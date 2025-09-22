Se confirmó un nuevo fin de semana largo en noviembre: cuántos feriados quedan hasta fin de año

El calendario oficial de 2025 contempla nuevos fines de semana largos habilitados por decreto

El Gobierno nacional, a través del Decreto 614/2025, oficializó hace algunas semanas una modificación clave en el calendario de feriados nacionales, que abrió la puerta a que en el mes de noviembre haya un nuevo fin de semana extralargo.

El anuncio incluye el traslado del Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de este mes, al lunes 24, y la incorporación de un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21.

La normativa, que fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, introduce cambios sustanciales en la manera en que se organizan los feriados trasladables. La medida amplía el alcance de la Ley 27.399, que rige el esquema de feriados y fines de semana largos en Argentina, y otorga nuevas facultades a la Jefatura de Gabinete para reprogramar fechas que coincidan con fines de semana.

Según explicó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, esta decisión “permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país”. Bajo esta premisa, ya se había dispuesto el adelantamiento del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural —previsto para el 12 de octubre— al viernes 10. Ahora, el mismo criterio se aplicará para el cronograma de noviembre.

Por qué habrá un nuevo fin de semana largo en noviembre

El Día de la Soberanía Nacional se celebrará el lunes 24 de noviembre, según la nueva disposición (EFE/Sergio Quinteros/Télam)

El viernes 21 de noviembre no corresponde a una conmemoración tradicional. Se trata, en cambio, de un feriado con fines turísticos, contemplado en el artículo 7 de la Ley 27.399, que habilita al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres jornadas de este tipo por año. Estas fechas buscan fomentar la actividad turística mediante la planificación de fines de semana extendidos.

El decreto establece que este feriado turístico se ubicará inmediatamente antes del traslado del Día de la Soberanía Nacional, con el objetivo de facilitar una pausa prolongada en la segunda mitad del año. En este caso, se generará un descanso desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre inclusive, sumando así cuatro días consecutivos no laborables.

La razón principal de este cambio se vincula con la implementación del Decreto 614/2025, que autoriza el traslado de feriados nacionales que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes anterior. Esta disposición, aplicada por primera vez para el feriado del 10 de octubre, busca evitar que los feriados caigan en días no laborables por naturaleza, perdiendo así su efecto dinamizador.

En ese marco, la Jefatura de Gabinete fue designada como autoridad de aplicación, con la potestad de decidir en qué fechas específicas se reprogramarán los feriados alcanzados por esta disposición. La intención, según lo expresado oficialmente, es “honrar la condición de feriados trasladables y evitar vacíos legales que desvirtúen el objetivo de la ley”.

El impacto en el sector turístico, por su parte, es central. La creación de fines de semana largos permite impulsar el consumo en destinos locales y mejora la planificación del descanso para trabajadores y empresas. En palabras de Scioli, esta estrategia es “crucial para la industria turística”, en tanto permite “potenciar la ocupación y el movimiento en todo el país”.

Cuántos feriados le quedan al 2025

El feriado turístico del 21 de noviembre se suma a la agenda como parte de una estrategia oficial

Tras la reorganización del calendario, el año 2025 aún reserva varias fechas clave para planificar descansos o escapadas:

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre : fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural , trasladado del domingo 12 al viernes 10.

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre : fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional , que se celebrará el lunes 24.

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre : feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María .

Jueves 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible en todo el país.

Estas fechas, junto a los feriados religiosos no laborables para comunidades específicas —como Yom Kipur, Rosh Hashaná, el Día del Perdón, y el 24 de abril por el genocidio al pueblo armenio—, configuran un cierre de año con múltiples posibilidades de descanso.

Cabe destacar que las nuevas disposiciones rigen únicamente para los feriados nacionales y no afectan la validez de feriados provinciales o municipales. Tampoco alteran las fechas no laborables por motivos religiosos, que continúan bajo el marco de la Ley 27.399 y la Ley 26.199, según corresponda.

La decisión de ampliar los fines de semana largos responde, así, a una estrategia de política pública que apunta a reforzar la actividad económica a través del turismo interno. El calendario oficial ya refleja estas modificaciones, que permiten anticipar un cierre de año con oportunidades concretas para el movimiento en todo el país.