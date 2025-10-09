Sociedad

Brutal pelea entre estudiantes de dos colegios secundarios en Mendoza: uno terminó en terapia intensiva

El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones del Parque Ecológico, a metros de la Casa de Gobierno. Qué dice el parte médico del alumno que está internado

Batalla campal: brutales videos de enfrentamientos entre alumnos de colegios de Mendoza

Una brutal pelea entre estudiantes de dos colegios secundarios, que ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en la Ciudad de Mendoza, terminó con un alumno internado en terapia intensiva. Las autoridades tratan de identificar los motivos del enfrentamiento.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, todo comenzó pasadas las 13 horas del miércoles, cuando alumnos de la Escuela de Comercio Martín Zapata, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, y del colegio Adolfo Pérez Esquivel, de gestión provincial, se encontraron en las inmediaciones del Parque Ecológico después de amenazas y agravios que empezaron en las redes sociales.

La situación se habría originado el martes tras un altercado previo, motivado, según las familias, “por una chica”. Ese día, las agresiones físicas comenzaron a la salida del colegio, pero el conflicto no terminó ahí.

Batalla campal: brutales videos de enfrentamientos entre alumnos de colegios de Mendoza

Según narró una madre testigo de los incidentes, el miércoles el grupo agresor regresó y esperó a los estudiantes en el parque: “Ayer volvieron en grupo y atacaron en el parque a todos los que salían con el uniforme”, afirmó. Los testimonios de algunos alumnos que fueron recabados por El Sol indicarían que las amenazas se extendieron a través de redes sociales, donde se habría convocado a jóvenes de otros establecimientos educativos para sumarse a los ataques. Uno de los padres agregó: “A algunos de los chicos los golpearon en el piso y robaron los celulares”.

Según las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, dos grupos bastante nutridos de estudiantes comenzaron con la pelea. Hubo golpes de puño, patadas y golpizas de a grupos contra algunos que estaban en el piso.

El Colegio Martín Zapata de Mendoza
El Colegio Martín Zapata de Mendoza

Como saldo del violento enfrentamiento, las autoridades registraron al menos tres heridos leves que tuvieron que ser atentados por los médicos con cortes. Uno de estos también sufrió el robo de su celular, según remarcaron fuentes policiales.

Además, hubo otro estudiante que sufrió un traumatismo de cráneo y tuvo que ser internado en el Hospital Español de Mendoza.

En un comunicado que se difundió en las últimas horas, desde el nosocomio señalaron que “el paciente fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico y actualmente continúa en observación. Se encuentra lúcido y su estado general es estable. Permanecerá internado bajo la tutela y acompañamiento constante de sus padres, quienes están al tanto de su evolución”.

Y agregaron: “Se estima que al mediodía de hoy el paciente será trasladado a una habitación para continuar con su recuperación. Nuestro equipo médico y de enfermería sigue vigilando de cerca su evolución y brindando toda la atención necesaria”.

Batalla campal: brutales videos de enfrentamientos entre alumnos de colegios de Mendoza

En diálogo con El Sol, el papá de uno de los adolescentes señaló: "Mi hijo iba pasando circunstancialmente por la zona donde los dos colegios se juntaron para pelearse, iba camino a la parada del micro por Pedro Molina y quedó en el medio de la pelea. Le pegaron un piedrazo en la cabeza y tiene una fractura del parietal. Tuvo una hemorragia y por eso quedó en terapia toda la noche pero por control“.

Por su parte, desde la Dirección General de Escuelas confirmaron que la información sobre el hecho es parcial y surge principalmente del contacto entre la directora del colegio y la familia de uno de los alumnos afectados. El organismo precisó: “Se desconocen los motivos del enfrentamiento. Se van a considerar posibles sanciones, y también acciones con la otra escuela, que es de la Universidad Nacional de Cuyo”. Por el momento, la supervisora educativa convocó a los estudiantes involucrados junto a sus adultos responsables para esclarecer los hechos.

La Universidad Nacional de Cuyo informó, por su parte, que está recabando datos para establecer responsabilidades y definir las medidas que corresponden, en busca de evitar nuevas situaciones de violencia en el ámbito escolar.

