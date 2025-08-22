Sociedad

Acuerdo histórico en defensa de la pluralidad y el respeto a la libertad de culto en la justicia argentina

Representantes del Centro de Formación Judicial de CABA y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina firmaron dos convenios con el Museo del Holocausto de Buenos Aires. De qué tratan

Guardar
Fabiana Mindlin (directora del Museo
Fabiana Mindlin (directora del Museo del Holocausto), Marcela De Langhe (titular de CFJ) y Hernán Najenson, presidente de AAJRA.

El Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CFJ), la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) y la Fundación Memoria del Holocausto firmaron ayer dos convenios con el objetivo de fortalecer la capacitación, la formación y el intercambio académico en el ámbito judicial.

El acto de firma reunió a figuras clave del ámbito jurídico y de la memoria histórica. Entre los presentes se encontraban la Dra. Marcela De Langhe, presidenta del Consejo Académico del CFJ y jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Dr. Hernán Emilio Najenson, presidente de la AAJRA; y Fabiana Mindlin, directora ejecutiva del Museo del Holocausto.

También se dieron cita Hernán Kleiman, codirector de la Comisión de Asuntos Judiciales de la AAJRA; Victoria Cherniak, vicepresidenta de la asociación; Agustín Ulanovsky, secretario de la AAJRA; Jonathan Karszenbaum, director ejecutivo del museo; y Laura Kvitko, integrante de la comisión directiva de la AAJRA.

El momento de la firma
El momento de la firma de los convenios

La noticia, confirmada por los representantes de las tres instituciones, marca un hito en la articulación de esfuerzos para promover una justicia diversa e inclusiva, con especial énfasis en el respeto a la libertad de culto y la perspectiva intercultural.

El contenido de los acuerdos, según detallaron los firmantes, establece un marco institucional que refuerza el compromiso de las partes con la promoción de la diversidad y la defensa de los principios democráticos. “Estas iniciativas buscan consolidar un espacio de trabajo colaborativo entre instituciones comprometidas con la formación continua de los operadores judiciales, el respeto a la diversidad y la defensa de los valores democráticos”, señalaron los organizadores durante el evento.

Antecedentes de cooperación

A fines de marzo de este año, miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, liderados por sus magistrados, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, visitaron el Museo del Holocausto de Buenos Aires. También formaron parte de la comitiva los funcionarios y empleados de dicha dependencia.

La actividad fue organizada por el director del Museo, Jonathan Karszerbaum, junto a Laura Kvitko, Flora Acselrad y Mariana Kohan, coordinadoras del convenio firmado el año pasado por el Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Mariano Hernán Borinsky, la fundación Memoria del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina.

El mencionado convenio tiene como objetivo la cooperación entre las instituciones en contra del racismo, la discriminación, la xenofobia y el antisemitismo, y forma parte de un proyecto llamado “Puentes Institucionales”, distinguido por la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual se pretende capacitar a operadores del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos sobre el Holocausto, antirracismo, derecho a la igualdad y no discriminación y la identificación y abordaje de discursos de odio.

Los acuerdos firmados entre los operadores de justicia y el Museo del Holocausto marcan un hito en la incorporación de programas de capacitación en antidiscriminación para magistrados, funcionarios y empleados del sistema judicial. Además, resultan de vital importancia en el contexto mundial actual.

La propuesta, aprobada por el Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal el 8 de octubre de 2024, tiene como fin desarrollar y promover de manera conjunta actividades de cooperación, de capacitación, de investigación y de difusión.

El año pasado, en el marco de ese convenio, más de 200 integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal y de otros tribunales visitaron el Museo y se capacitaron en antisemitismo y discursos de odio.

Temas Relacionados

CFJAAJRAMuseo del HolocaustoDiversidadFormación judicialFundación Memoria del HolocaustoMarcela De LangheÚltimas noticias

Últimas Noticias

Chaco: asesinó a su padre y escondió el cuerpo en la heladera de su casa

El sospechoso e hijo de la víctima confesó el crimen poco después del hallazgo. La Justicia cree que lo asfixió tras una discusión por sus adicciones

Chaco: asesinó a su padre

Cuál es el estado de salud de los hinchas internados tras los incidentes en la cancha de Independiente

Son tres los heridos que siguen hospitalizados. Uno está en grave estado. Otros dos fueron dados de alta en las últimas horas

Cuál es el estado de

¿Con o sin polvo?: la ciencia detrás del mate perfecto

Investigadores del Conicet y especialistas analizaron los secretos de esta tradicional infusión y advirtieron cómo su composición impacta directamente en la experiencia sensorial y los beneficios para la salud

¿Con o sin polvo?: la

Revelaron los datos de la autopsia de la pareja de policías de Salta y refuerzan la idea de un femicidio seguido de suicidio

Ambos agentes fueron encontrados heridos a metros de la dependencia policial en la que cumplían funciones. La mujer ya estaba sin vida, mientras que el presunto femicida murió dos horas después

Revelaron los datos de la

Detuvieron a un joven de 19 años acusado de grooming y amenazas contra seis mujeres en Córdoba

Los hechos ocurrieron durante marzo de este año en la localidad de La Carlota. Dos de las víctimas son menores de edad

Detuvieron a un joven de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: en el Banco

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.335 para la venta

Qué dicen los expertos sobre cambiar el huso horario en Argentina y sus efectos en el reloj biológico

Receta de alfajores de maicena sin TACC, rápido y fácil

Decathlon abrirá en octubre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados: cuándo empieza la selección

Chaco: asesinó a su padre y escondió el cuerpo en la heladera de su casa

INFOBAE AMÉRICA
Snoop Dogg subasta una foto

Snoop Dogg subasta una foto policial con un cigarro de marihuana por 70 mil dólares

Volodimir Zelensky: “Trump es la única persona capaz de detener a Putin”

El CEO de Nvidia habló sobre la nueva generación de chips de inteligencia artificial y cuáles le venderá a China

Las 12 películas más excitantes del Festival de Venecia 2025

Descubren el punto más profundo de la Tierra debajo del glaciar Denman

TELESHOW
La abogada de Mauro Icardi

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez

Las confesiones de Tini Stoessel: dónde está construyendo su primera casa y sus deseos de ser mamá

Nicole Neumann y un nuevo capítulo en su guerra eterna con Fabián Cubero: “Yo estoy mucho más allá”

La Voz Argentina iniciará los Playoffs con reglas inéditas y figuras invitadas