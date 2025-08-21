La línea D del subte tendrá un cronograma especial por el partido de River por Copa Libertadores

El servicio especial funcionará desde Congreso de Tucumán hasta la 1:00, y hasta la 1:30 si hay penales

Este jueves, la Línea D de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) ofrecerá un servicio especial durante la noche para colaborar en la desconcentración de los asistentes al partido de Copa Libertadores entre River Plate y Libertad. Incluso hay una variante ya establecida por si la llave se define por penales.

Este servicio, cuyo objetivo es agilizar el desplazamiento de los hinchas tras el partido, partirá desde la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al Estadio Más Monumental, y funcionará hasta la 1 de la mañana. En caso de que el partido finalice y se tenga que definir por penales el pase a la siguiente instancia de la competencia, el horario se extenderá hasta la 1:30.

El servicio de la Línea D se llevará a cabo con un único sentido de circulación, desde la estación de ingreso en Congreso de Tucumán hasta las estaciones de Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, que se mantendrán abiertas para el descenso de los pasajeros, de acuerdo con la información oficial compartida por la empresa.

El recorrido solo permitirá descender en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, con Plaza Italia cerrada por obras

Este itinerario se ha elegido cuidadosamente debido al flujo estimado de personas y la accesibilidad a otras líneas de transporte. Además, se consideró el estado de la estación Plaza Italia, la cual permanecerá cerrada debido a obras de infraestructura.

Este servicio especial forma parte de una serie de medidas implementadas por SBASE para facilitar el desplazamiento de los miles de hinchas que asisten a eventos deportivos y culturales en la ciudad.

Según el presidente de SBASE, Javier Ibañez, esta extensión horaria es una respuesta a las necesidades de los usuarios y tiene como objetivo “facilitar la vida de la gente”, permitiendo que los pasajeros lleguen a diversos puntos de la ciudad rápidamente, sin las demoras que suelen presentarse tras estos eventos masivos.

“Nos alegra seguir implementando este tipo de medidas que le facilitan la vida a la gente. Por eso decidimos extender el horario del subte, que permite llegar a gran velocidad a distintos puntos de la ciudad, evitando las demoras propias que se dan a la salida de estos eventos”, sostuvo el directivo.

SBASE aplica este tipo de servicios especiales en eventos deportivos y recitales masivos en Buenos Aires

El horario extendido del subte es una iniciativa que comenzó como una prueba piloto en la Línea B durante los viernes de diciembre, enero y febrero. Debido a la buena recepción de los pasajeros, la medida se extendió a los sábados a partir de marzo y continuó en lo que va del 2025.

Además de los servicios especiales para este tipo de partidos por Copa Libertadores, también tuvo en cuenta los encuentros de la Selección Argentina que se jugaron en el Estadio Más Monumental.

SBASE ha implementado esta estrategia también en el marco de recitales de artistas populares como Buenos Aires Trap, Los Piojos y La Renga.

El objetivo de este servicio es doble: por un lado, reducir la dependencia del transporte privado, especialmente en eventos que concentran a miles de personas, y por el otro, promover un transporte público más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de público.

En este sentido, la Línea D jugará un papel crucial en la desconcentración, al ofrecer una alternativa rápida y accesible para quienes buscan evitar las congestiones en las calles o el uso de vehículos particulares.

Con este tipo de medidas, SBASE continúa apostando a mejorar la conectividad en la ciudad y fomentar el uso del transporte público, tanto en días laborales como en eventos de alta demanda. A medida que crece la demanda de servicios de transporte en Buenos Aires, este tipo de iniciativas aparecen como una herramienta para una movilidad ágil y ordenada.