Sociedad

Cuándo es el Día del Profesor en Argentina y cuál es su origen

La fecha rinde homenaje a José Manuel Estrada, intelectual y defensor de la docencia durante el siglo XIX

Por Faustino Cuomo

El Día del Profesor en
El Día del Profesor en Argentina se celebra cada 17 de septiembre (foto: Freepik)

Cada 17 de septiembre, se celebra el Día del Profesor en Argentina. En esta jornada, las instituciones educativas de todo el país evocan la figura de José Manuel Estrada.

De acuerdo con la información oficial de Presidencia, la jornada se inscribe como un tributo no solo al destacado escritor y pensador, sino también a todos quienes ejercen la docencia en los niveles secundarios y superiores.

Cuándo se celebra el Día del Profesor en Argentina

El Día del Profesor se celebra todos los 17 de septiembre. Esta fecha fue elegida en homenaje al fallecimiento de Estrada, ocurrido el 17 de septiembre de 1894 en Asunción, Paraguay.

El reconocimiento, según detalla el sitio oficial de Casa Rosada, institucionaliza el legado de Estrada en el contexto de la historia argentina, dándole una relevancia que va más allá del ámbito estrictamente educativo. La decisión de fijar este día responde al impacto que tuvo Estrada tanto en la enseñanza como en los debates centrales que atravesaron la construcción del sistema educativo argentino en el siglo XIX.

Quién fue José Manuel Estrada

José Manuel Estrada fue un
José Manuel Estrada fue un referente central del pensamiento educativo nacional (foto: Wikipedia)

José Manuel Estrada nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842. Quedó huérfano a una edad temprana, por lo que fue criado por su abuela, Carmen de Liniers, una figura clave en su vida. Su formación inicial transcurrió en un entorno familiar fuertemente ligado al interés por la educación y la cultura. Esta atmósfera influyó decisivamente en su inclinación hacia los estudios y el pensamiento intelectual desde la infancia.

Según explica la biografía oficial, su pasión por el conocimiento se manifestó tempranamente. Ya en 1858, obtuvo un reconocimiento destacado al ser premiado por una obra sobre el descubrimiento de América. Este suceso marcó el comienzo de su carrera como escritor e intelectual autodidacta. La literatura y la historia pasaron a ser sus grandes intereses, y su compromiso con la cultura lo llevó a involucrarse activamente en iniciativas editoriales y periodísticas.

Durante su juventud, Estrada estudió periodismo y compartió la dirección del periódico La Guirnalda junto con su hermano Santiago. A los 22 años, en asociación con Lucio Mansilla, fundó el Círculo Literario, un espacio orientado al estudio de la historia argentina. Esta labor reflejaba su compromiso con la generación de conocimiento académico y la promoción de la identidad nacional.

La solidez de su formación y su capacidad intelectual lo convirtieron pronto en una personalidad de referencia dentro del ámbito educativo y cultural. Estrada demostró una vocación por la escritura y el análisis histórico que acompañó su vida pública y privada, y que sería el fundamento de una carrera dedicada a la enseñanza, la política y el periodismo.

Murió en la tarde del 17 de septiembre de 1894, a los 45 años de edad. Sus restos fueron llevados desde Paraguay a Buenos Aires a bordo de la fragata La Argentina. Descansa en el cementerio de la Recoleta.

Cuáles son las frases más destacadas de José Manuel Estrada

La obra y el pensamiento de José Manuel Estrada dejó una huella profunda en la educación y la vida pública argentina. Entre las frases más recordadas, destaca: “De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad”.

Esta frase suele figurar en actos y homenajes que se hacen en las escuelas por el Día del Profesor. Otras máximas que se recuerdan de Estrada son:

  • “Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa”.
  • “Se educa cuando se enseña que debe estar presente el pensamiento y la acción con la vida misma, no solo recibiendo la información y estudiando de memoria”.
  • “Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser”.

Estas palabras ejemplifican su postura frente a los desafíos que enfrentó la educación durante su tiempo y la firmeza con la que defendió la integridad intelectual y la autonomía del pensamiento.

La fecha simboliza reconocimiento y
La fecha simboliza reconocimiento y gratitud a la vocación docente en Argentina (foto: Freepik)

Cuándo fue el Día del Maestro en Argentina

El Día del Maestro en Argentina se celebró unos días antes, el 11 de septiembre. Esta efeméride rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado uno de los principales impulsores de la educación pública en el país y figura clave en la modernización del sistema escolar argentino.

La instauración del Día del Maestro ocurrió en honor al fallecimiento de Sarmiento, ocurrido en la misma fecha del año 1888.

