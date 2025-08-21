Sociedad

La línea D del subte tendrá un cronograma especial por el partido de River por Copa Libertadores

La empresa SBASE implementa un operativo nocturno para permitir que los asistentes al encuentro puedan marcharse en transporte público hasta la 1 o 1:30, según cómo sea la definición

Guardar
El servicio especial funcionará desde
El servicio especial funcionará desde Congreso de Tucumán hasta la 1:00, y hasta la 1:30 si hay penales

Este jueves, la Línea D de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) ofrecerá un servicio especial durante la noche para colaborar en la desconcentración de los asistentes al partido de Copa Libertadores entre River Plate y Libertad. Incluso hay una variante ya establecida por si la llave se define por penales.

Este servicio, cuyo objetivo es agilizar el desplazamiento de los hinchas tras el partido, partirá desde la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al Estadio Más Monumental, y funcionará hasta la 1 de la mañana. En caso de que el partido finalice y se tenga que definir por penales el pase a la siguiente instancia de la competencia, el horario se extenderá hasta la 1:30.

El servicio de la Línea D se llevará a cabo con un único sentido de circulación, desde la estación de ingreso en Congreso de Tucumán hasta las estaciones de Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, que se mantendrán abiertas para el descenso de los pasajeros, de acuerdo con la información oficial compartida por la empresa.

El recorrido solo permitirá descender
El recorrido solo permitirá descender en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, con Plaza Italia cerrada por obras

Este itinerario se ha elegido cuidadosamente debido al flujo estimado de personas y la accesibilidad a otras líneas de transporte. Además, se consideró el estado de la estación Plaza Italia, la cual permanecerá cerrada debido a obras de infraestructura.

Este servicio especial forma parte de una serie de medidas implementadas por SBASE para facilitar el desplazamiento de los miles de hinchas que asisten a eventos deportivos y culturales en la ciudad.

Según el presidente de SBASE, Javier Ibañez, esta extensión horaria es una respuesta a las necesidades de los usuarios y tiene como objetivo “facilitar la vida de la gente”, permitiendo que los pasajeros lleguen a diversos puntos de la ciudad rápidamente, sin las demoras que suelen presentarse tras estos eventos masivos.

Nos alegra seguir implementando este tipo de medidas que le facilitan la vida a la gente. Por eso decidimos extender el horario del subte, que permite llegar a gran velocidad a distintos puntos de la ciudad, evitando las demoras propias que se dan a la salida de estos eventos”, sostuvo el directivo.

SBASE aplica este tipo de
SBASE aplica este tipo de servicios especiales en eventos deportivos y recitales masivos en Buenos Aires

El horario extendido del subte es una iniciativa que comenzó como una prueba piloto en la Línea B durante los viernes de diciembre, enero y febrero. Debido a la buena recepción de los pasajeros, la medida se extendió a los sábados a partir de marzo y continuó en lo que va del 2025.

Además de los servicios especiales para este tipo de partidos por Copa Libertadores, también tuvo en cuenta los encuentros de la Selección Argentina que se jugaron en el Estadio Más Monumental.

SBASE ha implementado esta estrategia también en el marco de recitales de artistas populares como Buenos Aires Trap, Los Piojos y La Renga.

El objetivo de este servicio es doble: por un lado, reducir la dependencia del transporte privado, especialmente en eventos que concentran a miles de personas, y por el otro, promover un transporte público más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de público.

En este sentido, la Línea D jugará un papel crucial en la desconcentración, al ofrecer una alternativa rápida y accesible para quienes buscan evitar las congestiones en las calles o el uso de vehículos particulares.

Con este tipo de medidas, SBASE continúa apostando a mejorar la conectividad en la ciudad y fomentar el uso del transporte público, tanto en días laborales como en eventos de alta demanda. A medida que crece la demanda de servicios de transporte en Buenos Aires, este tipo de iniciativas aparecen como una herramienta para una movilidad ágil y ordenada.

Temas Relacionados

SubteLínea DRiverCopa LibertadoresSubterráneos de Buenos AiresSBASEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Preocupación en Bariloche: por falta de nieve, analizan la posibilidad de cerrar el cerro Catedral antes de tiempo

La empresa concesionaria solicitó al ente regulador Eamcec una excepción contractual para cerrar anticipadamente la temporada. Desde julio el centro de esquí opera con solo un tercio de su superficie habilitada por la caída de las precipitaciones

Preocupación en Bariloche: por falta

Revés judicial para Robert, el narco rosarino que dijo que lo confundieron: la Corte le confirmó la condena

El caso expuso la magnitud de un entramado con ramificaciones familiares y logísticas, sustentado en una red de cinco líderes coordinados. La investigación derivó en sentencia para 20 acusados

Revés judicial para Robert, el

Un colectivo atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora: la empresa decidió despedir al conductor

El hecho se produjo con un interno de la línea 544. El chofer fue separado de su cargo tras arrollar a la mascota en la zona de Villa Independencia

Un colectivo atropelló y mató

Quedó firme la condena contra un ex subcomisario que integraba una banda dedicada a la venta de autopartes

Un fallo de la Corte Suprema cerró la última apelación presentada por la defensa de Roberto Salvático, quien recibió una pena de cuatro años y medio de prisión. La causa involucra a otros efectivos y civiles de Córdoba

Quedó firme la condena contra

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron notificar a los jueces que involucró Makintach por el documental

Se trata de Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, a quienes la magistrada del escándalo salpicó en su defensa ante el jury. Dijo que sabían sobre la filmación

Juicio por la muerte de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Preocupación en Bariloche: por falta

Preocupación en Bariloche: por falta de nieve, analizan la posibilidad de cerrar el cerro Catedral antes de tiempo

La vicepresidenta del PJ se refirió a la interna: “En los cierres de listas siempre hay heridos y nunca te vas conforme”

Revés judicial para Robert, el narco rosarino que dijo que lo confundieron: la Corte le confirmó la condena

La oposición desactivó en el Senado los decretos del Gobierno que desregulaban organismos públicos

Ataque al neurocirujano en Mendoza: errores frecuentes en la crianza de pitbulls y cómo prevenir riesgos

INFOBAE AMÉRICA
De las criptomonedas a la

De las criptomonedas a la inteligencia artificial: cómo Rusia busca evadir el bloqueo occidental

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

TELESHOW
Flor Vigna habló de su

Flor Vigna habló de su separación de Luciano Castro y recordó el sufrimiento que atravesó: “Está re loco, ayúdenlo”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles