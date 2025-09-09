Por las intensas nevadas tuvieron que suspender las clases en Bariloche

Los videos de Bariloche teñida de blanco

Debido a una alerta por lluvias y nieve que afecta a la Patagonia este martes, la ciudad de Bariloche y zonas aledañas resolvieron suspender las clases con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad.

Según informaron medios locales, el Consejo Escolar Zona Andina señaló que la medida se tomó ante el pronóstico de nevadas intensas y la necesidad de evitar riesgos en los traslados de estudiantes, docentes y personal auxiliar.

En un primer momento se había dispuesto retrasar el ingreso a las escuelas, pero finalmente se resolvió la suspensión total. La medida alcanza a los establecimientos de Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi y Villa Llanquín.

De acuerdo con el diario ANB, a lo largo de la mañana se evaluarán las condiciones meteorológicas para definir si habrá clases en el turno tarde.

En paralelo, Vialidad informó que persisten tramos con baja adherencia por acumulación de nieve sobre la calzada, especialmente en la Ruta 40. Aunque el tránsito no está interrumpido, se recomienda circular con extrema precaución. Equipos viales trabajan en la zona para despejar la nieve.

El comunicado del Consejo Escolar

Alerta meteorológica por lluvias y nevadas

La región cordillerana de Río Negro, Chubut y Neuquén se encuentra en alerta por lluvias. En esta última provincia, específicamente en Los Lagos y en la zona que abarca las cordilleras de Huiliches, Lácar y Aluminé, la advertencia alcanza el nivel naranja.

Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 40 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. Además, no se descarta la presencia de lluvia y nieve mezcladas en las áreas de mayor altitud.

En tanto, el resto de las localidades bajo alerta amarilla -incluyendo Bariloche- se verán afectadas por lluvias de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Se estiman acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros.

Las provincias afectadas por las advertencias por lluvia, nieve y Zonda (SMN)

Durante el alerta, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar aquellos objetos que puedan impedir que el agua escurra. Además, es importante alejarse de zonas costeras y ribereñas, y mantenerse informado a través de las autoridades. Se sugiere tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, la alerta por nevadas abarca desde la zona cordillerana de Neuquén hasta las regiones montañosas ubicadas en el sur de la provincia de Chubut. El nivel naranja se extiende sobre la Cordillera de Huiliches, Lácar, Aluminé, Los Lagos, Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó.

“El área será afectada por nevadas fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 50 y 70 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada“, precisó el SMN al respecto.

Ante una advertencia de este nivel, se sugiere evitar actividades al aire libre, prever reservas adicionales de víveres y agua potable, cortar el suministro eléctrico y de gas, circular solo con vehículos preparados para hielo y nieve, permanecer dentro del vehículo sin intentar desplazarse a pie, comunicarse con los organismos de emergencia si alguien se ve afectado, y mantener siempre lista una mochila con linterna, radio, documentos y teléfono.

El pronóstico en Bariloche (SMN)

Bariloche: cómo estará el clima en los próximos días

De acuerdo con el último pronóstico del SMN, tras las fuertes nevadas de esta mañana, San Carlos de Bariloche experimentará lluvias intensas durante la tarde y la noche. Las temperaturas a lo largo del día oscilarán entre los 0 y los 8 grados.

Mañana, se esperan precipitaciones durante toda la jornada, aunque especialmente fuertes durante la madrugada. Por la tarde, las lluvias se volverán aisladas y, durante la noche, estarán acompañadas por nevadas. Los valores térmicos se mantendrán entre uno y ocho grados, en este caso.

Al día siguiente, las temperaturas oscilarán entre 2 grados bajo cero y 10 grados, con un cielo que irá de parcialmente nublado a mayormente nublado con el correr de las horas. No se prevén lluvias ni nevadas, por lo que se espera un tiempo más estable que en los días anteriores.