Radiografía de un Homo Argentum: un papá viudo, una novia inesperada y la disputa por la herencia entre sus tres hijos

En "La novia de papá", Antonio (Guillermo Francella) les cuenta a sus tres hijos que tiene una nueva y joven pareja (Dalma Maradona) y esto dispara una serie de interrogantes sobre la herencia familiar

Hay un refrán popular que dice que “al amigo se lo conoce en los malos momentos, al enemigo en la batalla y al pariente en la sucesión”. El cine argentino acaba de retratarlo en una de las dieciséis viñetas breves que integran Homo Argentum —la nueva película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella— con una escena que aborda un tema del que poco se habla y que podría funcionar como espejo para muchos.

La escena comienza (¡Alerta spoiler!) con una comida familiar: un viudo invita a sus tres hijos a comer un asado a su casa. En medio del almuerzo, sentado en la cabecera de la mesa y apurando una copa de vino, les dice que los reunió porque quiere contarles algo. No se trata de una enfermedad, sino de una nueva pareja: Eliana.

Al escuchar el nombre, los hijos se sorprenden y señalan hacia la cocina. Minutos después, aparece la empleada doméstica en el comedor. “Ahora sí, les presento formalmente a mi novia”, les dice Antonio y enseguida propone un brindis. Entre risas nerviosas y felicitaciones forzadas, las miradas se cruzan por encima de las copas. Nadie lo menciona, pero todos parecen entender lo mismo: Eliana —mucho más joven que Antonio y de origen humilde— podría atentar contra el reparto de una herencia que creían garantizada.

Vanesa González, Juan Luppi y Gastón Soffritti interpretan a los hijos de Guillermo Francella en la viñeta “La novia de papá” (Foto/Cortesía Pampa Films & Disney)

Días después, los tres regresan sorpresivamente a lo de su padre y le proponen una conversación:

—Pensamos que estaría bueno que pongamos todos tus bienes a nuestro nombre. Se trata de ahorrarnos un montón de quilombos que pueden venir en una sucesión en el futuro.

—Bueno, me están matando.

—Sería algo así como blindar el patrimonio que es de la familia.

—Muy bien… ¿y por qué el apuro? ¿Por Eli? (…) Yo sé que los trámites de sucesión son engorrosos; pero no puedo mentirles, me hacen sentir que tengo un pie en el cajón.

Más allá del guion y la satirización del drama, el conflicto retrata una realidad: los procesos sucesorios arrastran demoras, costos y tensiones que, si no se planifican, pueden convertir el duelo en una batalla judicial. Para saber cuáles son las disputas más habituales, qué cambios introdujo la ley en los últimos años y cómo se pueden evitar enfrentamientos, Infobae consultó a distintos especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Planificación Patrimonial. Porque nadie está a salvo de que una situación así golpee a su propia mesa familiar. Y si así fuera, la pregunta es inevitable: ¿qué harías frente a un caso así?

“Me hacen sentir que tengo un pie en el cajón”, les dice Antonio a sus hijos cuando estos le piden planificar la sucesión (Foto/Cortesía Pampa Films & Disney)

Mejor hablar de ciertas cosas

A diferencia de otras culturas, en la Argentina no es habitual hablar abiertamente sobre herencias. “La mayoría de las veces, cuando el tema se pone sobre la mesa, la gente no dice: ‘El día que me muera’, sino: ‘Si me llega a pasar algo’. Esto demuestra que hay un tabú; no se vive con naturalidad”, advierte el abogado Leonardo Glikin, autor del libro Pensar la herencia (Emecé) y especialista en planificación patrimonial y sucesoria desde hace 30 años.

Para Guadalupe Guerrero, en cambio, este diálogo comienza a ser cada vez más frecuente: “Estamos frente a una generación más abierta y con menos prejuicios que se anima a hablar de estos temas con los padres, por más dolorosos que sean. Así como ahora es posible elegir el régimen patrimonial al casarse, esta es una charla que también se puede tener”, dice la abogada especialista en Derecho de familia y sucesiones.

Situaciones de este tipo, aunque todavía poco frecuentes, son las que inspiraron a Mariano Cohn y Gastón Duprat para la viñeta “La novia de papá”. “Está basada en un caso real. La historia muestra algunos prejuicios de clase por parte de los hijos hacia la pareja nueva del padre y cómo el interés por el dinero puede hacer implosionar una dinámica familiar en apariencia tranquila”, le cuenta Duprat a Infobae. “También retrata el tema de los ahorros y el dinero que tienen los argentinos debajo del colchón: un distintivo de nuestra idiosincrasia”, añade Cohn.

Según los expertos consultados, en la vida real las disputas por las herencias tienen un denominador común. “Lo más típico es cuando se mueren los padres y uno de los hijos permanece en la vivienda familiar: el resto quiere venderla, pero quien reside allí no acepta irse ni abonar un canon locativo. Otro dilema ocurre con los campos: algunos buscan continuar con la explotación agropecuaria y otros prefieren vender. En cualquier sucesión, lo que siempre se trasluce es un problema de fondo, que venía de tiempo atrás”, describe Guerrero.

La aparición de hijos extramatrimoniales también suele generar discordia. “Cuando esto ocurre, la persona que se incorpora no tenía vínculo afectivo con el heredante ni con los demás herederos”, advierte el abogado Andrés Beccar Varela, también especialista en Derecho de familia y sucesiones. “A menor vínculo o afecto, más posibilidad de conflicto. Otro factor que puede incidir es la entidad económica de la herencia: cuanto mayor es el valor en juego, más compleja puede volverse la negociación y el reparto”.

La viñeta “La novia de papá” está basada en un caso real. "Es una muestra de cómo el interés por el dinero puede hacer implosionar una dinámica familiar en apariencia tranquila”, explica Gastón Duprat (Foto/Cortesía Pampa Films & Disney)

Planificación sucesoria

Para evitar conflictos, los especialistas sugieren anticipar la distribución del patrimonio a través de una planificación sucesoria. “Garantiza la paz familiar”, resume Beccar Varela. Glikin coincide: “Cuando una persona fallece, es como excavar un terreno donde se va a construir: pueden aparecer restos del pasado que requieren atención específica. Sin el titular, estos asuntos quedan en manos de los herederos y pueden aflorar disputas no resueltas”.

Según Glikin, la planificación se estructura sobre cuatro pilares. El primero es la protección, orientada a asegurar que, ante la muerte, los hijos, el cónyuge o los padres puedan mantener su calidad de vida. El segundo es la armonía familiar, un valor central en las sociedades latinas, que requiere detectar y abordar posibles fuentes de conflicto —por ejemplo, resentimientos por beneficios recibidos en el pasado— antes de que la herencia se convierta en un detonante. El tercero es la proyección: busca garantizar la continuidad de una empresa o proyecto, definiendo quién lo dirigirá y cómo evitar pérdidas o disputas que lo pongan en riesgo. Finalmente, está la trascendencia, asociada al deseo de dejar una huella: puede materializarse en una beca para los nietos, en un legado particular o en una donación.

Ahora bien, ¿qué dice la ley? El sistema legal argentino establece la figura de los “herederos forzosos”. Este concepto implica que ciertas personas, como hijos, cónyuge y, si no hay descendientes, los padres, tienen derecho a recibir dos terceras partes (el 66,6%) de la herencia. “El cónyuge solo ingresa como tal si existe matrimonio legal, no basta con una unión convivencial. Para proteger a un conviviente, es necesario dejar constancia mediante un fideicomiso o un testamento”, aclara Guerrero.

Un matrimonio celebrado poco antes del fallecimiento también plantea diferencias: el nuevo cónyuge no heredará respecto de bienes previos al enlace, mientras que un hijo, sin importar cuándo haya nacido, tendrá los mismos derechos que el resto de sus hermanos.

La redacción del testamento debe ser precisa y no dar lugar a dudas, advierte Beccar Varela: “Si está mal redactado es carne de cañón”. Además de los “forzosos”, existen los “herederos legítimos”: son los parientes hasta el cuarto grado, quienes acceden al tercio restante (33,3%) en ausencia de testamento o modificación expresa. “Un caso reciente es el de Beatriz Sarlo. Como no tenía herederos ‘forzosos’ ni había aparecido un heredero legítimo, el patrimonio iba a quedarle al Estado. Ahora, aparentemente, apareció una prima, que entonces sería la heredera”, explica Glikin.

La legislación establece que los herederos legítimos del 66,6% del patrimonio son los cónyuges y los hijos (Foto/Cortesía Pampa Films & Disney)

Buscar el equilibrio

“No hay una sucesión igual a otra: depende del patrimonio, los herederos y la relación entre ellos", dice Guerrero.

Sin embargo, desde la reforma del Código Civil y Comercial, en 2015, se introdujeron cambios significativos. “Para empezar, derogó el testamento por sobre cerrado, modificó las porciones legítimas e incrementó la porción disponible que tiene el testador o heredante, lo que le otorga mayor libertad para decidir. También incorporó la ‘mejora estricta’, que permite destinar, además de la porción disponible, un tercio de la porción legítima como beneficio a descendientes o ascendientes con discapacidad”, explica Beccar Varela.

Glikin ejemplifica: “Si yo tengo tres hijos y a uno de ellos le di uno mis dos departamentos, el otro se los van a repartir por igual. El que recibió menos no tiene derecho a pedirle al que recibió más. Se trata de una mejora y no de un 'adelanto de herencia’. En este último caso se tiene en cuenta la porción que le va a tocar a cada persona. Si iban a ser 150 mil hectáreas y le anticipé 100 mil, cuando yo me muera van a ser 50”.

Al distribuir su patrimonio, algunas personas eligen un criterio de igualdad estricta, asignando partes iguales a todos los herederos, mientras que otras prefieren la equidad, ajustando la distribución según las diferencias en la historia individual de cada hijo. “En general, cuando hay un hijo con discapacidad, se aplican normas de equidad”, explica Glikin.

Y agrega: “Lo aconsejable es dejar claras las razones, de modo que todos comprendan el criterio utilizado y nadie interprete que hubo preferencia por alguno de los hijos. En el fondo, muchas disputas por herencias reflejan una demanda de amor”.

(Foto/Cortesía Pampa Films & Disney)

Las deudas, ¿se heredan?

No todas las deudas se heredan. Según Guerrero, las vinculadas a tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios no se heredan; mientras que los préstamos personales, hipotecas privadas y deudas fiscales sí.

Por este motivo —aclara Glikin— existe la posibilidad de “repudiar una herencia” o aceptarla “con beneficio de inventario”. “Si son mayores las deudas que los activos, el heredero tiene derecho a repudiar la herencia”, dice.

En cuanto a los plazos, las demoras suelen depender de la existencia de conflictos. Los expertos coinciden en que un proceso sucesorio convencional, sin disputas, puede resolverse de cuatro a seis meses. En cambio, aquellos marcados por desacuerdos entre las partes pueden extenderse por más de siete años.

Nunca son sencillas las decisiones sobre herencia. Por eso, el primer paso, es empezar a conversar el tema. Glikin, quien comenzó a trabajar en esta temática en 1995, y en 2005 fundó CAPS Consultores, destaca el trabajo con empresas de familia o familias con patrimonio significativos. “En estos sectores, con los años, la planificación sucesoria creció de manera geométrica. Todavía no ha alcanzado un nivel de divulgación masiva”, se despide.