Insólito accidente en Lomas de Zamora: avanzó en el estacionamiento de un edificio con la rampa elevada y su auto cayó al vacío

Insólito accidente en Lomas de Zamora: quiso avanzar en un estacionamiento con la rampa elevada y su auto cayó de punta

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales el video de un insólito accidente que se desarrolló en un edificio de Lomas de Zamora, donde una mujer avanzó dentro del estacionamiento de dos niveles sin percatarse de que la rampa que une ambos pisos se encontraba elevada, por lo que su auto cayó de punta al vacío.

La imagen es contundente. Eran, según el reloj de la cámara de seguridad que inmortalizó el peligroso momento, las 9.17 de la mañana del pasado viernes. Al mismo tiempo en que una joven pareja ingresaba al edificio y saludaba a dos mujeres que se encontraban en el hall, se observa, a la derecha de la pantalla, cómo un auto gris oscuro gira hacia su derecha y encara con plena confianza una rampa.

Había un importante detalle que no tuvo en cuenta la conductora: esa rampa estaba levantada, por lo que del otro lado estaban el vacío y una caída libre hacia la planta inferior.

El auto avanzó y cuando las ruedas delanteras quedaron en el aire, rebotó dos veces sobre la rampa. Luego, cayó de punta a la planta baja, ante la horrorizada mirada de quienes se encontraban en la entrada del edificio.

A pesar del accidente, la rampa comenzó a bajar. La conductora, que no había esperado a que terminara de bajar para avanzar, tampoco aguardó para abrir la puerta del vehículo y asomar la cabeza, mientras una vecina se acercaba para ofrecerle ayuda.

La conductora es una profesora particular que había ido al edificio a dar clases

Allí se cortó la grabación, al menos la parte que se difundió en redes sociales.

Según pudo averiguar Infobae, el episodio ocurrió en el edificio Donna Tower, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 9100, en Lomas de Zamora.

La conductora imprudente no es una vecina del edificio, sino una profesora particular que concurre asiduamente a dar clases.

En redes sociales, fueron varios los usuarios que, al intentar encontrar una explicación, lanzaron la hipótesis de que la automovilista se distrajo mirando su teléfono celular. Lo cierto es que si es alguien que concurre periódicamente al edificio, ya había utilizado el sistema de rampa, por lo que no puede alegar un desconocimiento.

Algunos comentarios fueron serios y se enfocaron tanto en el error humano como en la conveniencia de los sistemas de rampas. Sin embargo, sobre todo ya con la seguridad de que la mujer había resultado ilesa, también abundaron los chistes. "El que tiene plata baja como quiere”, ironizó un usuario en Facebook.

“Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino”, dijo otro.

Incluso hubo referencias a la saga de Volver al futuro: “El problema fue que no alcanzo las 88 millas por hora”, velocidad que necesitaba alcanzar el DeLorean DMC-12 para viajar en el tiempo.

Viajaba en colectivo y cayó al asfalto al romperse una ventanilla

Viajaba en colectivo en Ingeniero Budge y cayó al asfalto al romperse la ventanilla

A mediados de junio, en la localidad de Ingeniero Budge, del partido bonaerense de Lomas de Zamora, se produjo un accidente increíble: un hombre que viajaba en colectivo cayó al asfalto tras haberse roto una ventanilla del vehículo de transporte de pasajeros.

Tal como se puede observar en imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que difundió Infor Mate Santa Fe, luego de que el colectivo de la línea 540 tomara una curva, un pasajero salió despedido de la parte trasera de la unidad. Luego se comprobó que el motivo fue que una de las ventanillas, de un momento a otro, se desprendió por completo.

El hombre, luego de la sorpresiva caída, quedó tendido sobre el asfalto, moviendo levemente sus piernas. Recién a los 8 segundos de haber impactado contra el suelo, comenzó a intentar incorporar su cabeza.

Por suerte, un auto que iba detrás del colectivo no dobló y circulaba a una prudente distancia, por lo que nunca existió el riesgo de que atropellara al hombre caído. A dos metros suyos quedaron tirados los pedazos de ventanilla. Las imágenes tomadas por otra cámara de seguridad muestran que el colectivo estaba precedido por seis ciclistas, que en lugar de doblar siguieron de largo.

Un transeúnte frenó al colectivo, que regresó para ver cómo estaba el accidentado. También los otros pasajeros bajaron de la unidad para asistir al hombre caído, a quien la fortuna le sonrió para que el hecho, que podría haber sido grave, quedara en una sabrosa anécdota.