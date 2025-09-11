Sociedad

A 10 días de las inundaciones en el sur de Santa Fe, un puente que une dos pueblos sigue cerrado y complica el tránsito

Con desvíos por la autopista Rosario-Córdoba y sin paso posible para peatones, vecinos y comerciantes de Carcarañá y Correa siguen afectados por el corte que se mantiene desde el 1 de septiembre

Guardar
El corte total de la
El corte total de la ex ruta nacional 9 afecta la movilidad cotidiana y la actividad comercial entre Carcarañá y Correa

Diez días después del temporal de Santa Rosa que afectó el sur de Santa Fe y parte del sur cordobés, el puente de la ex Ruta Nacional 9 sobre el río Carcarañá, que conecta las localidades de Carcarañá y Correa, continúa con corte total. La medida incluye la prohibición de paso para vehículos, peatones, motocicletas y bicicletas, y ha generado un impacto directo en la circulación cotidiana y en la actividad comercial de la zona.

El corte fue implementado el lunes 1 de septiembre, cuando el agua cubrió por completo la estructura, y se mantiene vigente por tiempo indefinido. Aunque en los últimos días el nivel del río descendió, Vialidad Nacional decidió mantener la interrupción del tránsito luego de detectar socavones y desmoronamientos en los accesos al puente. El organismo avanzó con relevamientos preliminares que concluyeron en la necesidad de preservar los estribos de la estructura, lo que obligará a realizar tareas de reparación aun sin fecha de finalización.

“El informe técnico establece el tipo de arreglo y la modalidad de ejecución que se implementará”, indicaron desde Vialidad, que también reforzó el cierre de los ingresos al puente y colocó vallas y cartelería para prevenir accidentes en las zonas donde el terreno colapsó por efecto del agua.

Actualmente, la circulación entre ambas localidades se encuentra derivada a la autopista Rosario–Córdoba, con el apoyo de fuerzas federales, autoridades provinciales y municipales. A pesar de esta alternativa, el desvío no resuelve el problema de los desplazamientos cortos y locales, en especial para quienes no cuentan con vehículo propio o necesitan trasladarse a pie, en bicicleta o en moto. Esta situación repercute también en los pequeños comercios, que vieron afectado el movimiento habitual de clientes y proveedores.

La crecida del río Carcarañá vista desde un drone

La posibilidad de habilitar el paso exclusivamente para peatones y ciclomotores se encuentra en evaluación. “Se están analizando alternativas para facilitar la movilidad de los vecinos que no pueden utilizar la autopista”, señalaron fuentes oficiales. Mientras tanto, el tránsito liviano y pesado deberá continuar con el desvío vigente y adaptarse a los nuevos recorridos.

Las tareas de emergencia están siendo coordinadas por Vialidad Nacional, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional, la comuna de Correa y la municipalidad de Carcarañá, que trabajan de manera conjunta para contener las consecuencias del fenómeno climático que afectó a la región.

El corte del puente es una de las múltiples consecuencias que dejó la crecida del río Carcarañá, cuyo pico alcanzó los 8,12 metros el domingo 1 de septiembre en la estación telemétrica ubicada entre Arteaga y Cruz Alta, según datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe. El volumen de agua, estimado en unos 800 metros cúbicos por segundo, se desplazó hacia el este afectando localidades como Pueblo Andino, Oliveros y Villa La Ribera, generando evacuaciones preventivas, cortes de rutas y afectaciones en viviendas ubicadas en zonas bajas.

En Carcarañá, el barrio Los Formoseños fue uno de los más afectados por el ingreso del agua, con más de 100 familias damnificadas, según reportes municipales. En Correa, los bomberos voluntarios evacuaron a seis personas en el barrio Bajada de las Lanchas, que quedó sin servicio eléctrico. En Pueblo Andino, el río alcanzó los 9 metros, quedando a solo medio metro de la calzada del puente sobre la ruta provincial 10.

El puente sobre el río
El puente sobre el río Carcarañá permanece cerrado desde el 1 de septiembre por daños estructurales en los accesos (Fotos: Rosario3)

A pesar del descenso paulatino del nivel del río, las autoridades mantienen el monitoreo constante de los puntos críticos en las zonas ribereñas y en la infraestructura vial.

En paralelo, se avanza con obras de contención y drenaje para mitigar el impacto de futuras lluvias intensas. En Carcarañá, por ejemplo, la Municipalidad trabaja junto a la Provincia en la recuperación del sistema pluvial, limpieza de canales y control de puntos de acumulación de agua.

El impacto de las inundaciones también se sintió en María Teresa, al sur del departamento General López, donde el 85% de las viviendas resultó afectado. Allí se acumularon más de 300 milímetros de lluvia en menos de 24 horas y las autoridades organizaron un operativo de desinfección para prevenir riesgos sanitarios, debido al uso de pozos ciegos y la posible contaminación de aguas servidas.

Mientras tanto, los comerciantes y vecinos de Carcarañá y Correa aguardan definiciones sobre la rehabilitación del puente, que para muchos representa no solo una conexión vial, sino también un eje esencial para la economía local.

Temas Relacionados

Santa FeRío CarcarañáCortes de rutaInundacionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth tenía 54 años y estaba de vacaciones. No se sabía nada de él desde el domingo. Su familia había viajado a Brasil para colaborar con las autoridades. La hipótesis principal de la Policía

Encontraron muerto a un turista

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

Fueron allanados y arrestados por la Policía Federal a pedido de los fiscales Javier Arzubi Calvo y Soledad García. Hubo un cuarto aprehendido, que era un importador

Tres empleados de Correo Argentino

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

La vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Pablo Cococcioni encabezaron la entrega en el marco de una licitación que incorporó equipamiento de baja letalidad y herramientas de control policial

El Gobierno de Santa Fe

Quién era el turista argentino que desapareció y fue hallado muerto en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth se encontraba de vacaciones en Copacabana. Fue visto con vida por última vez el domingo, tras salir del hotel donde se alojaba. La hipótesis que maneja la Policía

Quién era el turista argentino

“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis sobre cómo murió el turista argentino en Río de Janeiro

La División de Homicidios de la policía brasileña investiga la muerte de Alejandro Ainsworth, de 54 años. Estaba desaparecido desde el domingo. Cómo es la modalidad delictiva similar al de las viudas negras y el antecedente fatal

“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Senado de EEUU podría

El Senado de EEUU podría confirmar a Peter Lamelas como embajador en la Argentina en la sesión del lunes

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

Quién era el turista argentino que desapareció y fue hallado muerto en Río de Janeiro

Facundo Tignanelli: “Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel”

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Brasil rechazó

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

Estados Unidos “no está lejos” de cerrar acuerdos comerciales con India, Taiwán y Suiza, según funcionarios estadounidenses

Marco Rubio calificó de “caza de brujas” la condena a Bolsonaro y advirtió que Estados Unidos “responderá en consecuencia”

La defensa de Bolsonaro pedirá la prisión domiciliaria del ex presidente y sus hijos repudiaron al Supremo Tribunal

TELESHOW
Trueno confirmó su relación con

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”

Yami Safdie deslumbró con un llamativo look en la Vogue Fashion’s Night Out: tejido metálico y pedrería brillante

Las sensuales imágenes de Wanda Nara, a puro escote y con escenas jugadas en “Tóxica”, su nuevo videoclip

La palabra de Emilia Attias ante los rumores de embarazo: “No está en los planes”

Entre libros, playa y naturaleza: el tiempo de relax de Griselda Siciliani