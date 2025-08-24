Segunda jornada de paro de controladores aéreos: caos en Aeroparque por demoras y cancelaciones de vuelos

Paro controladores aéreos en aeroparque

Este domingo, la segunda jornada del paro nacional de los controladores aéreos genera un gran malestar entre los pasajeros, cuyos vuelos se ven afectados por la medida de fuerza en todos los aeropuertos del país.

Según informó Aerolíneas Argentinas, hay más de 4.000 personas damnificadas por la cancelación de, al menos, 42 vuelos. Pero, además, se prevén unas 122 reprogramaciones, dentro de una operación prevista de 320 servicios programados para la jornada. Otras líneas aéreas también contabilizaron miles de viajeros impactados.

En total, se espera que hoy haya unos 12.000 pasajeros afectados, tal como ocurrió el viernes, donde se realizó la primera jornada de la huelga en reclamo a mejoras salariales.

Segunda jornada de paro de controladores aéreos en Aeroparque: hay demoras y cancelaciones de vuelos (Foto Jaime Olivos)

Si bien la medida de fuerza está prevista en dos franjas horarias —de 13 a 16 y de 19 a 22—, desde la mañana comenzaron a registrarse demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

Por ejemplo, antes de que comenzara el paro, la cartelera de Aeropuertos 2000 arrojó que varios vuelos que debían partir desde el Aeroparque Internacional Jorge Newbery al mediodía habían sido cancelados.

Listado de vuelos cancelados desde el mediodía

Entre ellos figuran:

FO 5092 – Destino Posadas (PSS) – 12:00 hs – Flybondi

AR 1750 – Destino Corrientes (CNQ) – 12:00 hs – Aerolíneas Argentinas

AR 1712 – Destino Rosario (ROS) – 12:35 hs – Aerolíneas Argentinas

Lo que no se sabe fehacientemente es qué pasará con aquellos vuelos que fueron reprogramados para después de las 16 horas, una vez que termine la primera tanda de la medida de fuerza.

Entre ellos figuran:

AR 1498 – Destino Salta (SLA) – Programado 14:20 → Demorado a 16:00

AR 1570 – Destino Córdoba (COR) – Programado 14:25 → Demorado a 16:30

FO 5002 – Destino Córdoba (COR) – Programado 14:40 → Demorado a 16:00

WJ 3140 – Destino Iguazú (IGR) – Programado 14:40 → Demorado a 16:15

AR 1784 – Destino Iguazú (IGR) – Programado 14:40 → Demorado a 16:00

Vuelos demorados

Testimonios de viajeros afectados

“Tendría que tomar mi vuelo al mediodía a Corrientes y se canceló sin horario fijo. Me avisaron por mail que debía venir personalmente a Aeroparque a ver cuándo me lo reprograman. Tuve que pagar taxi, reservar hotel, y no sé hasta cuándo me quedo”, relató a TN con fastidio un pasajero que había llegado a Buenos Aires para realizar trámites.

Otros afectados, como una mujer que debía regresar a La Rioja, recibieron el aviso por correo electrónico en la mañana. “Vine por un problema de salud y viajaba hoy, pero me cancelaron el vuelo. Ahora no sé qué hacer”, contó desde el Aeroparque porteño.

También hubo quienes sufrieron reprogramaciones inesperadas: “Mi vuelo salía a las 11 de la mañana y lo adelantaron a las 10 sin previo aviso. Llegué al aeropuerto y ya había partido”, se quejó otro pasajero.

Según informó Aerolíneas Argentinas, hay más de 4.000 personas damnificadas y al menos 42 cancelaciones

La complicación se extendió incluso a quienes hacían conexiones. Un grupo que venía desde Bariloche con destino a Corrientes denunció que recién podrían volar el 27 de agosto. “No podemos quedarnos tres días más en Buenos Aires. Nos avisaron que el vuelo estaba cancelado, pero no nos dieron alternativa, solo una lista de espera”, señalaron.

Las desprolijidades se repitieron. Una familia que debía volver a Salta recibió la noticia de la cancelación anoche, cuando aún estaban en Bariloche. “Nos reprogramaron a Jujuy, pero ahora ese vuelo también está demorado. Tenemos que trabajar mañana y no sabemos cómo vamos a volver”, expresaron con frustración.

Otra familia, que tenía prevista viajar en los primeros minutos del lunes, también sufrió las consecuencias de la medida de fuerza. Primero, les cancelaron el vuelo. Luego los ubicaron en un avión que debía partir desde Bariloche hacia Buenos Aires a las 0:50, y un par de horas después, durante la madrugada de este domingo, la aerolínea les avisó vía mail que el vuelo saldría 1:41 desde la ciudad rionegrina.

La Asociación de Controladores Aéreos reclama un aumento salarial y denuncia falta de diálogo con las autoridades. Según el gremio, los trabajadores perciben sueldos que rondan entre 800 mil y 1,5 millones de pesos, pese a desempeñar una tarea “altamente estresante”. Algunos aseguran haber tenido que buscar trabajos adicionales como manejar un auto de transporte para complementar ingresos.

El conflicto amenaza con repetirse durante la semana: las medidas de fuerza volverán a aplicarse el martes y el jueves, lo que genera preocupación entre los pasajeros que ya tienen vuelos programados. Especialistas advierten que, aunque los paros se limiten a determinadas franjas, las reprogramaciones terminan afectando a toda la jornada.

Los controladores aéreos exigen aumento salarial

Ante la magnitud de los inconvenientes, varios pasajeros reclamaron la intervención urgente del Ministerio de Trabajo para dictar una conciliación obligatoria y destrabar la negociación.

Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas recomendó a los usuarios revisar constantemente sus correos electrónicos y canales de comunicación para estar al tanto de los cambios de último momento.

El viernes, primer día del paro

La primera jornada del paro de controladores aéreos realizado este viernes afectó a casi 100 vuelos y más de 12 mil pasajeros. Desde la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA pronosticaron que para este domingo se esperaran cifras similares.

Previo a que reanudaran el cronograma de cese de tareas, Aerolíneas Argentinas intentó frenar al gremio al presentar una denuncia ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Sin embargo, el recurso no surtió efecto.

“Expresamos nuestro rechazo y repudio a la intención de las autoridades de EANA y ANAC de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras que día a día sostenemos el sistema de navegación aérea”, apuntó el sindicato a través de un comunicado titulado “Continúa el cronograma de medidas legítimas de acción sindical”.

Jaime Olivos

Al mismo tiempo que denunciaron problemas estructurales y herramientas precarias para cumplir con las tareas, ATEPSA exigió a las autoridades nacionales “a que cesen de emitir comunicaciones maliciosas que solo provocan mayor estrés en los trabajadores y trabajadoras de los Servicios de Navegación Aérea”.

Luego de que acusaran a las entidades de desinformar a los usuarios, recriminaron haber intentado llegar a un acuerdo durante el último año. No obstante, denunciaron una presunta falta de voluntad para convocar a una negociación.

“La seguridad aérea no se negocia ni se vende”, sostuvieron, tras haber agradecido al personal que se sumó a las medidas de fuerza que impidieron el normal funcionamiento de todos los aeropuertos distribuidos en el país.