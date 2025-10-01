La Municipalidad de Córdoba suspendió la licencia del conductor que chocó dos veces a un auto e hirió a un bebé

Una camioneta chocó intencionalmente dos veces a un auto y un bebé terminó con fractura de cráneo

La Municipalidad de Córdoba informó que resolvió suspender de manera inmediata e indefinida la licencia de conducir de Juan Cruz Peracca, el joven de 29 años que el pasado 4 de septiembre embistió dos veces con su Volkswagen Amarok a un vehículo en el que viajaba una familia con un bebé de 18 meses. La medida administrativa se mantendrá vigente hasta que avance la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Claudia Palacios.

El episodio ocurrió durante la madrugada en la Costanera Norte, a la altura del Puente Santa Fe. Allí, según la denuncia presentada, se produjo una discusión de tránsito entre Peracca y Alexis Enea Petrópulos, de 43 años, quien conducía un Volkswagen Up acompañado por su pareja y su hijo pequeño. La confrontación comenzó con bocinazos e insultos, pero escaló rápidamente y derivó en una maniobra que, según las primeras reconstrucciones, fue intencional.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la Policía de Córdoba, la camioneta impactó en dos ocasiones contra el auto de menor porte. En el primer choque, los ocupantes quedaron sorprendidos; sin embargo, fue el segundo embate el que provocó mayores consecuencias. El niño, que viajaba en una sillita homologada en la parte trasera, salió despedido y sufrió una fractura de cráneo en la zona parietal derecha.

Los especialistas que lo atendieron en un hospital pediátrico confirmaron la lesión, pero aclararon que, pese a la gravedad inicial, el menor no presenta compromiso neurológico. Permanece bajo observación médica y, según señalaron los profesionales, evoluciona favorablemente debido a que, a esa edad, los huesos del cráneo aún no están soldados.

La Municipalidad de Córdoba resolvió suspender la licencia de un conductor detenido tras un choque en la Costanera Norte

En el expediente judicial, la fiscal Palacios dispuso la detención inmediata del conductor y lo imputó por lesiones leves dolosas con alevosía. La decisión lo mantiene alojado en la cárcel de Bouwer. No obstante, la querella cuestiona la calificación legal. “Nosotros sostenemos que hubo un intento de homicidio. La madre gritó desesperadamente que estaba su bebé adentro y aun así embistió nuevamente”, sostuvo Yangüez Papagenadio en diálogo con Infobae. En la misma línea, añadió que Peracca utilizó la camioneta “como un arma” y pidió que la causa contemple esa figura penal.

El letrado también aportó testimonios sobre lo ocurrido después del choque. De acuerdo con su relato, Peracca intentó intimidar a la familia reclamándoles el pago por los daños sufridos en su vehículo. Esa actitud motivó a la fiscalía a dictar una orden de restricción, que luego habría sido incumplida por el acusado. “Está detenido no por la causa o la calificación legal, sino por su conducta procesal: trató de amedrentar a los padres exigiendo el cobro del daño de su camioneta”, señaló el abogado.

En paralelo, se conocieron los antecedentes del imputado. La Policía de Córdoba confirmó que en abril de este mismo año había sido detenido por conducir en estado de ebriedad y agredir a un efectivo durante un control en la calle Independencia al 300.

En aquella ocasión, el uniformado terminó con una hemorragia nasal y una mordedura en la mano durante el forcejeo. Además, la querella recordó que Peracca tenía registros previos por resistencia a la autoridad y desobediencia.

La fiscal Claudia Palacios imputó al conductor por lesiones leves dolosas con alevosía y ordenó su detención inmediata

Mientras tanto, los padres del niño continúan en estado de conmoción. El abogado explicó que atraviesan un cuadro de estrés postraumático y que el padre sufrió fuertes dolores físicos luego del impacto. En la reconstrucción del hecho, Petrópulos había frenado en un semáforo en amarillo, lo que desencadenó la reacción del conductor de la Amarok. “Lo insultó, lo escupió y le tiró la camioneta dos veces contra un pequeño auto como el Up”, agregó el representante legal.

La prueba central del caso son las grabaciones de las cámaras oficiales, que muestran la violencia de los embates. Las imágenes fueron incorporadas al expediente y ratifican la ubicación del niño en el sector trasero del vehículo en el momento de los choques.

La Municipalidad de Córdoba, tras conocer los avances de la investigación, decidió quitar a Peracca la posibilidad de conducir por un plazo indefinido. En el comunicado oficial, se precisó que la suspensión de la licencia regirá hasta que la justicia defina los próximos pasos en la causa que lo tiene como imputado.

Por el momento, el proceso se encuentra en etapa de investigación. Será la fiscal Palacios quien determine si mantiene la carátula de lesiones leves dolosas con alevosía o si hace lugar al planteo de la querella que reclama una imputación por intento de homicidio.