Choque entre un auto y una camioneta en pleno centro porteño: hospitalizaron a ambos conductores

El choque entre la camioneta y el automóvil ocurrió sobre la avenida 9 de Julio (Prensa SAME)

Un violento choque entre un Citroën C4 blanco y una camioneta Toyota roja tuvo lugar esta madrugada a pocos metros del Obelisco porteño.

El incidente, que se produjo alrededor de las 4:30 horas ocurrió en el cruce de la avenida 9 de julio y Tte. Gral Juan Domingo Perón, sentido hacia Constitución.

El Citröen habría cruzado el semáforo en rojo y fue impactado en un lateral por la camioneta Toyota (C5N)

Según informaron fuentes policiales, el conductor del Citroën, un hombre de 26 años que circulaba por la avenida, cruzó con su automóvil un semáforo en rojo y fue impactado de costado por el otro rodado, que no llegó a frenar.

Tanto él, como quien estaba al mando de la camioneta, un hombre de 54 años, que se dirigía en dirección al Congreso junto a un acompañante (este último sin consecuencias de salud) fueron asistidos en el lugar por personal del SAME antes de ser derivados al citado nosocomio.

El otro vehículo involucrado, que colisionó al Citröen (Imagen TV)

Producto del impacto, el Citröen perdió una rueda trasera. Ambos conductores presentaron lesiones de carácter leve, lo que permitió su traslado inmediato al Hospital Ramos Mejía. Las autoridades no reportaron la presencia de otros heridos ni daños a terceros en el siniestro.

Actualmente dos carriles de la Av. 9 de Julio se encuentran limitados al tránsito.

Un camión chocó a una motocicleta en Flores

En el cruce de la avenidas Juan Bautista Alberdi y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores, un camión impactó esta madrugada con una moto de servicio de delivery.

El conductor de la motocicleta, un hombre de 25 a 30 años, sufrió traumatismos y fue trasladado por personal del SAME al Hospital Piñero.

En el lugar se realizan pericias viales y hay reducción de la circulación de tránsito en el cruce.

Noticia en desarrollo...