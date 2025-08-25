Primavera anticipada: cómo estará el clima durante la última semana de agosto en el AMBA

El cielo estará mayormente despejado en los primeros días de la semana con temperaturas en ascenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un fin de semana sin lluvias y con temperaturas moderadas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para iniciar la última semana de agosto con condiciones meteorológicas que, por momentos, remiten a una primavera anticipada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días en la región estarán marcados por el predominio del sol, temperaturas templadas y apenas algo de nubosidad en el tramo final de la semana. El escenario, al menos hasta el sábado, se mantendrá sin precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Para este lunes, el pronóstico indica un día completamente despejado, con un leve ascenso de las temperaturas máximas. La jornada comenzará con 9 °C durante la madrugada, subirá a 12 °C en la mañana y alcanzará los 21 °C por la tarde, con una mínima de 14 °C hacia la noche.

A lo largo del día, se esperan vientos del noroeste con ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 kilómetros por hora, lo que aportará una circulación algo más cálida y seca.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados con viento leve del norte y del este

El martes replicarán las mismas condiciones del lunes: cielo despejado, sin probabilidad de lluvias y temperaturas dentro de un rango moderado. La mínima será de 10 °C y la máxima rondará los 20 °C. Se espera una jornada estable, con presencia continua de sol desde la mañana hasta el atardecer, y vientos suaves rotando del norte al este hacia la noche.

Desde el miércoles, comenzará un leve cambio en las condiciones del cielo. Aunque sin lluvias, se prevé un incremento progresivo de la nubosidad. El cielo estará algo a parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C. Los vientos serán de intensidad baja a moderada, sin ráfagas significativas.

El jueves continuará con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas seguirán en el mismo rango que los días anteriores: 11 °C por la mañana y 19 °C por la tarde. Hasta ese momento, no se anticipan fenómenos de inestabilidad en la región metropolitana. La circulación del viento será variable, con dirección predominante del este y del noreste en distintos momentos del día.

El viernes marcará un ligero ascenso térmico. Será, según los datos del SMN, el día más cálido de la semana, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C. Si bien el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, no se esperan precipitaciones. El patrón general continuará siendo estable, con buena visibilidad y humedad relativa moderada.

Desde el miércoles la nubosidad aumentará de forma progresiva en la Ciudad de Buenos Aires

Recién el sábado podrían presentarse condiciones de leve inestabilidad, aunque de manera aislada y sin certezas de precipitaciones generalizadas. La probabilidad de lluvias se ubica en un rango bajo, de entre el 10% y el 40%, principalmente durante la tarde y la noche. Durante ese día, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 17 °C, con viento predominante del este.

En cuanto al resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario climático será similar al de la capital. Durante el lunes y martes, el tiempo se mantendrá estable, con cielos despejados o con nubosidad escasa. Las temperaturas acompañarán con mínimas que oscilarán entre los 7 °C y 10 °C, y máximas de entre 19 °C y 21 °C, según la zona.

A partir del miércoles, el centro y suroeste bonaerense experimentarán un incremento de la nubosidad, que será más notorio hacia el jueves, especialmente en localidades del interior. Aun así, la probabilidad de lluvias se mantendrá baja durante toda la semana. El viernes podría observarse un cambio leve en las condiciones hacia el final del día, mientras que el sábado mostraría un cielo mayormente cubierto en varias regiones del sur provincial, aunque sin acumulados significativos.

La última semana de agosto comenzará con un panorama meteorológico estable y mayormente soleado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Las temperaturas se ubicarán en valores templados, sin extremos térmicos, y la presencia de lluvias se mantendrá ausente al menos hasta el sábado, cuando podrían darse algunas precipitaciones aisladas, dependiendo de la evolución de la nubosidad sobre el este de la provincia.

Con respecto a las alertas del SMN, para los próximos tres días, solamente rigen advertencias por viento en los distritos bonaerenses de Chascomús, Dolores, Tordillo, General Lavalle, Lezama, Punta de Indio y Pila.

La misma alerta rige para toda la provincia de Tierra del Fuego. Mientras tanto, la zona cordillerana de Santa Cruz registrará el martes fuertes lluvias.