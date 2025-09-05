La confundieron con un ladrón, la golpearon entre 10 y le rompieron la moto: “Me podrían haber matado”

Carolina Andrada fue brutalmente agredida por un grupo de adolescentes en Trelew tras ser confundida con un ladrón de motos

Carolina Andrada fue atacada por un grupo de adolescentes al salir de su trabajo, en lo que resultó ser una brutal agresión colectiva motivada por una confusión con el robo de una moto en Trelew, Chubut.

La joven apenas había recorrido algunas cuadras luego de concluir su jornada laboral, cuando un grupo de aproximadamente diez menores la interceptó en la calle 28 de Julio, entre Edison y Marconi.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la agresión se desencadenó poco después de las 22, cuando la joven tomó la calle Edison y, al doblar en 28 de Julio, fue sorprendida por los atacantes, quienes portaban palos y la golpearon en la cabeza.

La víctima llevaba colocado el casco, lo que evitó mayores lesiones en el cráneo. Aun así, las heridas recibidas en el resto del cuerpo y la caída le generaron esguinces en ambos tobillos, múltiples contusiones y hematomas.

Los menores pertenecían a un grupo de baile en la AOT

Al relatar el episodio para una entrevista con la periodista Silvina Cabrera, la joven describió: “Me pegan un palazo en la cabeza, acelero del miedo y me voy contra un árbol. La moto quedó destruida. Me levanto porque vinieron todos hacia mí a seguir pegando, y salgo corriendo, pero me agarran en la esquina y me siguen pegando con palos”. En el medio de esa corrida, también perdió las zapatillas.

El grupo, compuesto por adolescentes -chicos y chicas- de entre 14 y 16 años, actuó tras confundir a Carolina con el autor del robo de otra moto ocurrido minutos antes, debido a la similitud entre su vehículo y el sustraído. En diálogo con el Diario Jornada, la mujer contó que el grupo era de “una academia de baile que funciona en la A.O.T”.

En el desarrollo de la agresión intervino un tercer actor. Un joven trabajador que pasaba por el lugar se detuvo y gritó a los agresores para que cesaran la golpiza.

“Por eso se detuvieron. Si no, no estaría acá”, relató al medio local. “Quiero agradecer a esa persona que no sé el nombre y me ayudó a llamar a la Policía y a mi hermano para que me lleve al hospital”, detalló.

Las secuelas físicas y emocionales del ataque obligaron a Carolina a depender de muletas y de la ayuda de su madre (Diario Jornada)

Las secuelas del ataque incluyen limitaciones para caminar y dependencia de muletas, sumadas a la imposibilidad de continuar con sus responsabilidades laborales y familiares.

“Yo necesito saber quién es cada uno de esos chicos y que cada padre se haga cargo, porque a mí me podrían haber matado. Fue una situación horrible que no se la deseo a nadie”, insistió la mujer. Además, insistió en que el hecho “me paralizó y me cambió un montón de cosas en mi vida”.

Carolina es madre de tres niñas y, desde el hecho, requiere de la asistencia de su madre para el cuidado de las menores, según testimonió en la entrevista con Silvina Cabrera.

Además, contó que la Policía de Trelew no le tomó la denuncia en primera instancia porque el personal estaba ocupado con la situación del robo previo de la moto.

El titular de la academia de baile y la víctima del robo ofrecieron disculpas y apoyo a Carolina para arreglar la moto (Diario Jornada)

Solo al día siguiente pudo formalizar la acusación en la Unidad Regional de Trelew, aunque tuvo que insistir y solicitar que la policía acudiese a su domicilio ante la imposibilidad de trasladarse por sus propios medios. Los investigadores actualmente analizan cámaras de seguridad de la zona para esclarecer la secuencia de hechos.

Carolina recibió mensajes del titular de la academia de baile, a la que pertenecen los menores implicados. Le ofreció disculpas y manifestó la voluntad de encargarse de la reparación de la moto destrozada. También se contactó el joven al que le robaron la moto y se disculpó por el accionar de los menores.