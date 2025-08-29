Una estación de la línea D del Subte permanecerá tres meses cerrada por obras

El cierre de Agüero forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones del subte porteño

El próximo lunes 1 de septiembre se concretará un nuevo cierre en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que la estación Agüero de la Línea D permanecerá clausurada durante aproximadamente tres meses.

Es parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, una iniciativa que busca modernizar la infraestructura y adecuar los espacios a nuevas necesidades de los pasajeros.

El anuncio se suma a la situación ya vigente en Plaza Italia, también de la Línea D, y en Carlos Gardel, de la Línea B, donde se desarrollan remodelaciones similares. De esta manera, varias estaciones estratégicas del subte porteño estarán simultáneamente fuera de servicio en los próximos meses.

Los trabajos en Agüero contemplan intervenciones en accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con una proyección que incluye desde tareas estructurales hasta mejoras en la señalética.

Según detalló SBASE, se llevará a cabo un proceso de impermeabilización con técnicas de inyección, tratamiento de juntas y la aplicación de productos de última generación, además de un recambio total de pisos, pintura y la colocación de revestimiento metálico en diferentes sectores.

También se instalarán nuevas luminarias led, se renovará la señalética existente y se incorporará señalización en sistema braille en pasamanos y pórticos, lo que apunta a mejorar la accesibilidad. El proyecto incluye nuevo mobiliario en andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, en línea con las reformas realizadas en otras estaciones.

Un aspecto destacado del plan es la restauración patrimonial de los murales ubicados en la zona de andén, que quedará en manos de profesionales especializados en conservación de obras. Estos trabajos buscan preservar piezas históricas y artísticas que forman parte de la identidad cultural de la red.

Desde el inicio del plan, ya se intervinieron once estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte en la Línea A; Pueyrredón y Pasteur-AMIA en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E.

Además, se renovaron trece paradores del Premetro, entre ellos Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

El subte porteño ajustará horarios en jornadas de eventos masivos para facilitar la desconcentración

Los trabajos de modernización no se limitan a esas estaciones. Próximamente se intervendrán Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay y Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). A su vez, se abrieron licitaciones para remodelar Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Mientras tanto, el subte también introducirá modificaciones en su esquema de horarios. El servicio volverá a extenderse en jornadas específicas con el objetivo de favorecer la desconcentración de eventos masivos, como recitales y partidos de fútbol.

El domingo 31 de agosto, a raíz del encuentro entre River y San Martín de San Juan en el Monumental, la línea D modificará su cronograma. El inicio del encuentro está pactado para las 19.15, por lo que el último tren de dicha jornada será a las 23. Saldrá desde la estación Congreso de Tucumán y las disponibles para los descensos serán: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

El miércoles 3 de septiembre la modificación será en la línea H debido al recital de la banda Green Day que se realizará en el estadio de Huracán. El último servicio saldrá de la estación Caseros a la 1 de la madrugada y se podrá salir en las estaciones Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fe.

Por último, nuevamente por fútbol, el jueves 4 la línea D volverá a modificar sus horarios. El motivo es el encuentro de la Selección Argentina contra su par de Venezuela en el Monumental. En esta ocasión el último tren será a las 00, partiendo desde Congreso de Tucumán. Las estaciones habilitadas para la salida son Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

La experiencia comenzó como una prueba piloto en la Línea B, que operó más tarde los viernes de diciembre, enero y febrero. Posteriormente, y tras la buena recepción de los usuarios, el plan se amplió a los sábados a partir de marzo.

Desde entonces, se implementaron servicios especiales durante espectáculos y competencias de gran convocatoria, como partidos de River Plate, de la Selección Argentina y conciertos de Buenos Aires Trap, Los Piojos y La Renga.

La medida, explicaron desde SBASE, apunta a reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, a ofrecer una alternativa de movilidad que facilite la desconcentración en zonas de alta densidad de personas. Además, se plantea como un mecanismo que refuerza la conexión con la vida cultural de la ciudad.