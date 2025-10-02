La Feria Internacional de Turismo cerró su edición en Buenos Aires: más de 140 mil visitantes

La feria reunió a 59 países, autoridades nacionales e internacionales y más de 1.900 expositores en La Rural (FIT)

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) finalizó su 29° edición en el predio de La Rural, estableciendo una nueva marca con más de 140 mil personas durante las cuatro jornadas que transcurrieron del 27 al 30 de septiembre. El evento, considerado el principal encuentro del sector turístico en la región y uno de los cinco más relevantes a nivel global, contó con la participación de 59 países y representaciones, además de una nutrida presencia de expositores nacionales e internacionales, organizaciones gubernamentales y empresas especializadas.

El acto inaugural reunió referentes políticos y empresariales en el corazón de la capital argentina. Entre ellos, el presidente Javier Milei, quien estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli.

También asistieron el Ministro del Interior Lisandro Catalán, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la Secretaria General electa de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, en una muestra evidente de la jerarquía que adquiere la feria cada año en el calendario institucional del país.

Durante el discurso de apertura, el Presidente Milei destacó el potencial del sector turístico argentino. “Contamos con un capital humano de primer nivel, reconocido por su hospitalidad y su calidad de servicio. Contamos con destinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo: tenemos glaciares, lagos, cataratas, esteros, extensas costas marítimas, selvas, desiertos, cañones, valles y montañas de todo tipo”, señaló el mandatario, quien también mencionó la diversidad gastronómica y de ecosistemas del país.

Más de 140 mil personas asistieron a la FIT 2025, consolidando el evento como uno de los principales del sector turístico global (FIT)

“Solo con estas condiciones, Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual”, aseguró. Milei subrayó que el país tiene condiciones para recibir turistas durante todo el año, remarcando el enorme potencial aún sin explotar.

Los visitantes y profesionales del turismo accedieron a una variedad de propuestas a lo largo de las jornadas en La Rural, ubicada en la avenida Sarmiento 2407. Además de los espacios de información y negocios, se celebraron espectáculos, degustaciones, shows en vivo, actividades lúdicas y educativas.

El ambiente de la FIT se completó con la presencia de cientos de mayoristas, touroperadores, compañías de transporte, hoteles, empresas de tecnología, instituciones educativas, firmas especializadas en turismo de segmentos y eventos, organismos oficiales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

El presidente de la feria y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, resaltó que la edición 2025 superó todas las expectativas, no solo en términos de visitantes sino también en el clima de negocios.

“Cada edición reafirma que el turismo es motor de desarrollo, y que la feria es el gran punto de encuentro donde se consolidan oportunidades para el futuro del sector”, sostuvo.

Uno de los aspectos más salientes de la FIT 2025 fue la magnitud de su plataforma para la generación de negocios. Según un comunicado de la feria, se concretaron más de 10.800 reuniones comerciales entre los más de 1.900 expositores presentes y los diferentes actores del sector. El evento fue también el escenario para la actualización profesional, con 170 capacitaciones desarrolladas en seis auditorios, ratificando el rol de la feria como espacio clave para la formación continua en el rubro.

Se concretaron más de 10.800 reuniones comerciales y se realizaron 170 capacitaciones profesionales en la FIT 2025 (FIT)

La edición 2025 de la FIT coincidió con la conmemoración del Día Mundial del Turismo, dotando de mayor visibilidad a las problemáticas, los desafíos y las proyecciones de la industria turística tanto para Argentina como para el resto de la región. Más allá de la nutrida grilla de actividades, la feria sirvió para fortalecer alianzas y proyectar iniciativas conjuntas, tanto en el plano local como internacional.

El país invitado de honor en esta edición fue Portugal, cuyas autoridades y representantes tuvieron un papel destacado en la muestra. Todas las provincias argentinas contaron con su propio espacio, permitiendo exhibir la extensa oferta nacional ante compradores y agentes de todo el mundo.

Asimismo, los organizadores informaron que la próxima edición ya tiene fecha confirmada: se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de septiembre de 2026, nuevamente en Buenos Aires. Para entonces, el país invitado será República Dominicana, que asumirá un rol central en la agenda y las actividades previstas.