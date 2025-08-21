Tragedia en Córdoba: murió un joven de 19 años tras perder el control de su moto y chocar contra un camión estacionado

El accidente ocurrió en la ruta nacional 158 y dejó a un adolescente de 15 años gravemente herido

Un trágico accidente se produjo este jueves por la mañana en la localidad de Carnerillo, ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, que dejó como saldo la muerte de un joven de apenas 19 años.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 horas en la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 250. Según las primeras investigaciones, y de acuerdo a lo que informó la agencia NA, el joven, quien viajaba a bordo de una Honda Titan, perdió el control de su motocicleta y colisionó contra un camión Fiat estacionado en la banquina, de acuerdo con la información oficial.

El conductor de la motocicleta, vecino de Carnerillo, sufrió heridas fatales en el impacto y fue declarado muerto en el acto por los servicios de emergencia.

A su lado viajaba un adolescente de 15 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado con urgencia al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde permanece internado, según informó el medio local El Doce TV.

El accidente fatal conmocionó a la comunidad local, que aún se recupera del golpe. Si bien las causas exactas que provocaron la pérdida de control de la moto no han sido determinadas, las autoridades continúan con la investigación.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la policía y peritos, quienes se encargan de esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

Otra jornada de accidentes fatales: un muerto en Panamericana y otra víctima en Mar del Plata

Otro motociclista falleció Santa Clara del Mar al perder el control de su moto en medio de un temporal

Un hombre perdió la vida este miércoles tras despistarse con su motocicleta en la ruta 11, cerca de Santa Clara del Mar, una ciudad balnearia a pocos kilómetros de Mar del Plata, en un accidente que ocurrió en medio de un temporal que azotó la región.

El hecho tuvo lugar durante la noche, cuando la víctima, identificada como Nicolás Emanuel Paresse Annchini, domiciliado en Mar de Cobo -una pequeña localidad costera vecina de Mar del Plata-, perdió el control de su vehículo en condiciones de lluvia y carretera mojada, lo que provocó que cayera al asfalto. El impacto fue tan severo que le causó la muerte de manera inmediata.

De acuerdo con las fuentes oficiales y el medio local La Capital, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 496 de la mencionada ruta, un tramo que fue rápidamente atendido por personal del área Vial de Vivoratá. También llegó al lugar un equipo médico de Santa Clara, que fue quien confirmó el deceso del motociclista en el sitio.

Sin embargo, la moto en la que viajaba la víctima carecía de patente y no se pudo leer el número de cuadro, lo que dificultó aún más la identificación de la moto. Además, se descartó la participación de otro vehículo en el siniestro.

En el momento del accidente, las condiciones climáticas eran adversas, con lluvias intensas que mojaban la ruta, lo que podría haber influido en la pérdida de control del motociclista. Las autoridades de Aubasa tomaron medidas para señalizar la zona afectada y garantizar la seguridad de los demás conductores ante la reducción parcial de la calzada.

Por su parte, la Policía Científica realizó los peritajes correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, bajo la supervisión de la Fiscalía de Delitos Culposos, que inició una causa judicial. Los fiscales ordenaron la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima fatal y la compilación de los informes necesarios para avanzar en la investigación del caso.

Así se prendía fuego uno de los autos.

En tanto, en la Panamericana, un accidente ocurrió en las primeras horas de este jueves, cuando dos autos chocaron, lo que provocó un incendio y dejó dos heridos. En uno de los vehículos se detectó, además, un hallazgo inesperado.

El choque tuvo lugar a la altura del kilómetro 14,90 del Acceso Norte, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Tras la colisión, uno de los vehículos se prendió fuego —tal como se observa en el video que acompaña esta nota— y dos personas resultaron heridas, siendo trasladadas a un centro de salud.