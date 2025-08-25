Sociedad

Primavera anticipada: cómo estará el clima durante la última semana de agosto en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica jornadas agradables en Buenos Aires, con viento del noroeste, cielos despejados durante los primeros días y temperaturas que irán en ascenso con una máxima estimada de 22 grados

Guardar
El cielo estará mayormente despejado
El cielo estará mayormente despejado en los primeros días de la semana con temperaturas en ascenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un fin de semana sin lluvias y con temperaturas moderadas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para iniciar la última semana de agosto con condiciones meteorológicas que, por momentos, remiten a una primavera anticipada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días en la región estarán marcados por el predominio del sol, temperaturas templadas y apenas algo de nubosidad en el tramo final de la semana. El escenario, al menos hasta el sábado, se mantendrá sin precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Para este lunes, el pronóstico indica un día completamente despejado, con un leve ascenso de las temperaturas máximas. La jornada comenzará con 9 °C durante la madrugada, subirá a 12 °C en la mañana y alcanzará los 21 °C por la tarde, con una mínima de 14 °C hacia la noche.

A lo largo del día, se esperan vientos del noroeste con ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 kilómetros por hora, lo que aportará una circulación algo más cálida y seca.

Las temperaturas oscilarán entre los
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados con viento leve del norte y del este

El martes replicarán las mismas condiciones del lunes: cielo despejado, sin probabilidad de lluvias y temperaturas dentro de un rango moderado. La mínima será de 10 °C y la máxima rondará los 20 °C. Se espera una jornada estable, con presencia continua de sol desde la mañana hasta el atardecer, y vientos suaves rotando del norte al este hacia la noche.

Desde el miércoles, comenzará un leve cambio en las condiciones del cielo. Aunque sin lluvias, se prevé un incremento progresivo de la nubosidad. El cielo estará algo a parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C. Los vientos serán de intensidad baja a moderada, sin ráfagas significativas.

El jueves continuará con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas seguirán en el mismo rango que los días anteriores: 11 °C por la mañana y 19 °C por la tarde. Hasta ese momento, no se anticipan fenómenos de inestabilidad en la región metropolitana. La circulación del viento será variable, con dirección predominante del este y del noreste en distintos momentos del día.

El viernes marcará un ligero ascenso térmico. Será, según los datos del SMN, el día más cálido de la semana, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C. Si bien el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, no se esperan precipitaciones. El patrón general continuará siendo estable, con buena visibilidad y humedad relativa moderada.

Desde el miércoles la nubosidad
Desde el miércoles la nubosidad aumentará de forma progresiva en la Ciudad de Buenos Aires

Recién el sábado podrían presentarse condiciones de leve inestabilidad, aunque de manera aislada y sin certezas de precipitaciones generalizadas. La probabilidad de lluvias se ubica en un rango bajo, de entre el 10% y el 40%, principalmente durante la tarde y la noche. Durante ese día, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 17 °C, con viento predominante del este.

En cuanto al resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario climático será similar al de la capital. Durante el lunes y martes, el tiempo se mantendrá estable, con cielos despejados o con nubosidad escasa. Las temperaturas acompañarán con mínimas que oscilarán entre los 7 °C y 10 °C, y máximas de entre 19 °C y 21 °C, según la zona.

A partir del miércoles, el centro y suroeste bonaerense experimentarán un incremento de la nubosidad, que será más notorio hacia el jueves, especialmente en localidades del interior. Aun así, la probabilidad de lluvias se mantendrá baja durante toda la semana. El viernes podría observarse un cambio leve en las condiciones hacia el final del día, mientras que el sábado mostraría un cielo mayormente cubierto en varias regiones del sur provincial, aunque sin acumulados significativos.

La última semana de agosto comenzará con un panorama meteorológico estable y mayormente soleado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Las temperaturas se ubicarán en valores templados, sin extremos térmicos, y la presencia de lluvias se mantendrá ausente al menos hasta el sábado, cuando podrían darse algunas precipitaciones aisladas, dependiendo de la evolución de la nubosidad sobre el este de la provincia.

Con respecto a las alertas del SMN, para los próximos tres días, solamente rigen advertencias por viento en los distritos bonaerenses de Chascomús, Dolores, Tordillo, General Lavalle, Lezama, Punta de Indio y Pila.

La misma alerta rige para toda la provincia de Tierra del Fuego. Mientras tanto, la zona cordillerana de Santa Cruz registrará el martes fuertes lluvias.

Temas Relacionados

ClimaPronóstico extendidoSMNServicio Meteorológico NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Paro de controladores aéreos: tras otra jornada complicada para los vuelos, cuándo será la próxima medida de fuerza

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación lleva adelante un plan de lucha con restricciones a los despegues que continuará esta semana tras el fracaso de las negociaciones salariales

Paro de controladores aéreos: tras

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Una pelea terminó con un auto arrollando a varios jóvenes, entre ellos dos motociclistas, en el barrio Villa Allende Parque. El conductor huyó y cuando llegó la Policía ya no había rastros

Hay video, pero no denuncia:

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

En el coche, además, encontraron una pistola, balas y un trapo colgando de la tapa de carga de combustible. Sospechan que pudo tratarse de un femicidio seguido de suicidio

Misterio en las afueras de

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Ocurrió en el Barrio José Hernández, en Santiago del Estero. La víctima del intento de femicidio tiene 32 años, el agresor, 36

Atacó a balazos a su

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: qué declararon los detenidos

Los cuatro, uno de ellos hermano de una jueza, habían sido detenidos el sábado a la madrugada. Este domingo fueron indagados por el juez Gabriel Contreras de Caleta Olivia. Fabio Dante Cattani sigue crítico en terapia intensiva

Una patota de la UOCRA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro de controladores aéreos: tras

Paro de controladores aéreos: tras otra jornada complicada para los vuelos, cuándo será la próxima medida de fuerza

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a uno de los dueños de Suizo Argentina

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

INFOBAE AMÉRICA
El lado desconocido del juez

El lado desconocido del juez de las SS que desafió a los nazis desde adentro

Monasterios y artistas: el resurgir de la vida contemplativa como refugio frente a la hiperconectividad

“Por favor, “gracias”, “buenos días”: las nuevas reglas para los alumnos en El Salvador anunciadas por el gobierno de Bukele

Duro golpe al narcotráfico: con el apoyo de EEUU, la Armada de Ecuador incautó más de diez toneladas de cocaína en altamar

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

TELESHOW
Quién fue el primer salvado

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”

El domingo de Nicole Neumann en el autódromo con Manu Urcera: de botas y vestido acompañada por sus hijos