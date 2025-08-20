Sociedad

Tiene 12 años, un alto coeficiente intelectual y ya cursa en la universidad: “Estudiar me parece fácil”

Lara Ghione fue diagnosticada con ‘Altas Capacidades’ y TDAH. Oriunda de Santa Fe, cursa sexto grado de primaria y, al mismo tiempo, una diplomatura en la UAI

Guardar
En su cuenta de Instagram, Ghione narra sus experiencias con su diagnóstico de altas capacidades.

A los tres meses, ya se sentaba. Al cumplir un año, hablaba con oraciones completas. En primer grado, las autoridades escolares le dieron el año por aprobado porque dominaba todos los contenidos. Hoy, con 12 años, cursa sexto grado de primaria mientras estudia en una universidad argentina.

El diagnóstico de Lara Ghione es doble: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y altas capacidades, entendidas como “aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente o competencia en uno o más dominios”, de acuerdo con la Asociación Nacional para Niños Dotados (o National Association for Gifted Children).

Estos niños pueden destacarse en áreas como las matemáticas, la música, la lengua, e incluso en disciplinas artísticas o deportivas. En el caso de Ghione, oriunda de la localidad santafesina de Funes, sus capacidades son comunicativas.

Las altas capacidades de Lara
Las altas capacidades de Lara son comunicativas.

Desde muy chiquita mostraba avances que no eran lo habitual para su edad”, comenzó relatando Yamila Romero, madre de Ghione. De acuerdo con la mujer, en la Argentina no encontró información sobre su diagnóstico, por lo que tuvo que recurrir a instituciones de Estados Unidos y Europa.

Inclusive, en seis colegios de Funes le negaron la matrícula por no estar preparados para acompañar su caso, de acuerdo con medios locales.

Fue una universidad universidad española la que derivó a la familia a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde existe un espacio que evalúa talentos como el de Ghione. Tras realizar entrevistas y evaluaciones, los profesionales del servicio de Neuropsicología confirmaron las altas capacidades de la menor.

“La inteligencia de Lara no es habitual. Generalmente, los niños con altas capacidades son introvertidos. Lara es todo lo contrario; es una nena que tiene un montón de amigos, la conoce todo el mundo, le gusta hablar. Por eso tardó tanto el diagnóstico de ella, no era lo evidente, lo que estaba de manual", agregó Romero, en diálogo con Radio Mitre.

Ghione tiene un CI de
Ghione tiene un CI de 132.

De padre contador y madre periodista, la niña de 12 años tiene un Coeficiente Intelectual (CI) de 132, por lo que la escuela siempre le resultó muy fácil. “Un día me dijo ‘mamá, quiero estudiar en la facultad’. Ahí empezó el camino, hasta que la Universidad Abierta Interamericana (UAI) nos abrió las puertas”, sostuvo Romero.

Hoy, Ghione cursa una diplomatura en Community Management en esa institución. Asiste a las clases online por la noche, mientras que por la mañana va a sexto grado y por las tardes, practica vóley y danza. Según su madre, la decisión de que cursara de manera virtual se tomó para que no se sintiera diferente dentro de ese grupo.

La familia decidió no adelantar
La familia decidió no adelantar los estudios de Ghione al secundario, para que mantenga sus amistades.

"Aparte de que me encanta estudiar porque me parece fácil, me gusta comunicar, como se comunican en los noticieros y redes sociales. Siempre me interesó eso, cómo se organizan las marcas. Por casualidad, me pude anotar al curso", explicó la menor, en conversación con Eduardo Feinmann.

En cuanto a su relación con otros niños, aseguró que su coeficiente intelectual no representa un obstáculo para socializar: “Me llevo con todos re bien, todos son mis amigos. Nosotros no vemos la diferencia de mis altas capacidades, con mis amigos yo me puedo expresar como soy y no pasa nada”.

Los obstáculos

No siempre fue fácil para Lara. A los cuatro meses, sufrió un cuadro grave de desnutrición. Ya en el jardín de infantes, estuvo a punto de ser suspendida por llamar ‘intolerante’ a una maestra debido a su manera de tratar a un compañero del espectro autista.

Hace dos años atravesó la adolescencia de forma prematura, porque ‘al ser tan precoz, vive antes que otros niños’. “La etapa de los 10 años fue muy dura, donde entró en un pozo depresivo, no entendíamos qué pasaba. Me comuniqué con la Asociación de Altas Capacidades, que es la que la contiene y me dijeron ‘está pasando la adolescencia’”, detalló la madre, al respecto.

La menor es estudiante en
La menor es estudiante en la UAI.

Existió la posibilidad de adelantar sus estudios al secundario, pero la familia decidió que continuara cursando de forma habitual para que “no queme etapas y mantenga sus vínculos afectivos”.

Mi cerebro no sigue el mismo camino que la mayoría, pero llega. Y a veces, más rápido”, explicó la niña en un video de su cuenta de Instagram, donde narra su experiencia en el camino de la neurodivergencia.

Según contó a medios locales, es fanática del cine nacional y sigue de cerca la carrera de Diego Peretti, llegando a ver ‘El robo del siglo’ 14 veces. En otros aspectos, Ghione es una niña como cualquier otra: le encanta la danza, el K-pop y la lectura, y asegura que las matemáticas no son lo suyo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAltas CapacidadesTDAHCoeficiente intelectualLara Ghione

Últimas Noticias

Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

La colisión ocurrió en Escobar, en el kilómetro 49, casi a la altura de la Ruta Provincial 25, sentido hacia CABA. Está obstruido el carril rápido

Un muerto por un choque

El Congreso debatirá un proyecto para modificar el huso horario en Argentina: cómo sería el cambio

La iniciativa busca ahorrar energía y mejorar la calidad de vida

El Congreso debatirá un proyecto

Comienza el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en Salta

Desde este miércoles, Lidia Cardozo será juzgada por ser la principal sospechosa del asesinato de Leonel Guillermo Francia, ocurrido en 2023

Comienza el juicio contra una

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Para Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, el fiscal Martín López Perrando “no circunscribió de forma adecuada los hechos” por los cuales solicitó la medida

Diego Fernández Lima: el juez

El verdadero “En El Barro”: la insólita historia de la presa influencer condenada por asesinato

Paola Galeano, detenida en una penal de Lomas de Zamora por ser parte clave de un crimen cometido en 2013, opina sobre la serie del momento tras verla en el televisor de su celda mientras recibe canjes por bailar para más de 300 mil seguidores. Su mensaje en medio del fenómeno

El verdadero “En El Barro”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un muerto por un choque

Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de agosto

Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

Turismo de compras: qué ciudades fronterizas le compiten a Chile con precios hasta 75% más bajos que en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Cómo son las cuervas termales

Cómo son las cuervas termales que se encuentran debajo de Budapest

Las raíces gruesas y las semillas grandes son la clave oculta de la biodiversidad global

La megasequía que cambió para siempre el destino de los mayas

El boom global de las carreras STEM: adolescentes eligen ciencia y tecnología para construir su futuro

La ciencia y el sabor en un frasco: cómo la kombucha y el kimchi llevan la microbiología a la cocina

TELESHOW
El primer encuentro de Pampita

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

“Te elijo cada día”: la carta íntima de Marina Borensztein a Oscar Martínez para celebrar 19 años de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja

Cande Vetrano y Andrés Gil: de un amor que nació en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina