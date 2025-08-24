Clima primaveral en el AMBA y alertas por lluvias para ocho provincias: el pronóstico del tiempo para el resto de la semana

El SMN resaltó la presencia del sol para esta nueva semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

De cara a lo que resta de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrará días soleados y con ocasional nubosidad variable, aunque sin presencia de lluvias. No obstante, el organismo estatal emitió alertas por precipitaciones para ocho provincias.

Para esta mañana, el SMN confirmó que el cielo estará completamente despejado, con una mínima de 8°C. Por la tarde, el cielo tendrá apenas unas pocas nubes, pero soplarán ráfagas de viento entre los 42 y los 50 kilómetros por hora, con una temperatura de 18°C. Durante la noche, las ráfagas se mantendrán y habrá un descenso a los 12°C. Vientos del noroeste.

Gran presencia de días soleados para esta nueva semana, según el SMN.

El lunes estará completamente despejado durante toda la jornada, además de que será el día donde las máximas empezarán a subir de a poco. La madrugada comenzará fresca por sus 9°C, que ascenderá a un grado durante la mañana. Por la tarde, la suba marcará los 20°C, mientras que a la noche bajará a los 14°C.

Las condiciones se replicarán para el martes, sin nubes en el firmamento y la temperatura oscilará entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima. Desde el miércoles hacia el viernes, la nubosidad irá de algo a parcialmente nublado. Además, el viernes será el día más caluroso, ya que se prevé una máxima de 22°C. El sábado tendrá un cielo parcialmente nublado, que cambiará a nublado para la tarde y una mínima chance de precipitaciones del 10%.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de domingo, hay un frente ventoso en las regiones sur y centro del territorio bonaerense, mientras que al norte la nubosidad será apenas variable, con poca presencia de nubes. Las condiciones se replicarán durante todo el día.

Para mañana, se aguardan algunas ligeras nubes al sur, que directamente se despejarán hacia la tarde y se mantendrá agradable hasta la noche. El martes también estará signado por el buen clima, con mucho sol en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, desde el miércoles comenzará un proceso de aumento de la nubosidad desde el suroeste hacia el centro, con cielos parcialmente nublados. Desde el jueves a la tarde hasta el viernes a la mañana, al suroeste y oeste el firmamento pasará a mayormente nublado. Y, desde la tarde del viernes, se esperan tormentas aisladas desde General Villegas hasta Monte Hermoso. Para el sábado, solo se registrarán lluvias al suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Monte Hermoso).

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que rigen distintas advertencias para ocho provincias argentinas. Por fuertes lluvias hay alerta amarilla al oeste de Neuquén y Río Negro, como también en Chubut, donde también se registra una alerta naranja. En estos casos, se recomienda buscar un lugar bajo techo, mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas y de postes de luz o cables de electricidad y cortar el suministro eléctrico ante el riesgo de ingreso de agua en el hogar.

Alertas amarillas por vientos fuertes en gran parte de las provincias argentinas.

Por fuertes vientos, hay alerta amarilla en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, provincia de Buenos Aires y Jujuy. A su vez, también hay alerta naranja en la zona oeste y centro de Chubut, oeste de Río Negro y suroeste de Neuquén. Por ello se pide no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad y buscar un lugar seguro bajo techo.

En Jujuy hay aviso amarillo por viento Zonda. Ante este panorama, se recomienda asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles y no estacionar autos debajo de ellos. Y mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible. Para mañana, hay alerta amarilla por vientos en toda la extensión de Tierra del Fuego.

Temperaturas extremas por frío al norte del país.

Por otro lado, el SMN también indicó que hay alerta amarilla por temperaturas extremas frías al norte de Salta, noroeste de Corrientes y noreste de Misiones. Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Y algunas de ellas son las siguientes:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada, mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.