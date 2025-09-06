Impactante accidente en Berisso: un auto se estrelló contra dos postes de luz y dos personas resultaron heridas

La conductora del Peugeot 308 fue trasladada al hospital y permanece en observación

Un Peugeot 308 chocó violentamente contra un poste de hormigón perteneciente al tendido eléctrico y, posteriormente, impactó una columna de alumbrado público. El accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada en Berisso, provincia de Buenos Aires.

El vehículo era conducido por una joven de 27 años, quien circulaba junto a un acompañante cuando, por motivos que se investigan, se desvió de su trayectoria y terminó impactando con dos postes de luz. Sucedió específicamente en la intersección de Montevideo y 6.

El impacto provocó daños en la infraestructura eléctrica y requirió la intervención de dos ambulancias del Sistema de Atención Médico de Emergencias (SAME).

Los equipos médicos asistieron a la conductora, quien fue trasladada al Hospital Mario Larraín y permanecía en observación para su evaluación médica, indicaron medios locales. Su acompañante también recibió atención en el lugar del siniestro.

En la escena trabajó personal de Defensa Civil, agentes de Seguridad Vial y efectivos de la Distrital Berisso, quienes desplegaron tareas para asegurar la zona ante los daños en los postes de energía y luminaria. El operativo se centró en evitar riesgos adicionales derivados de los destrozos sobre la vía pública y en asistir a las víctimas.

Peritajes realizados por los investigadores determinaron que el panel del Peugeot 308 quedó con el marcador de velocidad fijo por encima de los 80 kilómetros por hora, dato que sostiene la hipótesis de un desplazamiento a alta velocidad en el momento del siniestro.

En las imágenes que ilustran esta nota se puede apreciar cómo quedó destrozado el vehículo, sobre todo en la parte delantera, lo que refleja la violencia del suceso. También se pueden ver los daños a la infraestructura eléctrica, que quedó gravemente afectada.

La justicia local abrió una pesquisa para esclarecer los factores que incidieron en el despiste y posterior choque. La investigación continúa.

Un conductor borracho chocó y volcó en Berisso

Semanas atrás, un joven, al mando de una Peugeot Partner, provocó un serio accidente de tránsito también en Berisso, tras perder el dominio del rodado, chocar contra una camioneta estacionada y terminar volcado en plena calle.

El siniestro sucedió en la intersección de la avenida Génova y la calle 150. Al recibir el llamado de alerta de los vecinos, se movilizaron rápidamente agentes policiales y personal de Seguridad Vial.

La atención sobre el caso aumentó cuando se conoció el resultado de la prueba de alcoholemia realizada al conductor. Inspectores confirmaron que tenía 1,31 gramos por litro de alcohol en sangre, según informaron medios locales.

Este resultado sobrepasa por mucho el máximo legal dispuesto en la normativa vigente, que establece cero tolerancia, y evidencia un grado de intoxicación incompatible con la conducción segura.

El choque se produjo contra una Ford Ranger estacionada delante de una vivienda, cuyo dueño no se encontraba en el interior al momento del impacto.

El choque de la Peugeot Partner destruyó una camioneta estacionada y terminó con el vehículo volcado

La fuerza del accidente destruyó la camioneta estacionada y provocó que la Partner del joven terminara volcada de costado sobre la cinta asfáltica.

Al lugar llegaron agentes municipales, quienes, además de intervenir en la emergencia, ordenaron el secuestro de la Partner como consecuencia de la infracción cometida.

Las intervenciones continuaron con la llegada del padre del conductor, que se presentó en motocicleta sin casco, lo que representa otra infracción de tránsito. Ante el llamado de atención de los funcionarios, respondió de forma agresiva, motivo por el cual también procedieron al secuestro de la motocicleta.

Ambos vehículos fueron retirados del lugar por una grúa municipal y el caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que iniciaron los trámites administrativos y judiciales correspondientes.