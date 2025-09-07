Luli González presentó a su novia, Guadalupe Pereyra, y generó revuelo en las redes: “Por fin la mostrás”

Luli González presentó a su novia Guadalupe Pereyra y generó revuelo en redes sociales

Luli González sorprendió a su comunidad al presentar públicamente a su nueva novia en redes sociales, un año después de anunciar su separación de Marti Benza, con quien compartió más de cuatro años de relación. La foto, publicada por la propia streamer a través de un post en Instagram, generó una ola de reacciones entre sus seguidores y marcó un nuevo capítulo en la vida personal de la creadora de contenido.

El anuncio se realizó el pasado sábado 6 de septiembre por la noche, cuando la influencer compartió un carrusel de 20 imágenes que mostraban distintos momentos de su vida cotidiana. Entre las fotos, una selfie en el espejo captó la atención de sus seguidores: en ella, la panelista de Tapados de Laburo (OLGA) aparece junto a su perrita Miga y su nueva pareja. Acompañó la imagen con la frase “Miga tiene familia”, una expresión que fue interpretada por sus fans como la confirmación de una nueva relación sentimental.

La influencer compartió una foto junto a su nueva pareja y su perrita Miga en sus redes sociales (Instagram)

La reacción en redes sociales fue inmediata. Los comentarios inundaron la publicación, reflejando sorpresa y entusiasmo por la noticia. Entre los mensajes destacados, los usuarios expresaron: “¡Subió una foto con su chica!”, “Estoy muerta de amor, que sean muy felices”, “Por fin la mostrás” y “No puedo creer lo que estoy viendo”. Otros seguidores manifestaron su alegría por ver a la influencer en una nueva etapa, con frases como “Qué hermoso verte bien” y “Me enteré de la misma forma que ustedes”.

A medida que la imagen se viralizaba, los seguidores de Luli Gonzáñez se dedicaron a identificar a la joven que la acompañaba en la fotografía. La nueva pareja de la influencer se llama Guadalupe Pereyra, tiene 20 años y es bailarina profesional. Además, la propia Guadal compartió la misma foto en su perfil de Instagram, lo que reforzó la confirmación de la relación ante los fans.

Guadalupe Pereyra, bailarina profesional de 20 años, también publicó la foto en su perfil (Instagram)

Este anuncio se produjo más de un año después de la ruptura entre Luli González y Marti Benza, una pareja que conquistó los corazones de miles de seguidores durante más de cuatro años. La separación se hizo pública en junio de 2024 mediante un video difundido en las cuentas oficiales de ambas, donde explicaron los motivos de la decisión. En ese mensaje, Benza expresó: “No nos estábamos haciendo bien, cada una tenía que hacerse cargo de su mierda. Y como nos amamos mucho, queremos siempre lo mejor para la otra”. González, por su parte, coincidió con su expareja y agregó: “Siento que tomamos la decisión justa en el momento justo”.

Desde ese momento, la creadora de contenido había decidido mantener su vida en privado y esta es la primera vez que se vuelve a mostrar en público acompañada románticamente. En una transmisión de Tapados de Laburo, Paula Chaves y sus compañeros intentaron obtener información de su pareja, llamada “Miriam” antes de la confirmación de su romance para resguardar su identidad.

Luli González había mantenido su vida privada hasta esta confirmación pública de su nueva relación (Video: Tapados de Laburo, OLGA)

Luli González había comenzado describiendo la manera en que Miga, su perrita, duerme junto a ella. La influencer detalló que la mascota no solo comparte la cama, sino que incluso “ella se acuesta en la almohada”. González relató en aquella jornada que la cachorra comienza temprano a insistirle para jugar desde primera hora: “Me desperté con ella rompiéndome las pelotas para jugar, ¿viste? Se despierta de seis de la mañana”.

La conversación derivó en la composición de la cama, cuando Chaves preguntó por el tamaño y la compañía, a lo que Luli respondió entre risas: “¿Qué querés que diga? ¿Que dormí con la chica con la que estoy?”. La curiosidad sobre la identidad de la acompañante llevó a la modelo a sugerir la presencia de “Miriam” de forma encubierta, pero la streamer fue tajante: “Ni en pedo, no hay chance” y aclaró que “no quiere ella tampoco”. A pesar de la insistencia, explicó su postura: “Digo que estoy con alguien porque obviamente cuento mi vida, pero no voy a hacer todo un revuelo alrededor”, aseguró.