Sociedad

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos en Santa Fe: las razas que serían incluidas

La medida contemplaría la creación de un registro y colocación de microchips, que servirían para identificar a los dueños de los animales

Guardar
La medida excluiría solo a
La medida excluiría solo a los animales de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto de ley que regula la tenencia y circulación de perros considerados peligrosos en Santa Fe consiguió la media sanción en la Legislatura de la provincia, luego de que recibiera la aprobación por parte de la Cámara de Diputados provincial esta semana.

La iniciativa, impulsada por la diputada Ximena García (UCR), establece una serie de requisitos y obligaciones tanto para propietarios como para criadores y adiestradores de las razas o de ejemplares que contarían con antecedentes de agresividad.

En caso de que fuera promulgada, contemplaría la creación de un Registro Provincial de Propietarios, Criadores y Tenedores de perros peligrosos, en el que cada animal deberá ser identificado mediante un microchip. Este registro incluirá información detallada sobre el animal y su dueño, así como datos de vacunación y antecedentes de comportamiento.

De acuerdo con la información recabada por La Capital, la inscripción será obligatoria para todos los perros que, por su raza o por su conducta, sean considerados de riesgo. No obstante, la medida excluiría a los ejemplares pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad o Armadas.

La iniciativa pasará al Senado
La iniciativa pasará al Senado para su correspondiente tratamiento

Entre las obligaciones más destacadas para los propietarios figura la contratación de un seguro de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños a personas u otros animales. Además, exige el uso obligatorio de bozal y correa en la vía pública, la notificación inmediata de incidentes, fugas, extravíos o muerte del animal.

La normativa también propone la capacitación obligatoria para los tenedores. Sin embargo, prohíbe de manera explícita el adiestramiento orientado a incrementar la agresividad de los perros. En el caso de los criadores y adiestradores, estos deberán estar debidamente registrados para ejercer su actividad.

Si llegara a detectar un incumplimiento de las disposiciones, como la omisión en la inscripción, la circulación sin los elementos de seguridad requeridos o el adiestramiento ilegal, está previsto que el infractor sea sancionado con multas cuya cuantía determinará la autoridad de aplicación.

La propuesta buscaría reducir el riesgo de ataques y promover la tenencia responsable, por medio del establecimiento de un marco legal que proteja tanto a las personas como a los propios animales involucrados. Por esto, invitaron a los municipios y comunas a adherir a sus disposiciones y faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su implementación.

El dogo argentino fue una
El dogo argentino fue una de las razas incluidas en la lista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la diputada radical defendió la naturaleza del proyecto a través de su cuenta personal de X (antes Twitter), tras remarcar que “en Santa Fe se registran más de 900 mordeduras de perro por año”. A nivel nacional, la cifra ya superaría las 23 mil lesiones solo en lo que va del 2025.

“El foco no está en la responsabilidad compartida”, apuntó García al considerar que “quien elige tener un perro con características físicas que implican mayor responsabilidad, debe asumirla”.

Tras mencionar que el proyecto de ley había sido redactado con el aporte brindado por equipos técnicos del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) de Santa Fe, el Ministerio de Salud provincial, proteccionistas, veterinarios, adiestradores y vecinos, la legisladora sentenció: “Es un compromiso que hace a la convivencia, la seguridad y a la salud pública”.

En cuanto a las razas incluidas en la iniciativa, la lista abarcaría a un total de 20 tipos de perros considerados potencialmente peligrosos. Entre las especies que fueron señaladas como parte de esta categoría mencionaron al Bullmastiff, Bull terrier, Ca de bou o Dogo mallorquín, Cão da Serra da Estrela, Cane corso o Mastín italiano y Akita Inu.

El listado se terminaría de completar con los Tosa Inu, American Staffordshire terrier, Cimarrón del Uruguay, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasilero, Gran perro japonés, Mastín napolitano, Pitbull terrier, Presa canario, Rottweiler y Staffordshire bull terrier.

Temas Relacionados

Santa Fetenencia de perros

Últimas Noticias

Se entregó uno de los sospechosos de haber participado del tiroteo que organizó una mujer contra su propia casa

La Justicia había emitido un pedido de captura, luego de que encontraran elementos probatorios sobre la presunta planificación del autoatentado

Se entregó uno de los

Tras la crecida del río Carcarañá, comenzaron las tareas para evaluar los daños en la ex ruta 9

Luego de que descendiera el agua, Vialidad Nacional comunicó que el camino continuará cerrado para evaluar daños y pasos a seguir

Tras la crecida del río

El presunto asesino serial de Jujuy fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas tras hallarse a otras dos víctimas

Esta semana se confirmó la presencia de los ADN de otros dos hombres. Sin embargo, el fiscal Beller señaló que todavía quedarían otras 300 muestras genéticas por analizar

El presunto asesino serial de

Detuvieron a un joven en Mar del Plata por fomentar ataques de Hamas en redes sociales

Tras haber sido identificado como el autor de las publicaciones, se ordenó un operativo de captura

Detuvieron a un joven en

Tiene 3 años y sus padres le pusieron un nombre de cuatro letras que lo hace único en Argentina: “Nos costó ponernos de acuerdo”

El pequeño es oriundo de la ciudad rionegrina de General Roca. Según datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) solo había una persona con ese nombre, nacida en 1937, que está fallecida

Tiene 3 años y sus
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se entregó uno de los

Se entregó uno de los sospechosos de haber participado del tiroteo que organizó una mujer contra su propia casa

Tras la crecida del río Carcarañá, comenzaron las tareas para evaluar los daños en la ex ruta 9

El presunto asesino serial de Jujuy fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas tras hallarse a otras dos víctimas

Detuvieron a un joven en Mar del Plata por fomentar ataques de Hamas en redes sociales

Elecciones Buenos Aires 2025: horarios de votación de los comicios del 7 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Un congresista republicano afirmó que

Un congresista republicano afirmó que EEUU envió una señal “muy clara” al régimen chavista tras el despliegue de aviones en Puerto Rico

El último adiós a Giorgio Armani: miles de admiradores despedirán al ícono de la moda en Milán durante el fin de semana

Vecinos contra vecinos: el cruel sistema de vigilancia ciudadana en Nicaragua

Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que será canonizado por el papa León XIV

La historia de la famosa “Lengua”, el logo que marcó a los Rolling Stones y a los fanáticos del rock

TELESHOW
Joaquín Martínez, de La Voz:

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Juan Minujín, sobre Adulto, el reciente estreno que protagoniza: “Un silencio pueden ser muy narrativo también”

Andrea Politti recordó cómo fue el día que le ganó un Martín Fierro a Mirtha Legrand y Susana Giménez

La ingeniosa respuesta de Maxi López luego de que un negocio utilizara su imagen sin su consentimiento