Sociedad

Se incendió una casa en Núñez y un hombre fue trasladado con quemaduras graves en el cuerpo

La víctima, de 46 años, fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano con lesiones en el rostro, las manos y el tórax. Además, asistieron a otros cinco adultos

Incendio en una casa en Núñez

En el barrio porteño de Núñez, los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un operativo en la calle 11 de Septiembre y Crisólogo Larrade luego de que se desatara un importante incendio en una vivienda. En el lugar del hecho trabajó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que trasladó a un hombre con quemaduras graves.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en una casa ubicada en 11 de septiembre al 3500, esquina Crisologo Larralde, donde se realizó un corte total de la circulación para que se pueda realizar el operativo. Al lugar, además de los bomberos, llegaron dos ambulancias del SAME y una unidad de triage.

Luego de que se trasladara a un hombre de 46 años con quemaduras graves en el rostro, las manos y el tórax, con las vías respiratorias comprometidas al Hospital Pirovano, el SAME envió dos ambulancias más a la ubicación por prevención.

Se incendió una casa en
Se incendió una casa en Núñez y un hombre fue trasladado con quemaduras graves en el cuerpo

Según pudo averiguar Infobae, minutos antes de las 6 de la mañana el fuego fue extinguido. Además del hombre trasladado, el SAME asistió a otros cinco pacientes adultos.

Incendios en el norte de Salta: los brigadistas trabajan por combatir el fuego

Brigadistas especializados, que llegan desde
Brigadistas especializados, que llegan desde Misiones y San Luis, se suman a las tareas para controlar el fuego entre Hipólito Yrigoyen y Orán (Fotos: Gobierno de Salta)

Tras días de lucha, se desplegaron nuevos recursos y brigadistas especializados para combatir los incendios forestales que afectan al norte de la provincia de Salta. La incorporación de integrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) a las tareas en tierra, según informó la Subsecretaría de Defensa Civil, responde a la necesidad de contener el foco ígneo que se extiende entre Hipólito Yrigoyen y Orán, a lo largo de la Ruta Nacional 50.

El operativo cuenta con la participación de brigadistas pertenecientes a la Brigada NEA, con base en Apóstoles, Misiones, quienes disponen de apoyo logístico, herramientas manuales y equipos de comunicación. A este contingente se suma un equipo de combatientes de la Brigada Nacional Centro, procedente de San Luis, que trabajará de manera coordinada con los equipos provinciales. Todas las acciones están bajo la coordinación de Gonzalo Rodriguez, director general de Defensa Civil Salta.

Aumentan recursos y medios aéreos
Aumentan recursos y medios aéreos para controlar los incendios en el norte de Salta

Según informó el Gobierno provincial, durante el fin de semana los especialistas de la Subsecretaría de Defensa Civil avanzaron en las tareas de sofocamiento en sectores de difícil acceso, utilizando una máquina topadora para abrir camino y contener el avance del fuego. El incendio afecta una amplia franja de territorio, lo que requirió la implementación de tareas técnicas específicas para evitar su propagación.

El operativo terrestre se complementa con el apoyo aéreo del SNMF, que desplegó dos aeronaves: una hidrante y otra destinada a realizar sobrevuelos de reconocimiento en las zonas afectadas. La presencia de estos medios aéreos resulta fundamental para monitorear el comportamiento del fuego y asistir en las labores de extinción.

La Subsecretaría de Defensa Civil emitió recomendaciones dirigidas a la población, instando a evitar la realización de fogatas en áreas descampadas, la quema de basura o pastizales, y el descarte de colillas de cigarrillos o fósforos en campos y bosques, con el objetivo de prevenir la aparición de nuevos focos ígneos que puedan causar graves daños ambientales. Ante la detección de un incendio, se solicita reportarlo de inmediato al Sistema de Emergencia 911.

Noticia en desarrollo...

