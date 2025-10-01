Sociedad

Un hombre desbarrancó haciendo trekking, hizo una fogata para que lo encuentren y desató un incendio forestal

El montañista fue rescatado tras permanecer tres días perdido, sin agua, ni alimentos. Durante la búsqueda inició el fuego para llamar la atención de un helicóptero y el humo derivó en un incendio que arrasó con más de 200 hectáreas

Guardar
El incendio forestal en el
El incendio forestal en el Cerro Azul afectó más de 200 hectáreas de vegetación sensible en un área protegida

Un operativo de búsqueda en el Cerro Azul, en Jujuy, terminó con el rescate de un montañista jujeño y con un incendio forestal que arrasó con cientos de hectáreas de pastizal de altura. La situación se inició el domingo 21 de septiembre, cuando el hombre comenzó un ascenso con destino a la cumbre. Alcanzó la cima, pero en el descenso las condiciones climáticas cambiaron: la densa niebla lo desorientó y quedó a la deriva en la montaña.

Durante tres días permaneció sin alimentos, sin agua y sin un refugio seguro. Según explicó el doctor Pablo Jure, del SAME 107, “tuvimos una situación especial con un jujeño que se perdió en uno de los cerros por problemas climáticos. Se diagramó un operativo junto a bomberos y conocedores de la zona para planificar el rescate y se realizó un trabajo aéreo con helicóptero”. El hallazgo fue posible porque el propio montañista encendió una fogata.

El humo llamó la atención de quienes sobrevolaban el área y permitió ubicarlo para concretar el rescate. “Desde el helicóptero no se ve nada, es muy difícil visualizar. Los animales se ven como puntos. El humo llamó la atención y permitió ubicarlo para el sobrevuelo y posterior descenso”, detalló Jure.

Ese gesto, clave para salvarle la vida, derivó también en un incendio que puso en riesgo al Parque Provincial Potrero de Yala. La Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales informó que el fuego se inició a más de 3700 metros sobre el nivel del mar durante el extravío del deportista.

El humo de una fogata
El humo de una fogata permitió ubicar a un montañista perdido en el Cerro Azul durante un operativo aéreo y terrestre

El siniestro alcanzó más de 200 hectáreas de pastizales, una superficie sensible para los ecosistemas de altura. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcó que se trató de un incendio “controlado” tras el trabajo de brigadistas, bomberos, baqueanos, pobladores de la zona y un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

El operativo demandó la participación de 17 brigadistas, tres bomberos y habitantes de la región que se sumaron a la tarea. Según los informes oficiales, la línea de fuego fue contenida dentro de un perímetro de seguridad, evitando que se expandiera a nuevas áreas. Sin embargo, el Ministerio aclaró que todavía se mantenían sectores activos en el interior del área afectada, aunque sin peligro de avance.

Los vecinos de la zona también fueron protagonistas en el combate contra las llamas. Nicanor Gutiérrez, guía baqueano y residente, relató: “Esto se originó el día miércoles 24 de la semana pasada, después nos enteramos que había subido por Laguna de Yala un hombre, ahí está en los medios, un tal Carlos Blanco, que la intención de él era subir al Cerro Azul y bajar por un cordón que baja para el lado de Chañi, a un lugar que se llama Campo Molulo”.

El vecino explicó que la comunidad trabajó largas jornadas para colaborar con los brigadistas. “El día sábado, después de 12 a 13 horas muy duras, sacrificadas de trabajo, con los vecinos del lugar pudimos sofocar, anclar el fuego con la experiencia que tenemos la gente que vive en el cerro en las montañas pudimos sofocarle y cuando faltaba ya casi un kilómetro bueno, nos alcanzó gente de la brigada contra incendios que estaban en otro punto para el lado del río Lozano, nos alcanzaron ellos donde estaba mayormente el fuego, así que pudimos sofocarle el día sábado”, contó.

Las autoridades ambientales recordaron que es obligatorio anunciar previamente las actividades deportivas dentro del Parque Provincial Potrero de Yala y en otras áreas protegidas. La disposición apunta a evitar prácticas que pongan en riesgo tanto la seguridad de las personas como la biodiversidad de los ecosistemas.

Temas Relacionados

JujuyCerro AzulIncendios forestalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Lo atrapó la Policía Bonaerense en colaboración con la dirección antidrogas local, tras una serie de entrecruzamientos telefónicos y cuando iba a encontrarse con su mano derecha en una plaza. Ya son nueve los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

Detuvieron en Perú a “Pequeño

Se incendió una casa en Mendoza y una familia que quedó atrapada: cuatro personas fueron hospitalizadas

Un policía rescató a una mujer que sufrió quemaduras, mientras que sus dos hijos y el oficial fueron atendidos por inhalación de monóxido de carbono. Todo habría comenzado por una discusión con una vecina

Se incendió una casa en

Quedó firme la condena a perpetua para el femicida de Brenda Gordillo que quemó sus restos en una parrilla

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de la defensa de Naim Vera, quien cometió el crimen en marzo de 2020 en Catamarca

Quedó firme la condena a

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados enterrados en una casa Florencio Varela

Triple femicidio narco: todos los

En qué consiste el plan para evitar que se desperdicie comida que cumple 10 años

Con la participación de la Secretaría de Agricultura la FAO, el Banco de Alimentos y la Cooperativa Obrera, el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos celebró una década en el país

En qué consiste el plan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron en Perú a “Pequeño

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Un estudio identificó que la mala calidad del sueño impacta en el envejecimiento cerebral

Se incendió una casa en Mendoza y una familia que quedó atrapada: cuatro personas fueron hospitalizadas

Las ventas de 0 km subieron un 1,7% en septiembre: cuál es el auto brasileño que lidera el mercado

Quedó firme la condena a perpetua para el femicida de Brenda Gordillo que quemó sus restos en una parrilla

INFOBAE AMÉRICA
Opositores nicaragüenses imploraron a la

Opositores nicaragüenses imploraron a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Fernández

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

Zelensky advirtió de una crisis nuclear en Zaporizhzhia: “Uno de los generadores ha fallado”

Estados Unidos considera los aranceles del 55% a China un “buen statu quo” pero busca más comercio

El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

TELESHOW
La foto de Emilia Mernes

La foto de Emilia Mernes con Stella McCartney en el desfile de la diseñadora en París: “Primer fashion week”

Nora Cárpena habló sobre la reconciliación con Mirtha Legrand luego de dos décadas de distanciamiento: “Se terminó”

Pedro Alfonso sufrió al hacerse un piercing en vivo y Paula Chaves lo recordó cuando ella dio a luz: “Estaba desmayado”

Duki rompe récords: la figura de la música urbana anunció su 12° show en Buenos Aires en 2025

La dura vida de Oliver Quiroz: de vencer la discriminación y el cáncer a la felicidad por su Martín Fierro