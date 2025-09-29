La escuela de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas adelantó las primeras medidas tras la viralización del video

Repudio de la Escuela Humanos tras cantos antisemitas en viaje de egresados

El polémico video que se conoció en las últimas horas de un grupo de alumnos en pleno viaje de egresados entonando cantos antisemitas provocó el rechazo público y una rápida respuesta por parte de las autoridades de la Escuela Humanos, de donde era el curso involucrado en el hecho.

Este lunes, tras un nuevo análisis de la situación que escaló a niveles nacionales, con la participación activa hasta del presidente Javier Milei, quien se expresó en redes sociales, la institución educativa realizó un nuevo descargo y adelantó las medidas que llevará a cabo con los alumnos que fueron protagonistas de los cánticos.

“Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro y que se puede escuchar en el video que se viralizó en las últimas horas. En las imágenes, que encabezan esta nota, se puede ver como un hombre que sería el encargado del grupo se sumó a los cánticos que generaron repudio en las redes sociales.

De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban estos alumnos oriundos de Canning. Rápidamente, tras la viralización del video, se generó una fuerte ola de repudio y cuestionamientos.

El nuevo comunicado de la Escuela Humanos

Según el descargo, el acontecimiento se produjo en un “ámbito ajeno a nuestra institución” y remarcaron que “el viaje de egresados no es organizado por la Escuela Humanos”. Además, sostuvieron que “tanto la organización como cualquier situación derivada de ese viaje son ajenas a la responsabilidad de la escuela”.

La institución subrayó su compromiso con la inclusión social y la educación en valores democráticos, pero insistió en que el accionar que se observa en el video viral corresponde a un grupo de alumnos fuera de su órbita y bajo la supervisión de una compañía externa.

En tanto, adelantaron las primeras medidas que se llevaron a cabo con los estudiantes tras la viralización de las imágenes con los actos antisemitas: “Hemos mantenido una reunión con los alumnos involucrados a fin de analizar y esclarecer los hechos, y otra con sus familias, quienes de buena fe y con preocupación presentaron sus disculpas institución. Asimismo, recibimos a la inspectora, al jefe regional y a la subdirectora de DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada), con quienes compartimos información y definimos acciones a seguir en el marco institucional y dentro de la normativa vigente”.

La Escuela Humanos

Asimismo, la Escuela Humanos informó que se puso en contacto con la DAIA, principal organización que representa a la comunidad judía en Argentina, para impulsar instancias de capacitación y revisión de lo ocurrido. El objetivo declarado es promover la convivencia, el respeto y la inclusión social, procurando que no se repitan conductas similares.

Los talleres están diseñados para trabajar tanto con los estudiantes como con el resto del cuerpo docente y las familias, enfocados en la prevención de discursos de odio y la comprensión del impacto social de las expresiones discriminatorias.

“Entendemos que los discursos de odio, lamentablemente tan presentes en la actualidad, alimentan conductas que trascienden el ámbito escolar y atentan contra los valores que buscamos transmitir”, señala el comunicado que publicaron ayer.

En este contexto, trascendió la existencia de conflictos recientes entre estudiantes de la Escuela Humanos y otros colegios, como la Escuela ORT, que también tenían delegaciones en Bariloche. Un episodio de discusión vinculado a expresiones antisemitas habría desencadenado una pelea, según relatos de madres acompañantes.

Por eso, la institución aclaró en su descargo que se pusieron en contacto con las autoridades de ORT para aclarar los hechos y para que “toda la comunidad educativa tome conciencia de lo sucedido”.

Repudiable acto antisemita en un viaje de egresados: un grupo de alumnos fue filmado mientras cantaban contra los judíos

Desde Baxxter también se emitió un comunicado para deslindar la responsabilidad de la empresa por los cánticos antisemitas. En su mensaje público, la compañía expresó: “Deseamos manifestar categóricamente nuestro rechazo, ya que esos mensajes no representan ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.

La empresa lamentó lo sucedido e indicó que “se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”, asumiendo la necesidad de revisar los procedimientos de acompañamiento durante los viajes.

La repercusión del video en redes sociales fue inmediata y motivó reacciones de numerosas figuras públicas, entre ellas el presidente Javier Milei, quien publicó en su cuenta: “REPUDIABLE”. La situación también derivó en la presentación de una denuncia judicial, según informó Infobae. El abogado Jorge Monastersky radicó una denuncia por el delito de actos discriminatorios en perjuicio de la comunidad judía, enfocada en identificar no solo a los alumnos y al coordinador que se sumó a los cánticos, sino también al padre acompañante presente en esa jornada.

Por último, la Escuela Humanos, desde 2019, posee el título de “Embajadores Mundiales de la Paz”, una distinción otorgada por la agrupación Mil Milenios de Paz en la sede del Senado nacional. Desde la escuela sostienen que su compromiso es promover una convivencia pacífica, respetuosa y empática, lejos de cualquier forma de discriminación.