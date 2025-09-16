Villa Carlos Paz: un adolescente se descompensó y murió mientras realizaba actividad física

Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla, el colegio al cual asistía el adolescente.

Un adolescente de 13 años falleció en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, tras sufrir muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos. El hecho ocurrió en horas del mediodía y movilizó a los servicios de emergencia de la zona.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho tuvo lugar cerca de las 13.45, en una plaza ubicada sobre la calle Azopardo esquina Kant de B°. Allí, el joven estaba en plena actividad física hasta que se descompensó, según la versión de una docente que se encontraba en el lugar. El medio local La Nueva Mañana afirmó que el adolescente asistía al Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla, en Villa Carlos Paz. Y que, al momento de su descompensación, se le realizaron maniobras de RCP.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde médicos constataron el deceso y determinaron que la causa fue muerte súbita. Personal policial intervino en la asistencia y en el posterior resguardo del lugar, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuentes vinculadas al caso informaron que la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quedó al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

En Córdoba, también ocurrió un hecho similar. El sábado pasado, en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), ubicado en el barrio Villa Gran Parque, un hombre de 60 años se descompensó mientras participaba de un partido de fútbol.

Desde el mediodía, la jornada transcurría con normalidad, hasta que, alrededor de las 12.40, todo se paralizó. El hombre sufrió una descompensación repentina mientras jugaba, situación que generó alerta entre los presentes. Personal médico que se encontraba en el lugar intervino de inmediato. Al asistirlo, detectaron pérdida de conocimiento y convulsiones tras una caída.

A raíz del estado crítico del paciente, lo trasladaron de urgencia hacia el Hospital Elpidio Torres. Según la información de medios locales, médicos de guardia confirmaron a su llegada un traumatismo de cráneo y, posteriormente, un paro cardiorrespiratorio.

Pese a los intentos por reanimarlo, el deceso se constató alrededor de las 15.35. El episodio conmocionó a jugadores y allegados presentes en el predio, quienes permanecieron consternados.

Minutos después, efectivos policiales iniciaron las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte. La investigación quedó a cargo de personal de la Policía de Córdoba, trabajando bajo la coordinación del sargento primero Roteda y con la participación del comisario Zárate, indicaron desde Vía País.

El mes pasado, en la ciudad cordobesa de Villa Dolores, dentro del departamento de San Javier, un hombre murió después de sufrir una descompensación mientras, también, participaba en un partido de fútbol.

El hombre, de 49 años, se encontraba jugando en una cancha situada sobre la calle Almirante Brown cuando ocurrieron los hechos. Tras el episodio, fue trasladado de urgencia a un centro de salud regional, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por muerte súbita, según habían informado fuentes policiales a Infobae.

Datos oficiales

El Ministerio de Salud de la Nación define a la muerte súbita como “una muerte que ocurre inesperadamente, en una persona aparentemente sana, constituye el evento final de un conjunto de patologías cardíacas”.

“La muerte súbita representa un problema sustancial de salud pública debido a que es causa de muerte prematura y a que más del 70% de los casos se producen en el ámbito extrahospitalario (hogar, trabajo, campos deportivos y otros lugares públicos)”, destaca el ministerio en su página oficial.

Además, la cartera de salud informa que, según reportes internacionales, hay una incidencia anual entre 20 y 140 casos por cada 100 mil habitantes. Y amplía, en referencia a Argentina: “En base a la información internacional y según reportes nacionales, podemos estimar localmente unos 40.000 casos anuales. En base a estas consideraciones, se espera aproximadamente 1 caso de muerte súbita cada 1000 habitantes”.