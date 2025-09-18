Sociedad

Un arco de fútbol se desplomó sobre un nene y ahora el menor lucha por su vida

El episodio tuvo lugar durante el fin de semana en Santa Fe y desde entonces permanece internado con asistencia respiratoria y en estado crítico

Guardar
Tras el golpe el niño
Tras el golpe el niño fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia

Un niño de ocho años permanece internado en estado crítico en un hospital de Santa Fe, tras sufrir un accidente días atrás en la localidad de Gobernador Crespo, situada al norte de la provincia. El traslado al nosocomio se produjo debido al fuerte golpe que le provocó un arco de futbol que le cayó sobre la cabeza mientras jugaba en un predio deportivo.

El menor resultó gravemente herido durante el evento llevado a cabo el sábado pasado, por lo que lo debió ser atendido de urgencia en Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. Desde entonces, permanece bajo observación por su delicado estado de salud.

De acuerdo con el relato de los testigos, la víctima estaba participando de un encuentro recreativo cuando, por causas que aún se desconocen, la estructura metálica del arco se desplomó y dio sobre la cabeza del menor.

Tras el accidente, fue asistido de inmediato y trasladado a una institución de salud local —SAMCO Dr. Carlos Boratti—, pero por la gravedad de las lesiones decidieron llevarlo a la capital provincial, donde quedó internado en terapia intensiva.

Desde su ingreso permanece intubado y bajo asistencia respiratoria mecánica, bajo monitoreo constante para evaluar como sigue su estado de salud. Según los últimos reportes, el pronóstico continúa siendo reservado sin mejorías.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente y para establecer si la estructura del arco de fútbol presentaba fallas o carecía de anclajes o medidas de seguridad adecuadas.

Un adolescente murió mientras realizaba actividad física en una plaza de Córdoba

El adolescente se encontraba junto
El adolescente se encontraba junto a los docentes y compañeros

Un adolescente de 13 años murió en Villa Carlos Paz este martes tras descompensarse durante una clase de educación física. El hecho ocurrió en horas del mediodía en una plaza del barrio Los Eucaliptos de esa ciudad, ubicada sobre la calle Azopardo.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la víctima era alumno del Ipem Arturo Illia, un establecimiento educativo de la localidad de Punilla. De acuerdo con lo informado por el medio local La Nueva Mañana, el adolescente se encontraba junto a los docentes de la materia y sus compañeros. Pero se descompensó repentinamente.

“Alrededor de las 13.45, desde una plaza de calle Azopardo esquina Kant, de Villa Carlos Paz, fue trasladado un adolescente de 13 años al hospital municipal, donde médicos constataron su deceso por muerte súbita”, sostuvieron los agentes de la Policía.

Al detectar la situación, una docente se acercó y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. El estudiante fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde los médicos de guardia constataron su deceso.

El personal policial local intervino en el operativo de asistencia médica inicial y en el resguardo del parque tras el episodio, para proceder con las tareas de rigor, según disposiciones judiciales. Durante el operativo, las autoridades tomaron declaraciones a los testigos que se encontraban en el lugar al momento del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Tercer Turno, dirigida por la doctora Jorgelina Gómez, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del adolescente. A raíz del hecho, desde la institución educativa a la que asistía el menor, decidieron suspender las clases y actividades programadas. Se aguardan nuevas directivas judiciales en función de los avances en la investigación.

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones respecto de antecedentes médicos del estudiante, ni sobre aspectos vinculados al desarrollo de la actividad física en la que participaba. En tanto, se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar la causa del fallecimiento.

Temas Relacionados

Santa FeArco de Fútbolestado críticoGobernador Crespoúltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro al encontrarlo en la casa de su ex pareja en Mar del Plata

La víctima sufrió graves heridas y lucha por su vida desde el ataque. El agresor se entregó a la Policía y quedó formalmente detenido

Detuvieron a un hombre que

Intentó matar a su ex pareja en Misiones y creen que huyó a Brasil: habría contratado un sicario

La víctima tuvo que ser operada por segunda vez, luego de haber sido atacada a balazos y puñaladas en su comercio de San Antonio

Intentó matar a su ex

Golpeó a su pareja embarazada en Pilar tras una discusión y quedó detenido

El agresor, de 34 años, también causó destrozos en su vivienda. El hecho movilizó al personal del Comando de Patrullas

Golpeó a su pareja embarazada

Buscan a un joven uruguayo que viajó a Córdoba por trabajo y está desaparecido hace 10 días

La familia denunció que la última vez que hablaron el chico les manifestó que iba a regresar a Uruguay

Buscan a un joven uruguayo

Recuperaron restos fósiles de un gliptodonte en Entre Ríos tras ocho horas de trabajo

El operativo paleontológico fue realizado en la localidad de Colonia Avelina

Recuperaron restos fósiles de un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intentó matar a su ex

Intentó matar a su ex pareja en Misiones y creen que huyó a Brasil: habría contratado un sicario

Golpeó a su pareja embarazada en Pilar tras una discusión y quedó detenido

Buscan a un joven uruguayo que viajó a Córdoba por trabajo y está desaparecido hace 10 días

Neuquén aprobó la obligatoriedad del narcotest en funcionarios y el gobernador fue el primero en hacer la prueba

Condenaron a Jonatan Riquelme, un capo de la banda “Los Menores” que fue detenido en Caballito

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel abatió

El Ejército de Israel abatió a un terrorista vinculado al tráfico de armas en un ataque aéreo en Líbano

Jornada de protestas en Francia contra el ajuste fiscal de Macron: reportan bloqueos y disturbios en París

El papa León XIV ratificó que seguirá la línea de Francisco y no impulsará reformas sobre LGBTQ+ ni matrimonio igualitario

Científicos alertaron sobre la erosión acelerada de los arrecifes de coral del Caribe por el cambio climático

EEUU difundió imágenes de su imponente despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe para combatir el narcoterrorismo

TELESHOW
Quiénes son los argentinos nominados

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso encabezan la lista con 10 nominaciones

Beto Casella: “Cuando mi mamá falleció, mi papá perdió la cordura”

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”