La estación Río de Janeiro de la línea A del Subte porteño cerrará durante 3 meses

Será desde el próximo lunes, en el marco del plan de modernización. Se suma a otras estaciones en remodelación para mejorar accesibilidad y confort en la red de transporte

La estación Río de Janeiro de la Línea A del subte porteño dejará de operar temporalmente a partir del lunes 6 de octubre, como parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

El cierre, que se extenderá durante aproximadamente tres meses, responde a la necesidad de modernizar la infraestructura y optimizar la experiencia de viaje de los usuarios, en sintonía con las intervenciones que ya afectan a Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), así como a Plaza Italia y Agüero (Línea D), todas actualmente fuera de servicio por remodelación.

Las tareas previstas en Río de Janeiro, ubicada en el límite entre Caballito y Almagro, abarcan una amplia gama de mejoras: desde la impermeabilización mediante inyección, tratamiento de juntas y aplicación de productos de última generación, hasta la pintura y el recambio total de pisos.

La estación Río de Janeiro
La estación Río de Janeiro estará cerrada por casi tres meses (buenosaires.gob.ar)

El proyecto contempla también la instalación de nuevas luces led, la actualización de la señalética y la incorporación de señalización braille en pasamanos y pórticos, con el objetivo de favorecer la accesibilidad. Además, se sumará nuevo mobiliario en los andenes, incluyendo bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La intervención alcanzará todos los sectores clave de la estación: accesos, galerías de escaleras —tanto pedestres como mecánicas—, vestíbulos y andenes. El propósito es garantizar una circulación más fluida y transformar el espacio en un entorno más cómodo, ordenado y luminoso para los pasajeros.

En el marco de este plan, SBASE ya completó la puesta en valor de once estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron trece paradores del Premetro, entre ellos Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

El cronograma de obras continuará en Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). Paralelamente, se han lanzado licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

La estación Agüero, de la
La estación Agüero, de la línea D, otra de las que está en remodelaciones y permanece cerrada temporalmente

Línea D: horario extendido durante el fin de semana

El servicio de subterráneos anunció la extensión de su horario de servicio este fin de semana, una medida que tiene como meta colaborar con la desconcentración de eventos masivos, tales como partidos de fútbol y recitales.

En esta ocasión, la línea D ofrecerá trenes hasta la 1 de la mañana, tanto el sábado como el domingo. Según detalla la información oficial, el sábado 4 de octubre habrá un servicio especial para el recital de Kendrick Lamar, mientras que el domingo 5 de octubre el motivo será el recital de Airbag. Ambos serán en el estadio Monumental de River, en Núñez.

En ambos casos, la estación habilitada para el ascenso de pasajeros será Congreso de Tucumán, con descensos en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. Este esquema busca garantizar una salida ordenada y segura tras los eventos, facilitando el regreso de los asistentes a sus hogares.

Esta decisión de extender el horario durante eventos comenzó en una fase piloto, en la línea B, durante los viernes de diciembre, enero y febrero. Posteriormente, y a raíz de la buena recepción por parte de los usuarios, la medida se amplió también a los sábados desde marzo.

Asimismo, se implementaron servicios de desconcentración en distintas líneas para partidos de River Plate, la Selección Argentina, y recitales de artistas y bandas como Buenos Aires Trap, Los Piojos, La Renga y Green Day.

