Sociedad

Buscan a Goyo, un chico de 17 años con retraso madurativo que desapareció en la República de los Niños

Fue a buscar a su perro y sólo encontraron su bicicleta. Su familia vive en La Plata y ya radicó la denuncia

Guardar
Gregorio Morgante tiene 17 años
Gregorio Morgante tiene 17 años y desapareció en la República de los Niños

La familia de Goyo está desesperada. El adolescente de 17 años con retraso madurativo salió a buscar a su perro y no regresó. Fue hasta la República de los Niños en La Plata y allí se perdió su rastro. Sólo encontraron su bicicleta.

La denuncia por la desaparición de Gregorio Morgante Mauad, conocido por sus allegados como “Goyo”, de 17 años, con diagnóstico de síndrome de Down, fue realizada por su madre, Melina Mauad, de 44 años, este lunes ante la Policía Bonaerense.

La mujer relató que su hijo salió de su casa, ubicada en 23 bis número y 493 de La Plata, alrededor de las 11. Según indicó, Gregorio se fue con su bicicleta en busca de su perro que se había escapado.

La denuncia detalla que el adolescente llegó hasta la República de los Niños, donde dejó la bicicleta, y que personal del lugar informó a la madre sobre este hallazgo.

Más tarde, las cámaras de seguridad con apoyo policial registraron la presencia del adolescente en la zona de Camino Centenario y 508, al mediodía. Desde ese momento no se volvieron a obtener datos sobre su ubicación.

La descripción aportada en sede policial señala que Goyo vestía al momento de su desaparición un pantalón jogging azul oscuro liso y un buzo de tafeta azul oscuro.

El chico mide 1,63 metros, pesa 70 kilos, tiene el cabello corto castaño oscuro, tez blanca, ojos marrones medio achinados, además de portar anillos y pulseras plateadas y una cicatriz en el lado derecho del rostro.

Su madre declaró que era la primera vez que sucedía una situación de este tipo y aseguró que “es un chico responsable y sabe los caminos a su casa”.

Al ser consultada por la policía, indicó que su hijo poseía un teléfono celular, pero que había quedado en el domicilio.

En diálogo con Infobae, allegados a Gregorio pidieron visibilizar la búsqueda del chico y señalaron que el adolescente tiene una rutina muy marcada: asiste a la escuela por la tarde, algunos días entrena en un club y siempre se moviliza acompañado de sus padres.

Explicaron también que sale muy pocas veces solo, como ocurrió este lunes, y que conoce perfectamente el recorrido entre la República de los Niños y la vivienda de su madre, ya que lo ha realizado en otras oportunidades.

Temas Relacionados

personas desaparecidasLa PlataRepública de los Niñosúltimas noticias

Últimas Noticias

Habían planeado un fin de semana romántico en un hotel de Berazategui y el chofer que los llevó les robó: el video

Lo detuvieron una hora después del hecho por el rastreo del GPS de los dispositivos electrónicos

Habían planeado un fin de

Córdoba: una mujer de 82 años se cayó en un pozo de nueve metros y fue rescatada por un equipo de emergencia

El DUAR desplegó un importante operativo en calle César Carrizo al 2500 en barrio Poeta Lugones, tras el aviso de los vecinos. El rescate se realizó con cuerdas y escaleras, y la víctima fue derivada a un sanatorio con politraumatismos

Córdoba: una mujer de 82

Sigue la búsqueda del violador de Mariano Acosta que agarró de los pelos a una mujer y la abusó en un baldío

La víctima tiene 26 años. El video previo al ataque y que es clave en la causa

Sigue la búsqueda del violador

Se prendió fuego el techo de un boliche en La Rioja y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas

Un cortocircuito en el sistema de iluminación provocó que las llamas alcancen la parte alta de la discoteca Space, ubicada sobre la Ruta Nacional 38. No se registraron personas heridas

Se prendió fuego el techo

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizy Tagliani: tres imputados

Están siendo juzgados por el robo y el abuso sexual que sufrió Sebastián Alberto Fariña en su casa en 2023. Este miércoles serán los alegatos finales

Llegó a juicio el ataque
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Constitución es contundente al

La Constitución es contundente al prohibir la censura previa

Cómo es el método de Kim Novak para una longevidad saludable lejos de Hollywood a los 92 años

La oposición criticó el fallo del juez Maraniello que prohibió publicar audios de Karina Milei

Valdés, gobernador electo de Corrientes: “Queremos formar parte de la Argentina de la que el Gobierno no nos tiene en cuenta”

Receta de tarta de atún y choclo, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Guyana respaldó el despliegue militar

Guyana respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en frente a Venezuela: “Debemos unirnos para combatir el narcotráfico”

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

TELESHOW
La fuerte reacción de Anita

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”