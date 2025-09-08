Sociedad

Sin lluvias y con temperaturas primaverales: cómo estará el tiempo durante esta semana, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires se mantendrá estable hasta el domingo, con temperaturas que alcanzarán máxima por encima de los 20 grados

La semana comenzó con neblinas
La semana comenzó con neblinas y bancos de niebla pero con el correr de los días se consolidará el tiempo estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estarán marcados por la estabilidad atmosférica, el incremento paulatino de las temperaturas y la ausencia de precipitaciones. Luego de un inicio de mes con jornadas frescas y cielo mayormente cubierto, el clima comienza a mostrar una tendencia más templada, en sintonía con la cercanía de la primavera.

Para el martes se espera una notoria mejora en comparación al lunes. El organismo prevé una mañana fresca, con una mínima de 9 grados, pero con un marcado ascenso térmico hacia el mediodía, momento en que la máxima alcanzará los 22 grados. El cielo estará mayormente despejado y el sol se hará presente desde las primeras horas, favoreciendo una sensación térmica más templada a lo largo del día. Por la noche, se anticipa un descenso leve de temperatura, con registros cercanos a los 16 grados.

El miércoles continuará la tendencia al alza. Las temperaturas previstas rondan entre los 12 grados de mínima y los 23 de máxima, en una jornada que combinará baja nubosidad y condiciones generales estables. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10%, y los vientos comenzarán a rotar hacia el sudeste con intensidades moderadas. Esta configuración se replicará también en las localidades del interior bonaerense, donde se esperan valores térmicos similares.

Por su parte, pare el jueves, el termómetro se mantendrá en niveles similares, con mínimas de 10 grados y máximas nuevamente en 23, sin indicios de precipitaciones. La jornada transcurrirá con cielo despejado y vientos del este, y el panorama meteorológico continuará sin sobresaltos para la región.

El cielo se mantendrá mayormente
El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el pronóstico oficial

Llegando al fin de semana, el viernes se espera un ligero descenso térmico, con una mínima estimada en 9 grados y una máxima que rondará los 19. Aunque el cielo se presentará parcialmente nublado, no se anticipan lluvias ni fenómenos significativos, y los vientos soplarán con intensidad leve desde el sudeste.

El sábado mostrará registros que van de los 11 a los 20 grados, mientras que el domingo 14 se perfila como el día más cálido de la semana, con mínima de 13 y máxima de 22, siempre bajo condiciones de cielo algo nublado y sin lluvias. Según la previsión oficial, el viento se mantendrá estable, con predominio del sector sudeste durante ambas jornadas.

Mientras tanto, el SMN mantiene alertas meteorológicas vigentes para otras zonas del país. En particular, se advierte sobre la probabilidad de tormentas y lluvias intensas en regiones del Litoral y el noreste argentino, incluyendo sectores de Entre Ríos, Misiones, Formosa y el este de Chaco.

En dichas áreas, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de valores superiores en algunos puntos, además de ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las alertas meteorológicas del SMN
Las alertas meteorológicas del SMN se concentran en otras regiones del país mientras Buenos Aires tendrá días templados

En el oeste argentino, se emitieron alertas por fuertes vientos en zonas cordilleranas de Jujuy y Salta, donde podrían registrarse ráfagas superiores a los 100 km/h, especialmente en niveles elevados. Para la jornada del martes, se prevé la presencia de viento Zonda en el sur de Mendoza, con ráfagas que superarían los 70 km/h.

También se espera el paso de un frente frío por la región central del país durante el miércoles, lo que podría generar inestabilidad transitoria en provincias como La Pampa, San Luis, Córdoba y el centro-sur de Buenos Aires.

No obstante, para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la probabilidad de lluvias sigue siendo baja, sin señales de precipitaciones significativas, al menos hasta el cierre de la semana.

De acuerdo con el portal especializado Meteored, “la semana comienza con tiempo inestable sobre el noreste de la Argentina”, mientras que en el centro del país “el viento norte tomará protagonismo, soplando con algunas ráfagas y favoreciendo el ascenso térmico”. Además, se prevé que el clima “primaveral se irá afianzando con el correr de los días”, consolidando así una semana sin sobresaltos meteorológicos para el AMBA.

