Sociedad

Impactante choque en Corrientes: un camión cayó de un puente, se prendió fuego y el conductor murió incinerado

Las autoridades investigan si el accidente en la Ruta Nacional 14 se generó por una falla mecánica o una imprudencia del camionero

Guardar
Impactante tragedia en Corrientes: un hombre murió al caer con su camión desde un puente e incendiarse

Un camión con acoplado se accidentó en la mañana de este martes mientras circulaba por la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 442, en la provincia de Corrientes, y su conductor murió en el acto. Según los primeros reportes, el vehículo salió de la calzada por causas que aún son materia de investigación, cayó desde un puente y se incendió de manera inmediata, lo que provocó el fallecimiento del hombre que manejaba.

El camión involucrado era perteneciente a la empresa ELTA de la provincia de Córdoba y se dedicaba al transporte de automóviles.

La jefa de Bomberos de Parada Pucheta, Silvina Pereyra, señaló en comunicación con LT7 que tras ubicar el camión, se encontró al chofer, quien falleció calcinado dentro de la cabina. En sus palabras: “Recién ubicamos al chofer, fallecido en cabina”.

El accidente ocurrió en la
El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 14 y la víctima aún no fue identificada públicamente

En el lugar del siniestro, equipos de bomberos voluntarios de Amado Bompland, Parada Pucheta y Colonia Libertad desplegaron operaciones para contener el incendio, cuyas llamas representaron un obstáculo considerable en las tareas iniciales de auxilio y rescate.

Pereyra también detalló que los testigos contaron que la primera explosión se produjo en la cabina tras el impacto, lo que dificulta aún más la reconstrucción precisa del accidente.

Personal policial junto con la División Criminalística trabajó durante varias horas en la zona recabando pruebas para determinar las causas del siniestro, sin descartar hipótesis como una posible falla mecánica o un error humano, de acuerdo con la información de medios locales.

A raíz del accidente, la circulación en la Ruta Nacional 14 quedó restringida y se generaron demoras en el tránsito mientras continuaron las pericias y la remoción de los restos del vehículo calcinado.

Hasta el momento, la identidad del conductor no fue confirmada públicamente, en espera de la notificación a sus familiares.

Otro accidente fatal en Santa Fe

El accidente en Santa Fe
El accidente en Santa Fe dejó tres heridos, dos de ellos internados con politraumatismos

Salvador Passadore, integrante de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club, falleció tras un accidente vial registrado en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, en la zona centro-oeste de la provincia. El joven, de 18 años, ocupaba el asiento de acompañante dentro de una camioneta que colisionó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz.

El choque ocurrió cuando los jóvenes, miembros del mismo club, regresaban de jugar en Rafaela. El siniestro, que tuvo lugar en el kilómetro 5 de la vía nacional, mantuvo paralizado el tránsito en ambos sentidos por varias horas.

El episodio se produjo el sábado por la tarde, alrededor de las 17. En la camioneta viajaban siete personas, todas vinculadas al Santa Fe Rugby Club. Como confirmaron fuentes oficiales a Infobae, los ocupantes volvían a la ciudad de Santa Fe tras una actividad deportiva. El fuerte impacto causó daños importantes en ambos vehículos, aunque el chofer del camión salió ileso.

Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba”, relató el conductor del camión al medio santafesino La Capital. Simultáneamente, acudieron rápidamente al lugar bomberos voluntarios, policías y servicios de emergencia para asistir a los afectados y restablecer el tránsito.

Un joven rugbier falleció tras
Un joven rugbier falleció tras un choque entre una camioneta y un camión en la Autovía 19

La Policía de Seguridad Vial informó que la interrupción del tráfico se extendió por más de tres horas y aconsejaron a los conductores tomar como alternativa la ruta provincial 6 y la ruta 70.

Como consecuencia del accidente, otros tres ocupantes de la camioneta fueron derivados al Hospital José María Cullen en la capital y durante este martes fueron dados de alta.

El fallecimiento de Passadore provocó una profunda conmoción en el entorno del rugby local. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, dedicó unas palabras en redes sociales: “Todo mi apoyo y cariño para la familia, la M19 y mi club Santa Fe Rugby ante la dolorosa partida de Salva”.

Temas Relacionados

CorrientesAccidente fatalAccidente vialAccidenteIncendioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un juez federal le ordenó pagar a “Guille” Cantero 130 mil pesos por quemar un colchón en la cárcel

El titular del Juzgado Federal de Campana resolvió aplicarle al líder de Los Monos el mecanismo de reparación integral del daño

Un juez federal le ordenó

Crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: así fue el brutal ataque de su asesino a la salida del boliche

Infobae accedió a la grabación de una de las cámaras de seguridad que registró el brutal ataque a la chica de 18 años. “No merece vivir”, aseguró el padre de la víctima, sobre Wilson Sánchez, el principal acusado

Crimen de Milagros Quenaipe en

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

La obra, que contó con el apoyo del Papa Francisco, fue hecha por la artista argentina Florencia Delucchi. Y contó con el apoyo de Mario Montoto, Luis Calello y Ricardo Trigo, quienes financiaron la iniciativa de manera privada

Entronizaron el mosaico de Nuestra

Por las intensas nevadas tuvieron que suspender las clases en Bariloche

Las escuelas afectadas pertenecen a Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi y Villa Llanquín. El pronóstico extendido

Por las intensas nevadas tuvieron

La empresa fantasma del Bajo Flores detrás del torno con 500 kilos de cocaína encontrado en España

Una firma creada para la ocasión con un domicilio fiscal en CABA pidió a las autoridades trasladar la máquina que contenía la droga. El largo camino por tierra y agua y el truco de las autoridades para esclarecer el caso

La empresa fantasma del Bajo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la terapia que

Cómo es la terapia que mostró eficacia en casos de epilepsia que no responden a los medicamentos

Dólar: para pagar menos retenciones, el campo aceleró la declaración de exportaciones y tuvo un récord de liquidación

Julio De Vido pidió ser absuelto en el juicio por las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado

iPhone Air en pesos: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará el nuevo “tanque” de Apple

Un estudio global encontró altos niveles de drogas estimulantes en ríos de Sudamérica

INFOBAE AMÉRICA
Los aliados europeos de Kiev

Los aliados europeos de Kiev se comprometieron a intensificar su apoyo militar

Lituania endurecerá los controles en su frontera durante las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad

La líder de las Damas de Blanco denunció que un operativo policial sitió su vivienda en La Habana

Denuncian que el periodismo nicaragüense vive entre la apatridia y la cárcel

Alexandre de Moraes afirmó que Jair Bolsonaro lideró un complot para “perpetuarse en el poder”

TELESHOW
Mauro Icardi mostró el proceso

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara