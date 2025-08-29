Sociedad

Prohibieron la elaboración y venta de una producto dietario a base de creatina

La disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial

Guardar
La ANMAT prohibió una suplemento
La ANMAT prohibió una suplemento dietario por distintas irregularidades administrativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este jueves, a través de su publicación en el Boletín Oficial, un suplemento dietario por distintas irregularidades administrativas. Se trata de un producto a base de creatina, utilizado por lo general por quienes entrenan de forma constante.

La decisión se hizo oficial mediante la Disposición 6195/2025 publicada hoy. Se trata del producto “Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno Creatina Monohidrato; marca Wolf Nutrition; RNPA: EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG; Ruta Provincial 205 Km 80 - Cañuelas, Pcia de Buenos Aires; RNE 02-050730”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

De acuerdo con lo informado, este suplemento carece de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Además, prohíbe la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique el RNPA EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG y/o el RNE 02-050730.

Tal como precisaron, las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta proveniente de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) acerca de la genuinidad del producto que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Ante ello, el INAL realizó, a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA), las consultas federales correspondientes a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, a fin de verificar si el RNE y el RNPA que se exhiben en el rótulo del producto investigado se encuentran autorizados. Así, se comprobó que los números son inexistentes.

Como consecuencia de ello, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente Federal N° 4767 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del SIFeGA. Dado que el producto se publicita y promociona en plataformas de venta en línea, se solicitó también al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria que evalúe las medidas a adoptar respecto.

Días atrás, el organismo prohibió la venta de otro suplemento dietario por encontrarse en infracción respecto a la normativa alimentaria.

De acuerdo con la Disposición 5719/2025, se trata de un producto que “no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”. En este sentido, se prohibió en todo el territorio nacional el fraccionamiento y comercialización de “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize”, marca Wondercow, en cualquiera de sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

El producto se vendía en envases de 120 gramos y promocionaba activamente en plataformas de venta en línea dirigidas a consumidores argentinos, hasta que la consulta de un particular derivó en la cancelación del producto.

Con esto, se puso en duda la genuinidad del producto y el cumplimiento de la normativa alimentaria vigente. Por tal razón, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), requirió a la Dirección de Fiscalización y Control información sobre antecedentes de registro y de ingreso al país del producto.

Los resultados revelados por el Servicio de Autorización Sanitaria de Alimentos para el Comercio Exterior informaron que no existen antecedentes de ingreso oficial del producto a la Argentina, lo que indica ausencia de controles regulatorios sobre el artículo. “Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina”, apuntó el organismo.

Temas Relacionados

ANMATBoletín Oficialsuplemento dietarioirregularidades

Últimas Noticias

Asesino serial de Jujuy: la Justicia localizó a la ex novia de Matías Jurado, cuyo testimonio es considerado clave

La mujer habló con los investigadores, mientras los trabajos se centran es esclarecer los hechos e identificar a otras víctimas a través de las muestras de ADN recolectadas en la casa del imputado

Asesino serial de Jujuy: la

La ANMAT clausuró un laboratorio tras identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados

El organismo publicó la decisión en Boletín Oficial tras detectar varios incumplimientos en auditorias realizadas a la firma

La ANMAT clausuró un laboratorio

Amenazó a un vecino en La Plata tras una pelea, allanaron su casa y encontraron un arsenal de armas

En el operativo de la casa de la calle 489 entre 198 y 202, la Policía encontró 15 armas, entre pistolas, escopetas y gran cantidad de municiones, incluida una ballesta

Amenazó a un vecino en

El castigo invisible del silencio como venganza: ¿es peor la infidelidad o lo que viene después?

El vínculo puede dejar de ser un espacio de encuentro y se transforma en un escenario de roles fijos: uno es el culpable, el otro la víctima. Pero el amor -el de verdad- no se sostiene en esas asimetrías

El castigo invisible del silencio

El recuerdo de Ingrid Bergman, la diva de Hollywood que apostó al amor y rompió las convenciones sociales de su época

La actriz sueca que nació hace 110 años y falleció, exactamente el mismo día, pero de 1982 después de festejar su aniversario número 67, fue dejada de lado por el público debido a su romance prohibido con el director Roberto Rossellini por el que abandonó a su hija mayor

El recuerdo de Ingrid Bergman,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesino serial de Jujuy: la

Asesino serial de Jujuy: la Justicia localizó a la ex novia de Matías Jurado, cuyo testimonio es considerado clave

La ANMAT clausuró un laboratorio tras identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados

Prohibieron el ingreso a las canchas a 16 barras de Colón por los incidentes en la previa de un partido

Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos regulares entre Bariloche y San Pablo

Oficializaron una nueva suba del impuesto a los combustibles que se traslada al precio de la nafta y el gasoil

INFOBAE AMÉRICA
La UE apuesta por una

La UE apuesta por una solución diplomática a la crisis nuclear de Irán tras el reinicio del mecanismo de sanciones

Senadores de EEUU visitan Taiwán para fortalecer los vínculos de defensa frente a las amenazas del régimen chino

La Justicia de Bolivia levantó la prisión preventiva contra Luis Fernando Camacho en cuatro causas penales

Lo que se sabe del despliegue de buques de guerra de EEUU frente a Venezuela para combatir el narcoterrorismo

Descubren un “talón de Aquiles” del parásito que causa la infección de Chagas

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”