Su novio la atropelló, la dejó en coma y esta semana le dieron el alta: “Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar”

Tatiana Ruiz, la joven que fue atropellada por su novio y quedó en coma en el barrio porteño de Flores, recibió el alta médica en las últimas horas. Su recuperación incluyó tres meses en terapia intensiva y otros 17 en la clínica Fleni de Escobar. Ahora, la víctima enfrenta el desafío de reaprender a hablar y caminar.

El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando la mujer regresaba junto a su expareja de la celebración de su cumpleaños número 30. Tras una discusión, Tatiana bajó del auto y, al intentar volver a subir, fue arrastrada varios metros hasta caer al pavimento y quedar inconsciente.

La joven sufrió graves heridas: hemorragia intracraneana, un pulmón perforado y fracturas en cadera, tobillo y codo. Su novio, Lucas Feijoo, huyó del lugar, aunque luego regresó dos veces, encontrándose con la policía la segunda vez.

Camila Ruiz, hermana de Tatiana, explicó cuáles son los próximos pasos en su recuperación: "Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar. Le cuesta muchísimo modular y tiene que seguir la rehabilitación. La realidad todavía es compleja, pero está muchísimo mejor que cuando entró”.

Respecto al detenido, quien cumple prisión domiciliaria, sostuvo: “Él es la persona que causó todo esto y estamos esperando el juicio, que todavía no tiene fecha”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), agregó que, si bien no sale de su casa, lleva una vida “muy cercana a lo normal”, incluyendo fiestas y juntadas con amigos.

“Tres meses en terapia intensiva. 15 meses en Fleni. Un año y medio que tenemos la vida dada vuelta. Solamente voy a decir que ella nos incentiva a nosotros a seguir cuando ya no hay más fuerzas", escribió Camila en un posteo en sus redes sociales.

En la publicación, con fecha en mediados de junio, añadió: “Tiene días buenos y días malos y días, pero ella pone todo para poder recuperarse e insiste y su frase de siempre ‘yo puedo sola’. Y si ella pudo, puede y podrá con todo. 18 meses que podemos resumir en la frase: ‘tiempo más paciencia’. Sé que el tiempo va a poner a todos en su lugar. Como siempre te digo, acá voy y vamos a estar siempre”.

Ruiz tenía 30 años cuando fue atropellada por su novio, en su cumpleaños.

El caso

El episodio ocurrió la madrugada del 16 de diciembre de 2023. Tatiana volvía del festejo de su cumpleaños número 30 junto a Feijoo. Ambos circulaban a bordo de una camioneta Ford Ranger azul, que se estacionó sobre la calle Yerbal al 2600, entre Estado Plurinacional De Bolivia y Condarco.

Allí, mantuvieron una discusión y ella se bajó del vehículo. Las cámaras de seguridad mostraron que la víctima intentó subir de nuevo a la Ranger, pero fue arrastrada varios metros hasta caer al pavimento y quedar inconsciente. Su novio se fue sin asistirla.

Según reconstruyó Infobae en su momento, el sospechoso regresó dos veces al lugar, y en la segunda oportunidad se encontró con los agentes de la Comisaría 7C de la Policía de la Ciudad que respondieron a un llamado al 911 por una mujer herida que yacía sobre el asfalto.

Tatiana no respondía y fue trasladada por el Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME). En ese contexto, Lucas les dio su versión a los policías. “El conductor refirió ser la pareja de la chica y empezó a gritar, pensando que estaba muerta”, confiaron investigadores del caso. Luego, ampliaron: “Dijo que discutieron, que ella se bajó y él se fue, y que volvió porque se dio cuenta de que se olvidó la cartera en la camioneta”.

Durante la indagatoria, el hombre “negó la imputación”.

No le creyeron, y por eso, tras consultar con la Unidad Fiscal Oeste de Flagrancia, lo arrestaron por el delito de femicidio en grado de tentativa. Durante la indagatoria, según confiaron fuentes del caso, el hombre “negó la imputación” y dio las mismas explicaciones que a los policías que intentaban socorrer a su pareja cuando yacía inconsciente: “Dijo que discutieron en la esquina, que cerró las puertas de la camioneta y se fue, pero volvió por la cartera. Lo raro es que volvió dos veces al mismo lugar. Está filmado”.

Según los investigadores, las cámaras de seguridad tomaron la camioneta en la zona mientras la joven se encontraba en el suelo sin ninguna asistencia: “Fue unos siete minutos después del hecho. Frenó en la esquina de Bolivia y Yerbal, se quedó unos segundos, dobló a la izquierda por Bolivia. Volvió a dar la vuelta y llegó al lugar al mismo tiempo que la Policía”.

Tras el hecho, Tatiana fue trasladada al Hospital Piñero con diagnóstico de hemorragia intracraneana, un pulmón perforado, fractura de cadera, tobillo y codo. Luego, fue derivada al Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, intubada y en coma farmacológico.

Feijoo, en tanto, fue acusado de intento de femicidio en un primer momento. Días después, la Justicia porteña le concedió la prisión domiciliaria: el juez Rodolfo Ariza no consideró que se tratara de un delito doloso, como sí entendía la Unidad Fiscal Oeste de Flagrancia, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella.

Así, el joven quedó procesado con domiciliaria por el delito de lesiones graves o gravísimas, generadas por la conducción imprudente agravada, ya que se dio a la fuga. Y se le impuso el uso de una tobillera electrónica, prohibición de acercamiento a la víctima y de contacto con la familia de Tatiana.