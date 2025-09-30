Sociedad

Un hombre chocó intencionalmente con su camioneta dos veces a un auto y un bebé terminó con fractura de cráneo

Una discusión de tránsito en Córdoba terminó en una pelea, donde se vio involucrado un matrimonio con su hijo menor y un hombre de 29 años. El conductor tenía antecedentes y quedó detenido

Una madrugada en la Costanera Norte de Córdoba, de milagro, no terminó en un hecho trágico después de un choque que no de casualidad, sino producto de una maniobra intencional en el medio de una discusión de tránsito. Las primeras reconstrucciones del hecho señalaron que una camioneta Volkswagen Amarok embistió en dos ocasiones a un auto en el que viajaba una familia con su hijo de 18 meses. Por el episodio, el menor sufrió una fractura de cráneo y al conductor fue detenido.

De acuerdo con la denuncia presentada, todo se originó en una discusión de tránsito entre el conductor de la camioneta, identificado como J.C.P. de 29 años y Alexis Enea Petrópulos (43), el hombre que manejaba el Volkswagen Up.

Según el relato de la familia y lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad, la disputa escaló rápidamente, desde insultos y bocinazos hasta que después de frenar ambos vehículos, la discusión escaló de nivel. En el video que se difundió por parte de la Policía de Córdoba, se puede observar como la camioneta embiste en dos oportunidades al vehículo de menor porte y termina con el bebé expulsado por uno de los costados de la parte trasera.

El primer choque sorprendió a los ocupantes del auto, pero fue el segundo el que provocó el mayor daño. Según la investigación, el pequeño salió despedido de su sillita y cayó sobre la calle. El diagnóstico médico confirmó una fractura de cráneo en la zona parietal derecha.

A pesar de ello, los especialistas precisaron que no presenta compromiso neurológico y permanece bajo observación en un centro de salud. “Por suerte está evolucionando sostenidamente el bebé, porque justamente a esa edad todavía los huesitos del cráneo no están soldados”, explicó el abogado de la familia, Esteban Yangüez Papagenadio, en declaraciones a Arriba Córdoba.

La situación judicial del acusado se encuentra bajo la órbita de la fiscal Claudia Palacios, quien dispuso la detención inmediata de J.C.P. e imputó el caso como lesiones leves dolosas con alevosía.

Sin embargo, la querella sostiene que la figura legal debería ser otra. “Nosotros sostenemos que hubo un intento de homicidio. La madre gritó desesperadamente que estaba su bebé adentro y aun así embistió nuevamente”, afirmó el abogado en declaraciones televisivas. En la misma línea, el letrado señaló que el conductor utilizó la camioneta “como un arma” y que esa acción no puede pasar inadvertida en la calificación del expediente.

Un detalle que se incorporó al expediente fue el comportamiento de J.C.P. tras el hecho. De acuerdo con el abogado, el joven intentó amedrentar a la familia exigiéndoles el pago por los daños de su camioneta. Esa actitud motivó a la fiscalía a dictar una orden de restricción, que luego habría sido incumplida por el acusado. “Está detenido no por la causa o la calificación legal, sino por su conducta procesal: trató de amedrentar a los padres exigiendo el cobro del daño de su camioneta”, sostuvo Yangüez Papagenadio en la entrevista.

La querella también remarcó que el acusado contaba con antecedentes previos. “Tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y desobediencia. No sabemos por qué estaba libre”, apuntó el abogado, y destacó que la agresión se desencadenó “de la nada misma”.

Según su relato, todo comenzó porque Petrópulos frenó en un semáforo en amarillo al llevar a su hijo en el asiento trasero, lo que generó la reacción del conductor de la Amarok. “Lo insultó, lo escupió y le tiró la camioneta dos veces contra un pequeño auto como el Up”, añadió.

Las imágenes captadas por las cámaras de la Policía de Córdoba forman parte de las pruebas centrales. Allí se observa a la camioneta retrocediendo e impactando de lleno contra el Volkswagen Up, que terminó con daños en la parte trasera, justo donde estaba sentado el menor en una sillita homologada. La violencia de los golpes fue suficiente para que el niño sufriera la lesión, aunque su evolución médica hasta el momento es favorable.

Mientras tanto, la familia de la víctima solicita que la imputación se modifique y que se avance en un proceso que contemple la gravedad del hecho. La defensa privada insiste en que no se trató de un simple choque, sino de una acción consciente y dirigida. En palabras del abogado: “Él sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aun así embistió nuevamente”.

El expediente continúa en etapa de investigación y será la fiscal Palacios quien determine en los próximos días si mantiene la actual carátula o si da lugar al planteo de la querella.

