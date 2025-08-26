Qué día será el más caluroso en la semana primaveral en el AMBA, antes de la tormenta de Santa Rosa

Tras una semana de días primaverales, llegará la tormenta de Santa Rosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la previa de la tormenta de Santa Rosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cuál será el día más caluroso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la semana.

Según los registros, el lunes ya se destacó como una jornada con mayor amplitud térmica y temperaturas más elevadas respecto a los de la semana pasada, lo que marcó la tendencia de una semana con climas de primavera en la región.

Para el martes, el panorama continuó con cifras similares: la mínima estuvo alrededor de los 10 grados, mientras que la máxima aumentaría hasta los 21 grados. Sin embargo, no sería el día más caluroso de la semana.

El pronóstico prevé acumulados de lluvia entre 40 y 70 milímetros, con mayor intensidad durante la segunda mitad del sábado 30 de agosto

El miércoles sí será el día con temperaturas más cálidas de la semana, de acuerdo con los datos del SMN. Con una mañana soleada, la temperatura mínima estará en los 12 grados. Por la tarde, aunque aparecerán algunas nubes, la máxima alcanzará los 22 grados.

El jueves la máxima se repetirá, por lo que junto a la jornada previa serán los días más calurosos antes de la llegada de la tormenta de Santa Rosa. La mínima, sin embargo, subirá a los 13 grados.

El viernes, el pronóstico del organismo nacional indica que el tiempo comenzará a mostrar signos de las lluvias que caerán durante el fin de semana. La máxima estará en 21 grados, la mínima en 13, y el cielo estará totalmente nublado.

Para el sábado 30 de agosto -el día de la tormenta de Santa Rosa- el cielo seguirá nublado, algo que se mantendrá, incluso, hasta el domingo. Las probabilidades de precipitaciones serán mínimas durante la primera mitad del día, mientras que para la segunda se espera el momento más intenso: probabilidad de lluvias entre el 40% y 70%. La temperatura oscilará entre los 15 y los 20 grados

Los acumulados previstos se ubican entre los 40 y 70 milímetros, con precipitaciones que irán de débiles a moderadas, según el SMN. Además, habrá actividad eléctrica y ráfagas de viento que comprometerán varias provincias del centro y noreste del país.

El domingo, la tormenta podría continuar, con una probabilidad de lluvia de hasta un 40% durante todo el día. La temperatura disminuirá: máxima de 17 y mínima de 14.

Este año, la expectativa creció debido a un elemento adicional: la proyección de un fenómeno de ciclogénesis, es decir, la formación de un centro de baja presión que puede intensificar las tormentas y las lluvias. Los especialistas advierten que el temporal podría ser de los más intensos en los últimos tiempos.

Los modelos internacionales y las estimaciones del SMN marcan acumulados de agua en pocas horas, acompañados por descargas eléctricas y ráfagas de viento. El alcance no se limitaría a Buenos Aires, sino que también involucraría a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, entre otras provincias.

Qué es la tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa podría traer lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica en varias provincias del centro y noreste argentino (Meteored)

La tormenta de Santa Rosa es uno de los episodios más reconocidos del calendario climático argentino. Su nombre proviene de la conmemoración del 30 de agosto dedicada a Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa de América Latina. La tradición popular sostiene que, alrededor de esa fecha, suelen desarrollarse temporales de magnitud.

Sin embargo, los meteorólogos aclaran que no se trata de un fenómeno garantizado, sino de un patrón estadístico que combina ciclos atmosféricos propios de la transición entre el invierno y la primavera en el hemisferio sur.

El SMN examinó datos recopilados durante más de cien años y determinó que, en 67 de los pasados 118 años, las tormentas se manifestaron dentro del periodo comprendido entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

Esto equivale a una coincidencia del 57 %, lo que permite afirmar que la probabilidad de que ocurran en esas fechas es considerable.

Más allá de la precisión científica, el fenómeno adquirió un lugar destacado en la cultura y en la memoria colectiva. Año tras año, el tema reaparece en charlas familiares, sobremesas y conversaciones cotidianas, especialmente en la última semana de agosto.