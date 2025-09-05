Sociedad

De Tom Cruise al Joker: lo que tus escenas privadas dicen de vos

Quién no tiene un momento en que no tenemos que gustarle a nadie ni cumplir ningún rol: cuando nos soltamos frente al espejo, lloramos sin pudor o cantamos a grito pelado. Muchos se sienten libres sin testigos y otros se sienten perdidos cuando no tienen un otro que los mire

Juan Tonelli

Por Juan Tonelli

Guardar
El actor protagonizó el drama adolescente Risky Business y se abrió paso en la historia de la cultura pop con una escena icónica

Tom Cruise baila en ropa interior por el living vacío, deslizándose en medias por el piso de madera mientras suena Old Time Rock and Roll. Está solo. No hay testigos. Nadie que lo juzgue ni lo observe. Y entonces, por fin, aparece él.

La escena es inolvidable, como también lo es ver a Kevin Spacey en Belleza americana, escapando de su rutina gris para entrenar de noche, fumar marihuana en el garage y mirar su reflejo con una mezcla de redescubrimiento y vergüenza. O Hugh Grant, en Realmente Amor (Love Actually), sacudiendo las caderas en la residencia oficial mientras intenta recordar cómo se sentía vivir sin el peso del traje de Primer Ministro. Incluso Joaquin Phoenix, en Joker, cuando baila solo en el baño mugriento o frente al espejo, dejando salir una parte de sí que no se atreve a mostrarle a nadie, no porque sea ridícula sino porque es profundamente perturbadora. Tal vez demasiado verdadera.

Hay algo en esas escenas que nos interpela. Quién no tiene un momento así: ese rato en que nadie nos ve, en que no tenemos que gustarle a nadie ni cumplir ningún rol. Cuando nos soltamos frente al espejo, lloramos sin pudor, cantamos a grito pelado y desafinados o comemos directo del pote con una cuchara. Pero también —y esto es menos amable de admitir— cuando nos descubrimos hastiados, agresivos, tristes o cobardes. El yo que aparece sin testigos no siempre es el más simpático. A veces es el más honesto. O el más solo.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Soy la versión pulida que muestro afuera o ese otro que emerge en la sombra, sin maquillaje ni guiones? ¿Cuál de los dos es más verdadero?

¿Lo que hacemos en soledad dice más de nosotros que lo que mostramos en público? Tal vez no siempre eso que aparece en la intimidad con uno mismo sea lo realmente esencial. A veces lo que ocultamos no es por falsedad, sino por miedo.

Cuántas veces reprimimos la alegría por miedo al ridículo o contenemos las lágrimas para no parecer débiles. Muchos se sienten libres sin testigos y otros se sienten perdidos cuando no tienen un otro que los mire.

Kevin Spacey, en esa escena de Belleza americana, se pregunta cuándo empezó a morirse en vida, cuándo se convirtió en ese oficinista gris que por tanto reprimir termina pagando un costo altísimo. El Joker, por su parte, sufre porque el mundo no lo mira… hasta que empieza a mirarlo por las razones equivocadas. Ambos personajes se revelan más auténticos —y más inquietantes— cuando están solos. No se esconden, pero tampoco logran sostenerse. Hay algo en ese yo secreto que pide ser liberado, pero también encauzado.

Como en el cine, todos tenemos nuestras escenas privadas. Un living vacío donde bailar sin que nadie nos juzgue. Un espejo donde ensayar una cara que no mostramos. Un rincón donde llorar, o una canción para cantar en voz alta aunque desafinemos. Escenas donde no interpretamos ningún papel… o tal vez sí, pero uno que no estamos listos para que el mundo vea. ¿Qué hacemos con esa parte de nosotros que no mostramos? ¿Qué valor tiene ese yo sin testigos? ¿Es el más libre, el más frágil, el más salvaje o simplemente el más escondido? ¿Y si ahí, en esa escena privada, se esconde una verdad que no queremos mirar?

El gran desafío no es tanto encontrar una respuesta, sino hacernos la pregunta correcta: ¿Me gusta la persona que soy cuando nadie me ve?

* Juan Tonelli es speaker y escritor. El texto es parte del libro “Un elefante en el living, historias sobre lo que sentimos y no nos animamos a hablar”. www.youtube.com/juantonelli

Temas Relacionados

Tom CruiseEl JokerJuan Tonelli

Últimas Noticias

Solicitaron llevar a juicio oral a la banda de mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Con su maniobra, la organización delictiva recaudó casi 10 millones de pesos engañando a conductores. Habían sido detenidos en abril en el barrio porteño de San Cristóbal

Solicitaron llevar a juicio oral

La vida de Hugo Lescano, el “especialista en gestos”, desde que fue diagnosticado con ELA: “Voy a dar la mejor batalla”

El experto en comunicación no verbal y lenguaje corporal, de 58 años, explicó cómo recibió la noticia de que tenía una enfermedad degenerativa y cuáles son sus planes para enfrentarla. “Es un invitado en tu casa que querés que se vaya y sabés que no se va a ir”, reflexiona

La vida de Hugo Lescano,

El enigma sobre los asesinos y las sospechas sobre el encubrimiento: las preguntas abiertas del crimen de Candela Rodríguez

La niña de once años fue secuestrada a metros de su casa en Hurlingham el 22 de agosto de 2011 y apareció muerta nueve días más tarde dentro de una bolsa negra. El caso causó conmoción y estuvo salpicado de versiones que lo vinculaban al narcotráfico, a la corrupción policial y hasta a un ajuste de cuentas contra el padre, quien cumplía condena por piratería del asfalto. “El fiscal Tavolaro llegó a decirme que mi hija era una atorranta y que yo la prostituía”, denunció la madre, Carola Labrador

El enigma sobre los asesinos

La epopeya del correo aéreo argentino: aeródromos precarios y las historias de los héroes de guerra que participaron

La famosa Aeroposta fue el primer correo aéreo que tuvo Argentina. Los pilotos que participaron del proyecto fueron celebridades de proyección internacional: Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet, que trabajaron codo a codo con colegas locales como Rufino Luro Cambaceres y Próspero Palazzo

La epopeya del correo aéreo

Imputaron al dueño de una empresa de excursiones y a un empleado por la muerte de una turista en El Bolsón

La víctima, una mujer de 60 años, sufrió una muerte súbita luego de haber sido arrastrada por la corriente

Imputaron al dueño de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Solicitaron llevar a juicio oral

Solicitaron llevar a juicio oral a la banda de mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Ruta del dinero K: Casación validó el cómputo de penas de Martín Báez y del ex dueño de “La Rosadita”

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

INFOBAE AMÉRICA
La embajadora de EEUU en

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”