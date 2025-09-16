Intensa búsqueda de un futbolista amateur que jugaba en un club de Chubut: se metió a un río en Chile y desapareció

El recuerdo de Comodoro Fútbol Club tras la muerte de Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo

Un intenso operativo se mantiene en curso desde el domingo 14 de septiembre en el río Bueno, en la región de Los Ríos, Chile, para encontrar a Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, un futbolista de nacionalidad chile de 20 años que reside en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y jugaba en un club de la ciudad.

El joven se encontraba nadando en el sector del balneario municipal acompañado de otras personas, cuando fue arrastrado por la corriente cerca del puente que conecta la comuna con la Ruta 5.

La emergencia se desencadenó alrededor de las 16 horas, cuando la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió un aviso sobre la complicada situación. El futbolista amateur decidió ingresar al agua y fue sorprendido por la intensidad del caudal, lo que dificultó su regreso a la orilla.

El joven de 20 años jugaba en Comodoro Fútbol Club de Chubut y residía en Argentina

Bomberos intentó intervenir, pero las condiciones del cauce -fuertemente elevadas luego de recientes lluvias- pusieron en serio riesgo la seguridad de los rescatistas, por lo que se solicitó refuerzo inmediato del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valdivia, expertos en rescate acuático.

Al operativo se sumaron unidades de Bomberos de La Unión y Río Bueno, integrantes de Gersa de Valdivia y Osorno; y, a partir del lunes 15, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones asumió la investigación bajo las instrucciones de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos.

Las condiciones climáticas impidieron que hoy la Brigada Aeropolicial de la PDI lleve a cabo los sobrevuelos programados; en cuanto el clima lo permita, retomarán estas operaciones. Ayer, la unidad utilizó su helicóptero institucional para efectuar un rastreo aéreo en la zona.

La Fiscalía de los Ríos, encabezada por el fiscal Pierre Neira, ordenó una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias precisas del hecho, instruyendo tanto a personal especializado en rescates como a detectives, quienes analizan todos los detalles del caso.

El operativo de rescate involucra a Bomberos, GOPE y la Brigada de Homicidios de la PDI

La búsqueda continúa activa, movilizando recursos tanto terrestres como aéreos. El trabajo demanda extrema precaución por parte de los equipos especializados, ya que la fuerza del caudal y la turbulencia del río presentan desafíos adicionales para el desplazamiento y la seguridad de los rescatistas.

El inspector Raúl Guajardo, de la Brigada de Homicidios de la PDI, señaló que las labores prosiguen en el río con la participación de Bomberos de distintas compañías de la región, coordinados con especialistas del GOPE, según el medio local Diario Río Bueno.

Durante esta jornada de martes, la búsqueda volvió a intensificarse con el despliegue de personal del GOPE Los Ríos y bomberos de La Unión y Río Bueno. Hasta el momento, no se reportaron novedades sobre el paradero del joven deportista.

Si bien vivía en Argentina, su nacionalidad es chilena. Según supo Infobae, nació en el 2005 en la comuna de Ancud, ubicada en la Región de Los Lagos. En el país vivía con DNI extranjero. Meses atrás había regresado a Chile y vivía junto a su abuelo.

El club argentino lamentó la pérdida y envió condolencias a la familia y amigos del deportista

El joven jugaba en Comodoro Fútbol Club y se desempeñaba en la Reserva del club que integra la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Desde la entidad emitieron un comunicado: “Desde Comodoro Fútbol Club lamentamos informar el fallecimiento de Gonzalo (Jugador de Reserva de la Institución) acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento. Nuestras condolencias”, escribieron. Además, compartieron un gol realizado con la camiseta de la institución, en el video que encabeza la nota.