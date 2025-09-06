Un grupo de amigos chocó contra un tren de carga en Entre Ríos: tres murieron y uno resultó gravemente herido

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario de Médanos, sobre la ruta nacional 12 (Elonce/ Bomberos Voluntarios de Ceibas)

Tres hombres fallecieron este sábado durante un accidente que involucró a una camioneta Toyota Hilux y un tren de carga de cereales en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12, en el cruce ferroviario de Médanos, ubicado en el sur del departamento Islas de Entre Ríos.

En la camioneta viajaba un grupo de cuatro amigos quienes, aparentemente, habían salido de pesca. El único sobreviviente fue internado en grave estado.

La colisión ocurrió cuando la camioneta fue embestida por una formación ferroviaria que partió desde Basavilbaso con destino a Puerto del Guazú.

Según confirmaron tanto la Policía Departamental Islas como el jefe comisario Jorge Moreyra al Elonce, “dos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos: uno falleció durante el traslado y el otro fue derivado al hospital de Gualeguay”.

Las víctimas, oriundas de Tres Arroyos, Buenos Aires, viajaban a pescar cuando fueron embestidas por el tren (Elonce/ Bomberos Voluntarios de Ceibas)

Según el medio local, las tres víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), de la localidad de Tres Arroyos, en Buenos Aires.

Pesalaccia y Dannunzio perdieron la vida dentro del vehículo, producto del mismo violento impacto, mientras que Christiansen murió más tarde producto de las heridas sufridas en el accidente cuando era atendido por personal de emergencia.

El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), permanece internado y sedado en el Hospital San Antonio de Gualeguay tras sufrir una fractura de fémur en la pierna izquierda.

En cuanto al maquinista y su acompañante, ambos oriundos de Basavilbaso, ninguno sufrió heridas.

De acuerdo con la hipótesis del comisario, se trataba de un grupo de amigos, dado que “todos tienen la misma edad, que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, dijo.

En el vehículo siniestrado, como aún permanecían los cuerpos de dos de los ocupantes, los equipos de emergencia de Policía, Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos, y personal de salud ejecutaron las tareas de extracción correspondientes.

Las primeras pericias buscan determinar la mecánica exacta de la colisión en este tramo ferroviario, una zona donde la falta de barrera y de señalización sonora ha generado preocupación entre quienes frecuentan el sector.

La falta de barrera y señalización sonora en el cruce ferroviario podría haber aportado al siniestro (Elonce/ Bomberos Voluntarios de Ceibas)

“En el cruce ferroviario hay señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel del tren y la reducción de velocidad, pero las personas que no son de la zona no lo conocen”, relató Marcelo Paredes, jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas. Remarcó que “no hay barrera ni señalización sonora”.

En cuanto a la frecuencia del tránsito ferroviario, Paredes explicó: “El tren pasa de forma diaria o semanal, hasta tres o cuatro veces por día y sin horario establecido porque se trata de un tren de carga”.

Sobre la cantidad de accidentes en esa sección de la Ruta Nacional 12, el jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas precisó que “hace al menos 15 años no ocurría un accidente de similares características”.

“Los siniestros viales se producen porque los conductores no bajan la velocidad y despistan. La traza vial tiene pequeñas oscilaciones y, si se supera la velocidad máxima recomendada, se pierde el control del vehículo y se termina despistando o volcando”, sentenció Paredes sobre los peligros del tránsito en la zona.

Otra tragedia en Entre Ríos

Semanas atrás, un accidente mortal ocurrió en el arroyo Paranacito, en la jurisdicción de Islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos, que dejó de saldo dos personas fallecidas. La tragedia sucedió cuando un Volkswagen Suran perdió el control y terminó sumergido en el agua. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados recién durante la tarde del día siguiente.

Semanas atrás, otro accidente fatal en Entre Ríos dejó dos muertos tras la caída de un auto al arroyo Paranacito

La zona donde ocurrió el hecho corresponde a un área rural, cercana al Puente Tabla Paranacito, en el trayecto que conecta la Estancia La Paloma con Estación Médanos, a unos 20 kilómetros del kilómetro 187 de la Ruta Nacional 12.

Un vecino fue testigo del suceso y se encargó de alertar a las autoridades. Tras su aviso, se dispuso un operativo de búsqueda con la intervención de buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios de Ceibas y Médanos, además de agentes policiales de diferentes dependencias.

El vehículo fue localizado bajo el agua, sin ocupantes ni rastros cercanos en las orillas. Primero, los buzos encontraron el cuerpo sin vida de uno de los ocupantes del coche, un hombre de 37 años. La búsqueda del segundo desaparecido prosiguió durante esa jornada y se extendió hasta la tarde siguiente.

Finalmente, el otro cuerpo apareció a unos 3.000 metros al norte del punto del accidente. Se trataría, posiblemente, de un hombre de 50 años, aunque su identidad no fue confirmada. La causa de la investigación está en manos de la fiscal Marina Cedrés, quien procura determinar los motivos del accidente.