lo que desencadenó la reacción más violenta: el hombre agarró el martillo de emergencias y destrozó vidrios y puertas desde el interior del vehículo.

Ezequiel Mora, el conductor, comentó a Cadena 3 cómo se desarrollaron los hechos. “Ingresó una persona con actitud violenta y prepotente. No sé si venía con problemas previos, pero manifestó que no pagaría el pasaje porque era guardia de seguridad”, relató.

El chofer detalló también: “Le dio patadas a la puerta del medio, la rompió por completo y destruyó tres ventanas dobles usando el martillo”. Según su testimonio, estas acciones provocaron pánico entre quienes lo acompañaban: “Por las expresiones en las caras de los pasajeros, sí estaban asustados; yo también lo estuve. Me alarmó la situación porque nadie podía anticipar qué haría esa persona”.

En medio del desorden, el conductor pudo accionar el botón antipánico, lo que permitió la reacción casi inmediata de la Policía. El Centro de Videovigilancia monitorizó todo el suceso en directo.

Las imágenes muestran que, tras romper vidrios y una puerta, el hombre intentó escapar arrojándose por una de las ventanas hacia el bulevar. La llegada de los efectivos policiales se produjo en minutos y la detención se concretó a escasa distancia del sitio del ataque.

Los policías arrestaron al individuo y requisaron el martillo de emergencia que utilizó para causar los destrozos.

El sujeto, con una herida cortante en una mano, fue atendido en el lugar por el servicio médico de emergencias 107 y no requirió traslado hospitalario. Quedó a disposición de la autoridad judicial de turno en el centro de recepción de procedimientos.

Ningún pasajero ni el conductor resultaron heridos; los daños solo afectaron la unidad, que sufrió roturas en tres ventanillas laterales, la puerta central y partes de su estructura exterior.