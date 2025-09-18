Sociedad

Un sismo de 4,5 grados en la escala de Richter sacudió la provincia de Mendoza: en qué localidades se sintió

El fenómeno se registró a una profundidad de 130 kilómetros. El epicentro fue marcado en la zona de alta montaña y también se percibió con fuerza. También hubo actividad sísmica en otras provincias

La intensidad del sismo en
La intensidad del sismo en Mendoza fue evaluada como débil en la escala de Mercalli, percibida solo por algunas personas en reposo

Un sismo sacudió la provincia de Mendoza este jueves poco después de las 15, lo que generó movimientos en varias localidades. Según la información oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el fenómeno alcanzó una magnitud de 4,5 grados en la escala de Richter, con el epicentro identificado en la zona de alta montaña, cerca de Las Cuevas y la conocida Curva de Guido, en el departamento de Las Heras. El fenómeno se registró a una profundidad de 130 kilómetros.

El sismo ocurrió a las 15:03 horas, con su epicentro localizado a 46 kilómetros al oeste de Mendoza capital y a 16 kilómetros al noreste de Potrerillos, indicaron desde medios locales. La referencia que indicó el Inpres fue de 48 kilómetros al sur de Uspallata.

El movimiento sísmico fue sentido principalmente en los pisos superiores de los edificios del Gran Mendoza, lo que generó sorpresa entre residentes que rápidamente lo reportaron en redes sociales. Las zonas de alta montaña, especialmente en Luján de Cuyo, Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Cacheuta y alrededores, también experimentaron el temblor con claridad.

Respecto a la intensidad, la actividad sísmica fue evaluada en grado III en la escala de Mercalli en la Ciudad de Mendoza y Nueva California. Esto quiere decir que fue débil y que el efecto lo suelen percibir solamente algunas personas en reposo.

En Tunuyán se percibió con intensidad menor, situada entre los niveles II y III, por lo que la escala lo etiqueta como “muy débil”. Para estos casos indicaron desde Inpres que es sentido levemente por algunas personas en reposo o edificios.

El sismo se sintió en
El sismo se sintió en gran parte de la Ciudad de Mendoza

A pesar de que el movimiento fue corto en duración, la sensación de sacudida resultó suficientemente perceptible para que numerosos vecinos manifestaran sus impresiones a través de distintas plataformas digitales.

No se registraron daños materiales ni personas heridas tras el temblor. Las autoridades provinciales confirmaron que, a pesar de no haberse emitido alertas adicionales ni esperar incrementos en la actividad sísmica para las próximas horas, el monitoreo se mantiene constante como medida preventiva.

Sin embargo, la provincia de Mendoza no fue la única que tembló durante la tarde del jueves. Más hacia el norte, en San Juan y Salta también se registró actividad sísmica.

En cuando a la primera provincia mencionada, el sismo sucedió también apenas pasadas las 15. Aquí la magnitud, de acuerdo con la escala de Richter, fue menor: 4 grados. Además, la profundidad fue de 121 kilómetros.

El sismo en San Juan
El sismo en San Juan tuvo una magnitud de 4 grados y se sintió levemente en Calingasta, Barreal y la capital provincial

Este temblor se sintió en tres localidades sanjuaninas: Calingasta -65 kilómetros al oeste de esta ciudad fue el epicentro-, Barreal y en la ciudad capital. La intensidad, de acuerdo con la escala sismológica de Mercalli, fue de II a III, lo que es un sismo muy débil que se siente levemente por algunas personas en reposo o edificios.

En la provincia norteña fue donde el sismo fue más leve entre los tres ocurridos. El mismo se sintió por la noche del miércoles, a las 21:20. La magnitud en escala Richter marcó 3,7 grados.

Según el Inpres, la profundidad fue de 12 kilómetros y el epicentro se registró a 62 kilómetros al este de Cafayate, a 70 km al suroeste de Metán y 71 km al noreste de Colalao.

En Salta, el sismo fue
En Salta, el sismo fue de 3,7 grados de magnitud y se percibió débilmente en varias localidades, incluida San Miguel de Tucumán

Donde más intensidad se detectó fue en la ciudad de La Tala, según la escala Mercalli llegó a III, por lo que fue débil y percibido por algunas personas en reposo.

Luego se sintió en Rosario de la Frontera, Guachipas, Cerrillos y en la Ciudad de Salta. También llegó a detectarse movimiento en la provincia limítrofe de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En estas localidades la intensidad fue de II a III, por lo que fue muy débil y sentido levemente por personas en reposo o en edificios.

