Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

Un docente de la UNLP murió este viernes durante una asamblea gremial

Un profesor de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) murió este viernes tras descompensarse en medio de una asamblea gremial en la que se discutían acciones ante la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sector académico.

El hecho sucedió durante una reunión organizada por la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP). En el encuentro, que se realizaba para definir el plan de lucha docente, Daniel Oscar Giménez, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, de 75 años, sufrió una descompensación que terminó en su fallecimiento. La noticia generó un fuerte impacto dentro de la comunidad universitaria y rápidamente se interrumpió la asamblea.

“Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro compañero afiliado y profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Daniel Giménez”, comunicó la ADULP en sus redes sociales. Sus integrantes destacaron que todos los participantes se mantuvieron atentos hasta conocer el resultado, enviando un abrazo a la familia y personas cercanas.

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, el pesar también se expresó públicamente. Desde la institución lo describieron como un referente en la casa de estudios, conocido por su lucha en defensa de los derechos laborales de los docentes y por su compromiso con la enseñanza universitaria.

En el mensaje, señalaron que Giménez se desempeñaba como profesor adjunto de Fisiología Vegetal y, además, llegó a ocupar cargos como director del Departamento de Ciencias Biológicas y Consejero Directivo. También contaba con titularidad docente en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

Giménez tenía 75 años

El Centro de Graduados Agrarias y Forestales también lamentó la pérdida y recordó que Giménez era “un incansable luchador por las condiciones laborales de los docentes”, muy querido por sus colegas y alumnos. Mencionaron su trayectoria como profesor extraordinario de esa facultad, su rol hasta la jubilación y su continuidad como titular de la cátedra de fisiología vegetal en la UNNOBA.

“Te vamos a extrañar mucho”, expresaron desde el centro de graduados, acompañando con un mensaje de apoyo a la familia. Informaron además que, en los últimos tiempos, el docente preparaba materiales para el dictado de clases en la tecnicatura de cultivos protegidos y ambientes controlados.

De acuerdo con el comunicado de la facultad de Agronomía, los restos de Giménez fueron despedidos este sábado en una casa de sepelios del centro de La Plata. Mientras tanto, mensajes de colegas, amistades y estudiantes continuaron multiplicándose en redes sociales.

“Daniel... fuimos amigos desde 1968 cuando ingresamos a la facultad. Estudiamos varias materias juntos y nos recibimos el mismo día. Con profundo dolor leo la noticia de tu partida... El año pasado, para los 50 años de nuestra graduación, nos reunimos para celebrar... Hasta siempre amigo... extrañare infinitamente nuestros encuentros en La Plata. Agradeceré por siempre a la vida haberte conocido, compartir tiempos y disfrutar de tu amistad”, escribió un allegado en Facebook para despedir al docente, quien tenía dos hijos y era abuelo.

“Gran compañero, gran persona, excelente docente investigador. Comprometido con la política universitaria, compartimos militancia. Adiós amigo, te vamos a extrañar”, decía otro mensaje.