Un arco de fútbol se desplomó sobre un nene y ahora el menor lucha por su vida

Tras el golpe el niño fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia

Un niño de ocho años permanece internado en estado crítico en un hospital de Santa Fe, tras sufrir un accidente días atrás en la localidad de Gobernador Crespo, situada al norte de la provincia. El traslado al nosocomio se produjo debido al fuerte golpe que le provocó un arco de futbol que le cayó sobre la cabeza mientras jugaba en un predio deportivo.

El menor resultó gravemente herido durante el evento llevado a cabo el sábado pasado, por lo que lo debió ser atendido de urgencia en Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. Desde entonces, permanece bajo observación por su delicado estado de salud.

De acuerdo con el relato de los testigos, la víctima estaba participando de un encuentro recreativo cuando, por causas que aún se desconocen, la estructura metálica del arco se desplomó y dio sobre la cabeza del menor.

Tras el accidente, fue asistido de inmediato y trasladado a una institución de salud local —SAMCO Dr. Carlos Boratti—, pero por la gravedad de las lesiones decidieron llevarlo a la capital provincial, donde quedó internado en terapia intensiva.

Desde su ingreso permanece intubado y bajo asistencia respiratoria mecánica, bajo monitoreo constante para evaluar como sigue su estado de salud. Según los últimos reportes, el pronóstico continúa siendo reservado sin mejorías.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente y para establecer si la estructura del arco de fútbol presentaba fallas o carecía de anclajes o medidas de seguridad adecuadas.

Un adolescente murió mientras realizaba actividad física en una plaza de Córdoba

El adolescente se encontraba junto a los docentes y compañeros

Un adolescente de 13 años murió en Villa Carlos Paz este martes tras descompensarse durante una clase de educación física. El hecho ocurrió en horas del mediodía en una plaza del barrio Los Eucaliptos de esa ciudad, ubicada sobre la calle Azopardo.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la víctima era alumno del Ipem Arturo Illia, un establecimiento educativo de la localidad de Punilla. De acuerdo con lo informado por el medio local La Nueva Mañana, el adolescente se encontraba junto a los docentes de la materia y sus compañeros. Pero se descompensó repentinamente.

“Alrededor de las 13.45, desde una plaza de calle Azopardo esquina Kant, de Villa Carlos Paz, fue trasladado un adolescente de 13 años al hospital municipal, donde médicos constataron su deceso por muerte súbita”, sostuvieron los agentes de la Policía.

Al detectar la situación, una docente se acercó y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. El estudiante fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde los médicos de guardia constataron su deceso.

El personal policial local intervino en el operativo de asistencia médica inicial y en el resguardo del parque tras el episodio, para proceder con las tareas de rigor, según disposiciones judiciales. Durante el operativo, las autoridades tomaron declaraciones a los testigos que se encontraban en el lugar al momento del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Tercer Turno, dirigida por la doctora Jorgelina Gómez, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del adolescente. A raíz del hecho, desde la institución educativa a la que asistía el menor, decidieron suspender las clases y actividades programadas. Se aguardan nuevas directivas judiciales en función de los avances en la investigación.

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones respecto de antecedentes médicos del estudiante, ni sobre aspectos vinculados al desarrollo de la actividad física en la que participaba. En tanto, se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar la causa del fallecimiento.