Sociedad

Tragedia en Córdoba: dos jóvenes murieron tras chocar de frente contra un camión

Las víctimas tenían 20 años. Se investiga bajo qué circunstancias se produjo el accidente

Guardar
Así quedó el Fiat Cronos
Así quedó el Fiat Cronos tras la colisión (Captura YouTube)

Un trágico accidente se produjo en la mañana de este sábado en la provincia de Córdoba, cuando dos jóvenes de 20 años murieron al chocar de frente su auto contra un camión.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 sobre la ruta provincial E-52, a la altura del kilómetro 48, entre las localidades de La Tordilla y Arroyito, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

De acuerdo con las primeras informaciones, los ocupantes de un Fiat Cronos blanco colisionaron de manera frontal con un Mercedes Benz conducido por un hombre de 30 años.

El comunicado de los Bomberos
El comunicado de los Bomberos Voluntarios de la zona.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Ramiro Galleguillo, el conductor, y César Laureano Bersano, acompañante. Oriundos de La Tordilla, ambos fallecieron en el interior del auto.

El conductor del camión, N.C., es un vecino de Colonia Las Pichanas y fue trasladado al Hospital de Arroyito.

En el lugar trabajaron oficiales de Tordilla y Arroyito, bomberos de ambas localidades y la Policía Caminera.

Murió un joven de 19 años tras perder el control de su moto y chocar contra un camión estacionado

El mes pasado, otro choque fatal se produjo en la localidad de Carnerillo, ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, que dejó como saldo la muerte de un joven de apenas 19 años.

El joven chocó contra el
El joven chocó contra el camión estacionado.

El siniestro ocurrió el 21 de agosto alrededor de las 5:00 horas en la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 250. Según las primeras investigaciones, y de acuerdo a lo que informó la agencia NA, el joven, quien viajaba a bordo de una Honda Titan, perdió el control de su motocicleta y colisionó contra un camión Fiat estacionado en la banquina, de acuerdo con la información oficial.

El conductor de la motocicleta, vecino de Carnerillo, sufrió heridas fatales en el impacto y fue declarado muerto en el acto por los servicios de emergencia.

A su lado viajaba un adolescente de 15 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado con urgencia al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

El accidente fatal conmocionó a la comunidad local, que aún se recupera del golpe. En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la policía y peritos.

El accidente en la Ruta
El accidente en la Ruta 11 (Foto: Gentileza FmVox Ucacha)

En tanto, el 15 del mismo mes, se registró un choque fatal en la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 130. El hecho dejó como saldo la muerte de una persona y otras dos heridas en el sur de la provincia de Córdoba, en el departamento de Juárez Celman.

El siniestro se produjo en el sector conocido como “La Vasquita”, a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, cuando, por causas que se investigan, un camión Mercedes Benz con acoplado y una camioneta Fiat Ducato colisionaron de frente.

En el utilitario viajaban un hombre de 65 años, oriundo de Laborde, quien conducía el vehículo, y una mujer de la misma edad que lo acompañaba. De acuerdo con la información oficial, el conductor murió en el acto a raíz del impacto, mientras que la acompañante fue trasladada al Hospital Municipal de Ucacha.

El camión, que transportaba maíz, según detalló el medio cordobés El Doce TV, era conducido por un hombre de 55 años, quien terminó lesionado levemente. De acuerdo con el reporte, logró salir por sus propios medios y fue asistido por un servicio de emergencias en el lugar.

En la zona trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, inspectores de tránsito y bomberos voluntarios, quienes asistieron a las víctimas y coordinaron las tareas para restablecer la circulación.

La ruta permaneció cortada durante algunas horas para permitir el operativo y el retiro de los vehículos involucrados.

