Buscan a Goyo, un chico de 17 años con retraso madurativo que desapareció en la República de los Niños

Gregorio Morgante tiene 17 años y desapareció en la República de los Niños

La familia de Goyo está desesperada. El adolescente de 17 años con retraso madurativo salió a buscar a su perro y no regresó. Fue hasta la República de los Niños en La Plata y allí se perdió su rastro. Sólo encontraron su bicicleta.

La denuncia por la desaparición de Gregorio Morgante Mauad, conocido por sus allegados como “Goyo”, de 17 años, con diagnóstico de síndrome de Down, fue realizada por su madre, Melina Mauad, de 44 años, este lunes ante la Policía Bonaerense.

La mujer relató que su hijo salió de su casa, ubicada en 23 bis número y 493 de La Plata, alrededor de las 11. Según indicó, Gregorio se fue con su bicicleta en busca de su perro que se había escapado.

La denuncia detalla que el adolescente llegó hasta la República de los Niños, donde dejó la bicicleta, y que personal del lugar informó a la madre sobre este hallazgo.

Más tarde, las cámaras de seguridad con apoyo policial registraron la presencia del adolescente en la zona de Camino Centenario y 508, al mediodía. Desde ese momento no se volvieron a obtener datos sobre su ubicación.

La descripción aportada en sede policial señala que Goyo vestía al momento de su desaparición un pantalón jogging azul oscuro liso y un buzo de tafeta azul oscuro.

El chico mide 1,63 metros, pesa 70 kilos, tiene el cabello corto castaño oscuro, tez blanca, ojos marrones medio achinados, además de portar anillos y pulseras plateadas y una cicatriz en el lado derecho del rostro.

Su madre declaró que era la primera vez que sucedía una situación de este tipo y aseguró que “es un chico responsable y sabe los caminos a su casa”.

Al ser consultada por la policía, indicó que su hijo poseía un teléfono celular, pero que había quedado en el domicilio.

En diálogo con Infobae, allegados a Gregorio pidieron visibilizar la búsqueda del chico y señalaron que el adolescente tiene una rutina muy marcada: asiste a la escuela por la tarde, algunos días entrena en un club y siempre se moviliza acompañado de sus padres.

Explicaron también que sale muy pocas veces solo, como ocurrió este lunes, y que conoce perfectamente el recorrido entre la República de los Niños y la vivienda de su madre, ya que lo ha realizado en otras oportunidades.