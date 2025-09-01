Sociedad

Confirmaron cuándo será el próximo fin de semana largo

El Gobierno lo oficializó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, tras anunciarse la disposición que modifica el régimen de feriados trasladables

Guardar
Se oficializó un nuevo fin
Se oficializó un nuevo fin de semana largo para octubre

Finalmente, la Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó el traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía el domingo 12 de octubre, al viernes previo al comienzo del fin de semana. De esta manera, se suma un nuevo fin de semana largo al calendario de 2025.

La publicación en Boletín Oficial se conoció tras la normativa publicada por el Gobierno el jueves pasado, en donde informaba el tratamiento que se le daría desde ese entonces a los feriados conocidos como “trasladables” que cayeran los fines de semana.

El Decreto N° 614/25 publicado este lunes, confirmó lo que se anticipó en aquella publicación, la cual habilitó a la autoridad de aplicación a ejercer dicha modificación y definir la nueva fecha en función de un criterio que contemple el mayor beneficio social y económico. En este sentido, podrán ser movidos al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, un criterio que el organismo determinó para la próxima fecha patria en el país. El texto subrayó que el “‘Día del Respeto a la Diversidad Cultural’, ha sido designado como feriado nacional trasladable por el artículo 1° de la Ley N° 27.399 y, en el presente año, coincide con un día domingo, resultando pasible de traslado en los términos del Decreto N° 614/25″.

Por su parte, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, fundamentaron la conveniencia de anticipar el feriado al último día de la semana. El argumento central estuvo orientado a estimular la demanda turística interna y a favorecer la actividad de sectores estratégicos, como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, señalando la importancia de aprovechar estos días para dinamizar la economía nacional. “Como una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, sostiene el texto.

La decisión se tomó, a
La decisión se tomó, a su vez, para incentivar el turismo

El titular de la Secretaria de Turismo, Daniel Scioli, también se refirió a la implementación de este cambio durante la apertura de Hotelga, la feria de hotelería y gastronomía organizada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA)y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Al presentar la medida, tras ser publicado en Boletín Oficial, Scioli subrayó la importancia de adaptar el calendario turístico a las necesidades actuales del sector, señalando que la modificación responde a un pedido explícito de varias jurisdicciones del país.

Uno de los principales impulsores del cambio fue la subsecretaria de Turismo bonaerense, María Soledad Martínez, según explicó Scioli. La funcionaria venía planteando “desde hace meses la importancia de este feriado, que es el segundo más significativo para el sector después de Carnaval, incluso superando a Semana Santa”. A su pedido se sumaron intendentes de destinos turísticos, entre los que destacó Gustavo Barrera de Villa Gesell, quien formalizó la solicitud mediante escritos dirigidos tanto a la Secretaría de Turismo como a la Jefatura de Gabinete. En junio, Barrera llevó el reclamo a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y, hacia fines de julio, presentó nuevos argumentos por escrito ante las autoridades nacionales.

Luego de oficializar la decisión, el intendente de la localidad balnearia celebró el resultado y expresó: “Lo logramos. El secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el 12 de Octubre sea fin de semana largo”. Para el sector, la posibilidad de trasladar el feriado representa una oportunidad para dinamizar la actividad y potenciar los destinos del país en lo que resta del año.

El cronograma nacional de feriados continúa después con el Día de la Soberanía Nacional. En este sentido, el viernes 21 de noviembre se estableció como día no laborable con fines turísticos, lo que brinda la oportunidad de prolongar el descanso para quienes puedan ajustar su agenda. Esta jornada antecede al lunes 24, que será feriado nacional para conmemorar dicha fecha. Esta efeméride, cuya fecha original es el 20 de noviembre, fue trasladada para incentivar el turismo interno y facilitar la planificación de eventos económicos, sociales y culturales en todo el país.

