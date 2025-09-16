Sociedad

Intensa búsqueda de un futbolista amateur que jugaba en un club de Chubut: se metió a un río en Chile y desapareció

El joven de 20 años, de nacionalidad chilena, vivía en la Argentina y viajó al país vecino, donde se metió en el río Bueno y no lo volvieron a ver. El mensaje del club donde jugaba

Guardar
El recuerdo de Comodoro Fútbol Club tras la muerte de Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo

Un intenso operativo se mantiene en curso desde el domingo 14 de septiembre en el río Bueno, en la región de Los Ríos, Chile, para encontrar a Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, un futbolista de nacionalidad chile de 20 años que reside en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y jugaba en un club de la ciudad.

El joven se encontraba nadando en el sector del balneario municipal acompañado de otras personas, cuando fue arrastrado por la corriente cerca del puente que conecta la comuna con la Ruta 5.

La emergencia se desencadenó alrededor de las 16 horas, cuando la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió un aviso sobre la complicada situación. El futbolista amateur decidió ingresar al agua y fue sorprendido por la intensidad del caudal, lo que dificultó su regreso a la orilla.

El joven de 20 años
El joven de 20 años jugaba en Comodoro Fútbol Club de Chubut y residía en Argentina

Bomberos intentó intervenir, pero las condiciones del cauce -fuertemente elevadas luego de recientes lluvias- pusieron en serio riesgo la seguridad de los rescatistas, por lo que se solicitó refuerzo inmediato del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valdivia, expertos en rescate acuático.

Al operativo se sumaron unidades de Bomberos de La Unión y Río Bueno, integrantes de Gersa de Valdivia y Osorno; y, a partir del lunes 15, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones asumió la investigación bajo las instrucciones de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos.

Las condiciones climáticas impidieron que hoy la Brigada Aeropolicial de la PDI lleve a cabo los sobrevuelos programados; en cuanto el clima lo permita, retomarán estas operaciones. Ayer, la unidad utilizó su helicóptero institucional para efectuar un rastreo aéreo en la zona.

La Fiscalía de los Ríos, encabezada por el fiscal Pierre Neira, ordenó una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias precisas del hecho, instruyendo tanto a personal especializado en rescates como a detectives, quienes analizan todos los detalles del caso.

El operativo de rescate involucra a Bomberos, GOPE y la Brigada de Homicidios de la PDI

La búsqueda continúa activa, movilizando recursos tanto terrestres como aéreos. El trabajo demanda extrema precaución por parte de los equipos especializados, ya que la fuerza del caudal y la turbulencia del río presentan desafíos adicionales para el desplazamiento y la seguridad de los rescatistas.

El inspector Raúl Guajardo, de la Brigada de Homicidios de la PDI, señaló que las labores prosiguen en el río con la participación de Bomberos de distintas compañías de la región, coordinados con especialistas del GOPE, según el medio local Diario Río Bueno.

Durante esta jornada de martes, la búsqueda volvió a intensificarse con el despliegue de personal del GOPE Los Ríos y bomberos de La Unión y Río Bueno. Hasta el momento, no se reportaron novedades sobre el paradero del joven deportista.

Si bien vivía en Argentina, su nacionalidad es chilena. Según supo Infobae, nació en el 2005 en la comuna de Ancud, ubicada en la Región de Los Lagos. En el país vivía con DNI extranjero. Meses atrás había regresado a Chile y vivía junto a su abuelo.

El club argentino lamentó la
El club argentino lamentó la pérdida y envió condolencias a la familia y amigos del deportista

El joven jugaba en Comodoro Fútbol Club y se desempeñaba en la Reserva del club que integra la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Desde la entidad emitieron un comunicado: “Desde Comodoro Fútbol Club lamentamos informar el fallecimiento de Gonzalo (Jugador de Reserva de la Institución) acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento. Nuestras condolencias”, escribieron. Además, compartieron un gol realizado con la camiseta de la institución, en el video que encabeza la nota.

Temas Relacionados

ChileComodoro RivadaviaChubutComodoro Fútbol ClubGonzalo Abraham Carrillo CarrilloÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caso Báez Sosa: la pifia en un planteo de uno de los rugbiers que terminó con un rechazo de la Corte Suprema

El máximo tribunal desestimó este martes un recurso de la defensa de Matías Benicelli, uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando

Caso Báez Sosa: la pifia

Cuáles fueron las polémicas declaraciones que Gustavo Cordera hizo en 2016

La reciente autocrítica de Pedro Rosemblat por una entrevista dada al exlíder de la Bersuit Vergarabat desempolvó los repudiables comentarios del músico. Anoche, el artista pidió disculpas en otra entrevista

Cuáles fueron las polémicas declaraciones

Villa Carlos Paz: un adolescente se descompensó y murió mientras realizaba actividad física

La víctima, alumno del Ipem Arturo Illia, participaba de una clase de educación física cuando se descompensó y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Sayago, donde confirmaron el fallecimiento

Villa Carlos Paz: un adolescente

Cuándo es el Día del Profesor en Argentina y cuál es su origen

La fecha rinde homenaje a José Manuel Estrada, intelectual y defensor de la docencia durante el siglo XIX

Cuándo es el Día del

Asesinaron a una mujer en Salta e investigan a su expareja, que intentó suicidarse tras el hallazgo del cuerpo

El hecho ocurrió en Cafayate. El sospechoso está internado y con custodia policial

Asesinaron a una mujer en
ÚLTIMAS NOTICIAS
La hija transgénero de Elon

La hija transgénero de Elon Musk deslumbró en la Semana de la Moda de Nueva York: los detalles de su look

Caso Báez Sosa: la pifia en un planteo de uno de los rugbiers que terminó con un rechazo de la Corte Suprema

A pesar de las tasas altas, las ventas de autos 0 km repuntarían 5% en septiembre por la suba del dólar

Juan González, ex asesor de Biden: “En la competencia de EEUU con China, Argentina es un país indispensable”

Kicillof recibió a Ian Moche y envió un mensaje a favor de los derechos de las personas con discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos media entre Siria

Estados Unidos media entre Siria e Israel para establecer una zona desmilitarizada en el sur

Zelensky reiteró el pedido de un sistema de defensa aérea europeo tras un bombardeo ruso en Zaporizhzhia

El presidente de Polonia viajó a Berlín y París para reforzar su defensa frente a las crecientes amenazas rusas

Trump volvió a cargar contra la Fed: “Deberían escuchar a personas inteligentes como yo”

Charlie Kirk o las muertes que cambian el mundo

TELESHOW
Buenas noches Familia: una joven

Buenas noches Familia: una joven sin un brazo demostró su talento y emocionó a Guido Kaczka con su historia de vida

Antonela Roccuzzo explicó el significado de cada imagen que lleva en la funda de su teléfono celular

Jimena Barón y una mañana al límite: fiebre, obras y puerperio

Daniela Celis se emocionó al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente: “Se iba a quedar”

Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación