Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata e investigan las circunstancias de la muerte

El cuerpo fue hallado en la playa pública Luna Azul

El hallazgo de un cadáver en las playas del norte de Mar del Plata sacudió la tranquilidad de la tarde en la ciudad balnearia.

La alerta al 911 se reportó cerca de las 18, cuando transeúntes divisaron el cuerpo de una mujer tendido sobre la arena en el sector de la playa pública Luna Azul, a la altura de avenida Félix U. Camet y Fray Luis Beltrán. De inmediato, se dispuso un operativo para resguardar la escena, mientras llegaban los peritos de Policía Científica y personal sanitario.

Poco después, a las 19:30, una ambulancia del SAME acudió al lugar y confirmó el fallecimiento. No se detectaron signos evidentes de violencia en el cuerpo, según las primeras fuentes consultadas por el portal Mi8, aunque las causas exactas aún permanecen bajo investigación judicial.

El cuerpo fue hallado con el torso al descubierto y un pantalón negro, tendido en la línea de la costa. Según las primeras informaciones, la mujer tendría entre 30 y 40 años y no portaba documentación que permitiera su inmediata identificación.

Los efectivos policiales que arribaron al lugar desplegaron un procedimiento estandarizado, delimitando el sector para evitar la alteración de posibles pruebas y permitiendo el trabajo de los peritos forenses. Vecinos de la zona precisaron que la víctima no era una persona reconocible del barrio.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de turno de Mar del Plata, que inició una causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. La principal línea de trabajo apunta a esclarecer si la víctima falleció producto de una situación accidental, natural o mediada por un factor externo aún no determinado.

Los investigadores trabajan en el reconocimiento del cuerpo (Gustavo Luis Gavotti)

De acuerdo con las primeras observaciones de Policía Científica, la data de muerte sería reciente, aunque los resultados de la autopsia resultarán determinantes para establecer el horario y las circunstancias en las que la mujer murió.

Además, se realizó un relevamiento fotográfico de la escena, así como también las autoridades comenzaron a recabar los registros fílmicos de las cámaras de seguridad cercanas para establecer si la víctima llegó sola al lugar o acompañada. Hasta el momento, no hay reportes oficiales de personas desaparecidas en la ciudad que coincidan con las características físicas descritas.

Encontraron un cuerpo flotando en el río Paraná

La semana pasada, las autoridades de Rosario encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná. Horas después, lograron identificarlo. Ahora, investigan si se trató de un asesinato.

Según supo Infobae, la víctima es Juan Manuel Gómez, de 42 años, quien se encontraba en situación de calle. Se logró identificar al fallecido gracias a una toma de Huellas Dactilares (pulgares). A partir del relevamiento realizado en la zona y los testimonios aportados, se comprobó que tenía asentamiento en la zona de la barranca entre los Silos y el Barquito en zona de Puerto Norte de Rosario.

La víctima tenía antecedentes penales por usurpación, robo agravado por ser en poblado y en banda y por daños.

Acerca de su muerte, los investigadores evalúan un posible homicidio: en un primer momento, no se detectaron signos de violencia en su cuerpo, por lo que el Ministerio Público de la Acusación ordenó que sea enviado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Allí se determinó que tenía un golpe en el costado izquierdo del cráneo que pudo haber sido la causa de la muerte.

La investigación sigue en manos del fiscal Patricio Saldutti del Equipo Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso una serie de exámenes complementarios para determinar la causa del fallecimiento y el modo en el que se pudo haber hecho dicho traumatismo.